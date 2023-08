"Las sensaciones son positivas, pero la plantilla es nueva y tenemos trabajo por delante"

David Sánchez se estrenó al frente del Xerez DFC este jueves con una derrota ante Unionistas de Salamanca, un rival de Primera RFEF, por 0-2 en el Trofeo FASFE de Fútbol Popular 'Copa José Ángel Zalba', pero terminó el encuentro "contento" con el trabajo de sus futbolistas y con la actitud mostrada, ya está centrado en la preparación del triangular del sábado en El Picacho ante Estepona (19:45) y Rayo Sanluqueño (21:15) y elogia a la hinchada xerecista por su respaldo: "Es un espectáculo que un club de Tercera tenga esta afición".

El preparador sevillano, que apostó por dos planteamientos diferentes, pero se decantó por una defensa de tres y en la segunda parte la cambia a una de cuatro, pero también con tres jugadores en ataque, resaltó sobre el encuentro contra el cuadro salmantino que "en líneas generales, las sensaciones son positivas, llevamos muy pocos días entrenando, la carga de trabajo es importante y competimos ante un equipo de Primera RFEF que lleva más días que nosotros entrenando".

Luego, admitió: "Cometimos errores con pérdidas innecesarias, pero es cierto que los futbolistas están cansados y cargados, como ya he comentado. Hay que darles un poco de tiempo. Insisto, en líneas generales, estoy contento. Corrimos mucho y hubo unos minutos en la segunda parte en los que sufrimos, metimos las líneas más atrás, que no era el planteamiento, y eso nos ha servido como preparación y para ir cogiendo los conceptos poco a poco".

Sorprendido "Es un espectáculo que un club de Tercera tenga esta afición"

La afición respondió en la primera cita del equipo en el Pedro Garrido, que registró una gran entrada, con más de 1.600 aficionados en las gradas. Ese dato no pasó desapercibido para el técnico ni mucho menos. "No conocía este ambiente, imaginaba lo que me podía encontrar desde fuera por lo que me habían contando, pero de cerca creo que hasta se quedaron cortos. Es un espectáculo que un club de Tercera tenga esta afición que nos aliente, que nos aprieta y que acude a los entrenamientos para seguirnos como a un equipo profesional, en ese sentido estoy muy contento de estar aquí. Nos queda mucho trabajo por delante, va a ser un año duro, pero tenemos ganas e ilusión y vamos a seguir mejorando. Cuando acabe la pretemporada, vamos a ser un equipo más compacto y más preparado para afrontar la liga".

Sánchez ya ha pasado página y está centrado "en el triangular del sábado, ese es nuestro próximo objetivo. El equipo es prácticamente nuevo y los jugadores deben conocerse aún para poder crecer de cara al primer partido de liga contra el Salerm Puente Genil, que ya tenemos calendario. Estamos con mucha fuerza y confianza y vamos a llegar preparados a ese partido".

Por último, aseguró que espera la llegada de más fichajes "para cerrar la plantilla, todavía queda mucho para el inicio de liga y estaremos atentos hasta el último día".