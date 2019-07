Toboso: "Sé que en el Xerez DFC hay más presión que en otros clubes"

Cristian Toboso, presentado este lunes como nuevo jugador del Xerez Deportivo FC en las instalaciones de la Cooperativa Las Angustias, aterriza en el club azulino para “ayudar lo máximo posible” en la consecución del objetivo que se ha planteado el club esta temporada, que no es otro que luchar por subir a Segunda División B.

Con tres fases de ascenso en su mochila -una en el Conquense y dos con el Socuéllamos-, el central espera que a la cuarta sea la vencida después de que el fútbol “me haya dado unos cuantos golpes en las liguillas”.

El central sabe a qué club llega y la presión que hay esta temporada por estar entre los cuatro primeros, un reto que no le asusta: “He venido sabiendo que voy a tener más presión que en otros equipos en los que he estado”. Y en los momentos delicados, señala que debe salir “la personalidad del jugador. En un momento malo tienes que sacar tu mejor versión; si no, no estás preparado para estar aquí”, afirma.

Ahora, llega a un Xerez DFC que la pasada temporada fue el segundo equipo menos goleado. El central explica que para que funcione un sistema defensivo “es tan importante el trabajo del delantero como el de los defensas” y señala que “siempre he estado en equipos en los que los porteros han sido ‘Zamoras’. Estoy dispuesto a trabajar y ayudar para que vuelva a ser así. En los entrenamientos, el míster está fomentando presionar tras pérdida y yo soy partidario de ello. Quiere que mordamos cuando no tenemos la pelota”.

Toboso manifestaba durante su presentación que llegar al Xerez DFC “es un paso adelante” y que quiere “demostrar que valgo para estar aquí”, apostando por el club azulino “principalmente por el proyecto de club y la magnitud de lo que es el Xerez, la ciudad y la afición”. De esta última, apunta que “no estuve el lunes pasado en el primer entrenamiento pero ya me han contado que fue algo espectacular”.