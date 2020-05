Los aficionados del Xerez DFC se vuelcan con el bono del club

Los socios y aficionados del Xerez DFC han comenzado a responder. El club ha lanzado un bono de ayuda para colaborar con su economía, afectada por el coronavirus, y ha recaudado en el primer día de la campaña 1.200 euros.

La entidad se ha visto obligada a pedir ayuda a sus abonados y sus seguidores han empezado a dar muestras de su compromiso con sus colores. En la primera jornada de esta iniciativa, #ContigoPeroSinTi, han hecho un total de 64 bonos, desglosados del siguiente modo:

Bono de 10 euros: 12 (7 para recoger en la oficina y 5 para enviar a domicilio), que suponen 120 euros más 10 euros de gastos de envío.

Bono de 15 euros: 4 para enviar a domicilio, 60 euros más 8 de gastos de envío.

Bono de 20 euros: 31 para recoger en oficina, 17 para enviar a domicilio, que suman 960 euros más 34 euros de gastos de envío.

El total es de 64 bonos (1.140 euros sumando los tres tipos de bonos) más 52 euros en gastos de envío que hacen un total de 1.192 euros.

El Xerez DFC busca fórmulas para hacer frente a los gastos que tiene por delante, como el pago a los jugadores, y también busca soluciones para aplicar de la forma más correcta posible el protocolo sanitario que tendrán que cumplir los jugadores una vez que comiencen a entrenar y de cara al 'play-off exprés' que se disputará si Sanidad da el visto bueno a mediados de julio o en la primera semana de agosto.

La Andaluza aún no ha contestado al club azulino sobre la posición final que ocupa en la tabla y esperan "saberlo cuanto antes, ya que ahora sí que es importante", resalta Edu Villegas, director deportivo de la entidad xerecista.

El técnico detalla que "hemos recibido en el club varias circulares sobre el formato del 'play-off' y las decisiones que ha tomado la Española pero no sabemos oficialmente si somos segundos. La Andaluza no se ha puesto en contacto con nosotros, imagino que lo harán en los próximos días. Tampoco sabemos nada de dónde se jugarán los partidos, se habla de Huelva, de Sevilla, pero no hay nada oficial".

Otro tema que preocupa al club es el protocolo de sanidad. En ese sentido, Villegas apunta: "Lo normal sería recibir algún tipo de ayuda porque la situación es complicada para todos los clubes. Si no ayudan, está claro que el club tomará las medidas necesarias y les haremos test a todos los jugadores que nos indiquen, la salud es lo primero para todos".

Sin demasiada información aún para la disputa del 'play-off', lo que sí tienen claro es que "todos estamos muy ilusionados. Estamos deseando que llegue el día 25 para comenzar a trabajar en Chapín y luego ir recuperando la normalidad poco a poco. La plantilla sabe lo mucho que hay en juego y estamos preparados para ello".

Sobre la respuesta de la afición con el bono de ayuda al club, advierte: "No tengo dudas de los nuestros, siempre están ahí. Saben que sin ellos no somos nada y no sólo nos apoyan dentro del campo, ahora lo están haciendo desde fuera. Es un detalle a tener en cuenta porque los momentos son complicados para todos".