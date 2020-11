-José, llega el derbi y no es un partido como los demás.

-Es evidente que hay un enfrentamiento entre dos equipos de la misma ciudad y genera ese pique que siempre debe ser sano y deportivo. Ese sentir que hay en el ambiente se palpa, siempre queremos ganar incluso a los amigos, muchos de nosotros nos conocemos desde hace muchos años y tenemos ese pique de intentar sacar los tres puntos. Pero la realidad es que son tres puntos más entre dos rivales que debemos estar peleando por estar arriba.

-En ese sentido, ¿es un partido de más de tres puntos?

-Quizá por moral te puede dar ese plus. El que salga airoso también tendrá que equilibrar esa extramotivación para no venirte demasiado arriba y al contrario, quien no salga indemne tendrá que darle naturalidad y la lógica necesaria para recuperar durante la semana sensaciones para seguir afrontando la competición.

-¿Qué partido tiene en la cebeza?

-Igualado de principio a fin, como en Ceuta cuando nos enfrentamos a un rival con una gran plantilla. Es más de lo mismo, un equipo hecho para estar en el grupo de cabeza, con jugadores importantes que incluso vienen de superior categoría, pero al final somos once contra once, cada uno con nuestras armas y nuestros planteamientos, cada uno con su idea. Al final serán los jugadores los verdaderos protagonistas.

-Suele decir que siempre le da más importancia a su equipo que al rival. ¿Qué le preocupa más del Xerez CD, el colectivo, algún jugador en especial o incluso la amplitud de su plantilla?

-Le damos más importancia a nuestro equipo pero sin olvidarnos del contrario, sea el Xerez, Ceuta, Lebrijana, Puente Genil, Rota o Arcos. La verdad es que intentamos perfeccionar, mejorar y corregir a partir de nuestra idea y a partir de ahí adaptarla al rival que tengamos. Esta semana sabemos que tenemos un rival de calidad y con un gran potencial en todas sus líneas y además con un fondo de armario potente. Entonces, el nivel de concentración y atención, intentar cometer los menos errores posibles, va a ser una base importante a tener en cuenta.

-¿Cree que el Xerez CD es el principal favorito para acabar primero?

-Uno de los principales, al final el tiempo irá colocando a cada uno de nosotros donde nos merezcamos. Es verdad que la temporada es corta y más o menos ya se va viendo que ellos van a estar arriba porque tienen una gran plantilla y está realizando un gran trabajo, de hecho llegan invictos a este partido. Nosotros también estamos ahí, el Ceuta igual. El tiempo dirá dónde vamos a estar cada uno, ahora es relativo.

-Lolo Garrido dijo el otro día que usted es el mejor entrenador de la categoría. ¿Es para usted Lolo Garrido el mejor jugador de la categoría?

-Primero, agradecer a Lolo el guiño. Es verdad que lo conozco desde hace muchísimos años. Estaba yo en el Nueva Jarilla juvenil y él en el Zona Sur juvenil y ya nos enfrentábamos. Luego en el Atlético Sanluqueño él estuvo y yo ya estaba por allí en el juvenil y hemos mantenido esa relación cercana aunque no hayamos coincidido directamente en un equipo. Evidentemente no puedo decir que Lolo no es uno de los mejores mediocentros de la categoría porque estaría mintiendo. De hecho, es un jugador que ha demostrado en Segunda B un nivel muy alto en su posición, lo demostró en el San Fernando y en el Melilla, o en el Malagueño y en el Ebro y al final se ha venido a Tercera más por circunstancias personales que deportivas. No es por alabarlo, es la realidad, es uno de los mejores mediocentros de la categoría”.

-¿Cómo se contrarresta el enorme potencial ofensivo del XCD?

-Intentando llevar nuestro trabajo de la mejor manera posible, estando lo máximo concentrados posible, darle las menos opciones posibles y eso requiere estar muy metido en el partido, de no cometer errores y estar superconcentrados desde el primer minuto, darle poca vidilla al rival, que todo lo que consiga sea por méritos propios no por aprovechar errores nuestros.

-Será un partido a puerta cerrada. ¿Perjudica más al equipo local?

-Esa ventaja anímica de sentirte arropado por tu afición la perdemos y se convierte en un contexto más neutral. Hay que afrontarlo con la mayor naturalidad posible, sabiendo que nuestra afición no estará en la grada pero seguramente sí fuera en los aledaños del estadio y desde casa. Sabemos que van a estar ahí”.

-¿Tiene alguna variante preparada con respecto a partidos anteriores?

-Es el partido que más dudas tenemos, pero porque en estas dos semanas pensábamos que iban a bajar un poquito la intensidad tras no haber competición el fin de semana y ha sido todo lo contrario, la semana pasada entrenaron a un gran ritmo y esta igual y eso en el día a día te genera dudas de quién merece jugar de inicio y por quién decantarte. Son dudas positivas, porque es mejor dudar por tener a la gente implicada y comprometida.

-Tampoco es un partido en el que haga falta motivar a la plantilla.

-Exacto, si queremos motivar desde el banquillo al final provocamos una extramotivación. Ellos mismos palpan y sienten ese pique sano por conseguir los tres puntos.