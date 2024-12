Abraham, Ilias y Juan Andrés, el tridente goleador que sostiene al Xerez DFC

El Xerez DFC ha cerrado 2024 con sabor agridulce tras su derrota en Chapín en la última jornada de la primera vuelta ante el líder UCAM (0-2), pero ese revés, que además suponía la primera derrota en liga en casi dos años, no debe empañar un año histórico, en el que el club dio el salto a Segunda RFEF sólo un curso después de perder la categoría y en plena línea ascendente. Tras una primera parte de la campaña gris en el Grupo X de Tercera RFEF todavia en 2023, con el paso de las jornadas, fue creciendo y ganando confianza hasta terminar en un gran estado de forma, que le permitió acceder al play-off de ascenso como tercer clasificado. Además, vivió momentos delicados, con cambios importantes en la dirección deportiva y el desembarco de una nueva junta directiva en marzo, después de que Sebastián Alonso de Medina ganara las elecciones, convocadas por Jesús Viloita, que optó por no continuar en el cargo después de tener que afrontar momentos convulsos.

Edu Espada, director deportivo de la entidad hasta noviembre de 2023, fue el encargado de confeccionar la plantilla y apostó por la figura de David Sánchez, un joven técnico con proyección, pero totalmente desconocido en Andalucía como técnico, aunque sí como jugador por su dilatada trayectoria como profesional en infinidad de clubes, entre ellos, la cantera del Barcelona.

El de Espartinas encajó a la perfección en el modelo de club en el que se encuentra y no tardó en ganarse a la afición por su trabajo y su forma de ser. Lo pasó mal al principio, pero fue capaz de reconducir la nave y de llevarla a buen puerto en San Vicente del Raspeig el 22 de junio. Sus pupilos se impusieron en la vuelta de la final del play-off por el ascenso al Jove Español en una agónica tanda de penatltis (4-5). El partido terminó con victoria azulina (0-1) gracias a un gol de Cheikh sobre la campana. En Chapín, habían perdido 0-1 y Matías Ramos, meta xerecista, fue el héroe del choque tras parar dos lanzamientos y batir a su 'colega' Carles Fluixá en el definitivo.

Con Antonio Bello ya como director deportivo, el Xerez DFC 24-25 fue tomando cuerpo poco a poco y el excapitán xerecista tuvo claro desde el primer momento que para su proyecto quería jugadores con hambre y ganas de crecer, por eso no tuvo dudas a la hora de hacerse con los servicios con dos de los delanteros máximos goleadores del Grupo X de Tercera, en el que los azulinos habían militado. El ariete Abraham (26 años), que había facturado 16 goles en 35 encuentros en el Pozoblanco, y el atacante Juan Andrés (24 años), que hizo 13 dianas en el CD Ciudad de Lucena.

Abraham y Juan Andrés se abrazan tras uno de sus goles. / Manuel Aranda

Pólvora para el ataque

Los dos están demostrando su potencial, aunque cada uno a su manera y con sus características. Al término de la primera vuelta, el ariete malagueño es el pichichi del plantel con seis dianas. Ha participado en los 17 partidos de liga, con 1.182 minutos disputados y marcó al Orihuela (2-2), Balona (2-2), Recreativo Granada, por partida doble (4-3), Antoniano (2-1) y Deportiva Minera (2-1).

Juan Andrés no tuvo el inicio de liga deseado, ya que primero se lesionó en pretemporada y luego le costó ganarse la confianza de David Sánchez, ya que había compañeros que estaban a un buen nivel. Ha tardado en comenzar a funcionar, pero su recta final de año ha sido más que interesante. Ha conseguido tres dianas en 596 minutos repartidos en 13 partidos, ante Orihuela (2-2), San Fernando (0-1) y Deportiva Minera (1-2). El cordobés no debutó hasta la cuarta jornada y se estrenó con en Chapín frente al Orihuela, pero hasta la 12ª jornada (Almería B en el Pedro Garrido) no se hizo con un puesto en el once inicial y en la octava, contra el Linares en casa, no fue ni convocado.

Reparto de goles

El Xerez DFC este curso no se encuentra entre los equipos más realizadores del Grupo IV, ha logrado 17, pero más de la mitad de ellos (11) los firman los dos fichajes y el extremo navarro Ilias Charid, que fue una de las grandes revelaciones azulinas el pasado curso. Con gol, calidad y desborde, el joven futbolista aportó nueve dianas y esta temporada lleva tres, que podrían ser cuatro de no haber fallado un penalti en Don Benito.

Uno de los fijos para David Sánchez, el diestro, que en algunos partidos ha llegado a ocupar hasta cuatro demarcaciones distintas, no está al mismo nivel de la pasada temporada, pero siempre aporta cosas diferentes. Ha jugado 1.204 minutos y tomado parte en 16 citas, ya que se quedó en la grada en la octa contra el Linares en casa. Estrenó su cuenta realizadora en el primer encuentro de liga frente al Estepona (1-1) de penalti, repitió contra el Torremolinos en Chapín (1-1) y transformó otra pena máxima en Granada (4-3).

Entre los tres suman doce tantos, que supone un 70,58% de los goles del equipo. El resto se los reparten Beto Plaza, Salguero, Asier, Rafa Parejo (penalti) y Jacobo. El equipo en esta primera vuelta, sin lugar a dudas, ha echado en falta los tantos que el pasado curso firmaron Teté o Carri, que llegaron a nueve cada uno.