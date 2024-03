El Xerez DFC aspira en el Arcángel a superar el reto de la cuarta victoria seguida

El Xerez DFC se encuentra en el mejor momento de la temporada. Ha perdido sólo un partido de los últimos 17 que ha disputado -en La Palma-, suma tres victorias consecutivas -Ciudad de Lucena, Gerena y Espeleño-, se ha afianzado en la cuarta plaza y busca este domingo (16:30) en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba B seguir aumentando las estadísticas. De momento, aspira a conseguir por primera vez este curso cuatro triunfos seguidos -en la primera vuelta lo acarició, pero el Utrera en Chapín lo dejó sin récord. Superó a Cabecense, Cartaya y Conil- y acercarse a la tercera plaza, que ahora tiene a tres puntos tras la sorprendente derrota del Pozoblanco en el Carlos Marchena frente al Cabecense.

Los azulinos tienen un reto complicado ante el filial, que en la primera vuelta empató a uno en el Pedro Garrido, pero no imposible, ya que los de Diego Caro no se encuentran en su mejor momento. Les está costando sacar adelante los partidos en las últimas jornadas por su falta de gol. De todos modos, en casa no dan facilidades. Han ganado seis partidos, empatado cinco y perdido sólo dos.

Para este compromiso, David Sánchez cuenta con todos sus efectivos y sólo Beny, que precisamente ya ha comenzado a correr, es baja. Finalmente, el técnico podrá contar con Alberto Durán, que tiene cuatro amarillas y no cinco, y ha incluido en la lista junto a todos los futbolistas del primer equipo al guardameta del filial Dennis y al juvenil Galafate. Viajan veinte y dos se quedarán fuera.

En cuanto al once, tras el excelente partido que su equipo realizó ante el Atlético Espeleño la pasada jornada en Chapín (3-0) es probable que realice pocos cambios o ninguno. Oca reapareció tras su larga lesión, lo mismo que Pablo González, pero es probable que de inicio se queden ambos en el banquillo. Teté está de dulce en ataque y lo mismo le pasa a jugadores como Ilias, Carri o Pepe Rincón. Atrás, Marcelo se ha asentado en el lateral derecho, con David León en el izquierdo y Parejo y Martínez se complementan de lujo en el centro.

Una desplazamiento más, los xerecistas no estarán solos ni mucho menos. Más de 200 aficionados se darán cita en el Nuevo Arcángel para apoyar al equipo en este momento importante de la temporada. El club ha vendido 200 entradas y las taquillas del estadio estarán abiertas este domingo para los que se animen a última hora.

El rival, con un sancionado

Mientras, Diego Caro, que tiene una plantilla corta, cuenta para esta jornada con la baja por sanción del central Álex Jiménez, que vio la quinta tarjeta amarilla contra el Bollullos en el encuentro que su equipo empató a cero en el Eloy Ávila. Además, el también central Mati Barboza, que jugó en la primera vuelta en el Pedro Garrido, dio el salto al primer equipo hace ya algunas jornadas.

Los jugadores más peligrosos del cuadro blanquiverde son el delantero Óscar Jiménez, que lleva nueve goles, dos de ellos de penalti, y ha debutado ya con la primera plantilla y el mediapunta catalán Pau Russo, que ha anotado ocho, dos de pena máxima.