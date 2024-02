El Xerez DFC, obligado a ganar sí o sí al colista Coria en Chapín

Sin margen de error. El Xerez DFC recibe este domingo (18:00) en Chapín al colista Coria con la imperiosa necesidad de reencontrarse con el triunfo tras su dura derrota de la pasada semana en La Palma (1-0) que le cortó su excelente dinámica de once jornadas consecutivas sin perder, en las que atesoró un buen botín, pero no suficiente por los numerosos empates. Los azulinos no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren conservar intactas sus opciones de play-off, una zona en la que pueden volver a entrar si vencen y no lo hacen en esta jornada sus rivales directos.

Los xerecistas ocupan la sexta plaza con 32 puntos y están a sólo uno del Salerm Puente Genil -quinto-, que este domingo recibe en el Manuel Polinario (17:00) al colíder Ciudad de Lucena en un derbi de altos vueltos y a tres del Utrera, que atesora 35 y que hace de anfitrión al Atlético Espeleño por la mañana a las doce.

El encuentro de la pasada jornada en tierras onubenses dejó tocado a un equipo que generó ocasiones, pero que no estuvo nada inspirado a la hora de definir y se vio sorprendido con un cuadro condal que aprovechó un despiste defensivo para quedarse con los tres puntos. Ante el Coria, un cuadro que compite pero al que no le salen las cosas y cierra la tabla con sólo 15 unidades, debe exhibir su mejor fútbol y demostrar los motivos por los que es el único combiando que aún no ha perdido en casa. Los de David Feito, de todos modos, están poniendo en apuros a sus rivales y la pasada jornada se reencontraron con el triunfo al vencer en el Guadalquivir al Bollullos por 1-0.

Altas y bajas

David Sánchez recupera para el compromiso de este domingo a los sancionados Beto Plaza y Carri y también está ya a tope Rafa Parejo, que la pasada jornada no fue titular por la lesión que arrastraba en un hombro desde la cita ante el Bollullos y sólo pudo disputar algunos minutos en la segunda mitad ante los palmerinos. Oca igualmente ha sido citado, pero es seria duda porque aún no está al cien por cien y puede ser uno de los descartes.

El único azulino que se ha quedado fuera de una convocatoria integrada por 22 futbolistas es Beny, que sigue apartado de los entrenamientos por prescripción médica, y repiten junto a todos los integrantes del primer plantel los canteranos Galafate y Jaime Fernández. De los veinte convocados, dos tendrán que ver este compromiso desde la grada.

En cuanto al once, lo normal que es que después de la derrota el entrenador xerecista agite el árbol. Beto puede regresar en lugar de Marcelo y Carri por Teté, Pablo González o incluso Ilias, aunque esta opción es más complicada. Rafa Parejo en la medular puede ser otra variante en la posición que ha venido ocupando durante su ausencia Javi Díez.

Promoción de entradas

La entidad azulina sabe que el equipo necesita a la afición y esta semana ha repetido promoción de entradas a cinco euros en todas las gradas buscando que Chapín registre una buena entrada. Además, ha regalado localidades en diferentes colegios de la ciudad y el partido está dedicado a la asociación 'Proyecto por una sonrisa', que presta atención a los pequeños con cáncer y a sus familias.