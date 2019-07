Sergio Narváez: "Mi meta es ascender con el Xerez DFC"

Sergio Narváez ha sido presentado como nuevo jugador del Xerez Deportivo FC en un acto celebrado en la sala de prensa de Chapín. Edu Villegas presentó al centrocampista jerezano, que llega procedente del Xerez CD, del que ha salido gracias a una cláusula que tenía en el contrato que le dejaba libre si le debían tres o más mensualidades.

-¿Por qué decide firmar en el Xerez DFC?

-Soy un profesional. Me gusta el reto y la exigencia del club. No me asustan los retos y también destacaría la humildad que hay en el vestuario. Estoy muy contento por llegar al Xerez Deportivo FC.

-¿Qué supone ser un poco el fichaje estrella?

-Todo el mundo me conoce, soy un profesional de esto, un obrero que se dedica a lo que le gusta desde los 6 años. Anímicamente estoy al cien por cien. Cuantas más golpes me dan más fuerza tengo.

-Un futbolista de su dilatada experiencia sabrá llevar la presión.

-Presión tiene que haber en todos los equipos. A mí me gusta la presión. Habrá buenos momentos y malos momentos, pero la afición siempre tiene que ver que hay ganas, que hay sentimiento. Esto no va a ser fácil e ir pasito a pasito, ir demostrándolo cada domingo. A partir de ahí, está claro que hay que empezar bien para que la gente se enganche. Hay mucha competencia en todas las posiciones y eso es bueno, habrá pelea.

-La plantilla está prácticamente confeccionada. ¿Qué le parece el equipo que se ha hecho?

-Conozco a muchos. Casares o Bello, a los que me he enfrentado, o Colorado, con quien jugué... Se hace más fácil entrenar y jugar. Los que hemos venido nuevos vamos a aportar nuestro granito de arena en beneficio para el club.

"Habrá momentos buenos pero también malos y ahí hay que estar juntos, puede ser un año muy bonito"

-Después de los primeros entrenamientos, ¿cuáles son las primeras sensaciones?

-La pretemporada está siendo como todas, las piernas se están engrasando y poco a poco iremos cogiendo la forma que quiere el míster. A uno lo que le gusta es tener el balón en los pies, está claro. Poco a poco iremos cogiendo lo que quiere el míster. Se ha hecho una plantilla nueva y hay que coger los conceptos. La gente es lista y tanto los que se han quedado como los nuevos fichajes nos vamos a ayudar muchísimo, lo vamos a dar todo y puede ser un año bonito.

-¿Qué le ha parecido Andrés García Tébar?

-Profesionalmente no lo voy a descubrir, todo el mundo sabe el currículum que tiene. Los nuevos tendremos que coger sus conceptos, venimos a un club con una exigencia bonita y eso le gusta a todo futbolista.

-El año pasado el equipo se quedó a punto de entrar en la fase de ascenso, pero no arrancó bien. ¿Hasta qué punto es importante?

-El equipo encadenó veintitantos partidos sin perder y eso es importante pero también es fundamental empezar bien. Si sacamos buenos resultados al principio nos servirá para coger confianza y con la ayuda de todos podemos conseguir los objetivos. Se avecina un buen año.

-Sin Cádiz B y Algeciras y sin equipos descendidos de Segunda B, ¿puede ser algo más fácil?

-Fácil hoy en día no hay nada. El año pasado te ibas a campos como el del Espeleño y te partían la cara. No están esos dos huesos duros como Cádiz B y Algeciras pero hay mucho nivel y cada uno tendrá sus metas y la mía es ascender. Pero la temporada es larga, al final te enfrentas también a equipos que luchan por sus objetivos y nos tocará sufrir y hay que estar preparados para eso.