Álvaro Martínez: el regreso del guerrero del Xerez DFC

Jerez/"Es un jugador que hizo un temporadón, un futbolista muy querido, un purasangre. Como entrenador cualquiera lo querría". Son palabras de David Sánchez, técnico del Xerez DFC, para definir a Álvaro Martínez (Murcia, 17/07/2000), centrocampista del cuadro azulino que cayó lesionado en el último partido de la liga regular ante el Pozoblanco y se perdió el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Hasta ese momento, era el faro de la escuadra xerecista, uno de sus pilares básicos y que marcó diferencias. Una de las grandes sorpresas junto a Ilias.

Álvaro no tuvo suerte aquella tarde del mes de mayo contra los cordobeses. Las pruebas médicas revelaron dos apófisis en sus vértebras lumbares. No sufría rotura, que era vital, pero se perdía el tramo más importante y decisivo de la competición después de haber peleado duro durante el curso. El club no se lo pensó, le ofreció la renovación por una campaña más otra por objetivos sin conocer aún el desenlace de la fase de ascenso y en qué categoría militaría y el medio murciano tampoco lo dudó. Se siente querido y valorado en el vestuario y por parte de la afición. Su mejor opción.

Con el inicio de la pretemporada, echa la vista atrás y recuerda con tristeza y a la vez con mucha alegría los momentos que deparó al equipo el play-off y el ascenso y encara el fututo con optimismo, aunque aún no está al cien por cien y su ritmo de trabajo es algo inferior al de resto de sus compañeros, pero lo peor ha pasado. "Hemos vuelto esta semana y he empezado poco a poco porque llevo mucho tiempo parado, pero ya entreno, he comenzado a hacer algún ejercicio con el grupo, hago además fuerza por mi cuenta para fortalecer la zona. Tengo que ir despacio, cogiendo sensaciones y comprobando como va el dolor. Este tipo de lesiones son complicadas. Creo que de haber caído en el suelo, no me hubiese pasado nada, pero caí sobre el pie del jugador del Pozoblanco. Aun así, no fue nada grave, no tuve rotura".

Martínez explica sobre todo lo que se perdió por la lesión que "se cumplió el objetivo, que era lo importante, sigo aquí un año más, en la categoría que nos merecíamos estar y muy muy contento. Desde fuera se pasa mucho peor que desde dentro, eran partidos que mola jugar. Sentí envidia sana, pero son cosas que pasan".

El club movió ficha rápido con el centrocampista, uno de los jugadores más cotizados del pasado curso en el Grupo X por su gran rendimiento, y le ató antes del final del curso. En ese sentido apunta que "no me lo pensé mucho, estoy a gusto aquí con el míster, los compañeros, la afición, en el club y en la ciudad. Fue una decisión fácil. Ojalá repita la temporada y la complete con algunos goles, que fue lo que me faltó el curso pasado".

Álvaro Martínez, junto a Bello el día que firmó la renovación de su contrato. / Xerezdfc.com

No le hemos dado mucha importancia al cambio del calendario, al final tenemos que jugar contra todos tarde o temprano

La plantilla comenzó la pretemporada el pasado lunes 22 y el Xerez DFC lo aprovechó para presentar la película del ascenso en San Vicente del Raspeig ante el Jove. El joven jugador murciano se emociona recordando aquel encuentro, la prórroga y la tanda de penaltis. "Revivir los mejores momentos del ascenso fue increíble, se me ponían los pelos de punta recordando esos instantes, lo vivimos con emoción y con alegría. Javi ha hecho un trabajazo. Es un recuerdo que se quedará ahí para toda la vida".

Y tras el repaso al pasado, analiza el futuro que le espera al club en Segunda RFEF, la nueva categoría en la que va a militar. "Hemos vuelto todos con muchas ganas y los nuevos se están adaptando bien, su integración ha sido rápida. Las pretemporadas son duras, pero es lo que toca". De todos modos, advierte que "las categorías son totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Habrá un punto más de exigencia, pero ya estamos entrenando para ello. Es lo que he comentado antes, el equipo se esfuerza al máximo y queremos llegar de la mejor manera posible al primer partido".

Un error de la RFEF provocó un cambio en el calendario del Grupo IV sorteado el pasado martes. A su equipo le tocaba abrir el fuego lejos de Chapín contra el Águilas y ahora le corresponde hacerlo también fuera, pero en Estepona. En el vestuario, "sinceramente, no hemos hablado mucho de eso. Llevamos poco tiempo entrenando, estamos volcados en las dos sesiones y como fue de un día para otro... No le hemos dado demasiada importancia, al final, tenemos que jugar contra todos tarde o temprano".

Por último, el azulino no se olvida de la afición, "que siempre está ahí, en los momentos buenos y en los malos. Tenemos muchas ganas de pisar Chapín para reencontrarnos con nuestra gente. Le pedimos que nos siga acompañando, no sólo en la liga, desde el primer momento. Estamos muy agradecidos, su apoyo es fundamental".