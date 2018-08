El Xerez DFC visita hoy el Puntas Vela

La pretemporada del Xerez DFC sigue su curso. Esta semana el conjunto dirigido por Pepe Masegosa jugará dos partidos, el primero de ellos hoy a partir de las 20:30 horas ante la UD Roteña. Los azulinos visitarán el Puntas Vela después de arrasar el pasado fin de semana en el Trofeo de Feria de El Torno goleando al equipo local por 0-6 con tantos de Juan Gómez, Bello, Javi Tamayo, Álex Colorado y los jóvenes aún a prueba Pablo Roca y Bonilla. Las entradas para el partido podrán comprarse en la misma taquilla del estadio a un precio de cinco euros para los adultos, dos para los menores de 12 a 17 años y gratis para los menores de 12 años. Además, el Xerez DFC se enfrentará el próximo sábado a un rival de su propia categoría, el Arcos CF, en el Antonio Barbadillo.

Tras el de El Torno son ya tres los partidos que el equipo de Masegosa ha jugado desde que comenzara su pretemporada y ha ido dejando unas sensaciones bastante positivas con un balance de dos victorias (1-3 vs Rvo Portuense y 0-6 vs El Torno) y una derrota (2-0 vs Rota). La integración de los nuevos fichajes con el resto del grupo está siendo rápida y se está viendo cómo están siendo importantes para el técnico en los primeros partidos de preparación.

Aunque la pretemporada es tiempo de pruebas y es pronto para hablar de jugadores fijos, en los tres onces titulares de Masegosa se repiten los nombres del guardameta Camacho, Marcelo Villaça, Adri (que puede actuar tanto de central como de pivote) y Antonio Bello. Además, algunos de los nuevos como Juan Gómez, Álex Colorado, Rodri o Regino están dejando muy buenas sensaciones en los minutos que están teniendo. Ya el pasado sábado en El Torno Masegosa comenzó a dar más minutos seguidos a determinados futbolistas que podrían tener algo más de descanso en el partido de hoy en el Puntas Vela.

Los de Masegosa se entrenaron ayer en doble sesión y hoy lo harán por la mañana además de jugar el partido en el Puntas Vela por la tarde. Los entrenamientos del jueves aún están por determinar, pero el viernes y el sábado el equipo se ejercitará a partir de las nueve de la mañana en el Anexo. El cuerpo técnico está llevando a cabo una exigente pretemporada para poder llegar lo más en forma posible a la primera cita de la temporada el próximo día 26 ante el Sevilla C del jerezano Paco Peña.