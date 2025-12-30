El año 2025 del Xerez DFC: permanencia sufrida y tres entrenadores

En su vuelta a la Segunda RFEF, categoría en la que ya militó dos campañas consecutivas entre 2021 y 2023, el Xerez DFC ha tenido un año 2025 del que se puede decir que ha salido 'vivo' porque estuvo muy cerca de dar con sus huesos nuevamente en Tercera División. Tras lograr el ascenso en la campaña 23/24 con la épica de aliada en San Vicente del Raspeig, David Sánchez continuó al frente del equipo azulino en una Segunda RFEF que desde el primer momento vaticinó como curso complicado. Y así fue porque el XDFC lograba la permanencia a falta de dos jornadas -dejando de paso al Xerez CD sin opciones matemáticas de luchar por el ascenso- pero ya con otro inquilino en el banquillo, el gallego Antonio Fernández Rivadulla. Este inició la campaña actual, pero era destituido tras la octava jornada, llegando Diego Caro. Conclusión: tres técnicos en apenas nueve meses.

Con 22 puntos iniciaba el Xerez DFC el año 2025 -curiosamente los mismos que ahora atesora aunque con un partido menos- y uno por encima del play-out y cuatro más que el descenso que marcaba el San Fernando. Los azulinos arrancaban la segunda vuelta y el año 2025 con un empate en Chapín frente al Estepona y posteriormente sumaban cuatro derrotas consecutivas, la última frente al Águilas que supuso la destitución de David Sánchez al frente del equipo al que ascendió brillantemente el curso anterior. Para entonces, el XDFC había caído a puestos de descenso y de los cuatro puntos de ventaja sobre el abismo pasó a estar a cinco de la permanencia.

Llega Antonio Fernández

La directiva confió el relevo y el equipo a Antonio Fernández Rivadulla, exentrenador de San Roque de Lepe y Balona, rival precisamente contra el que debutaba en La Línea, saldándose el choque con un empate. Los azulinos mejoraron, sobre todo en Chapín haciendo de casa un fortín y ganando cuatro partidos de seis y ante rivales directos como Villanovense y Recreativo Granada. Los azulinos salían del descenso a finales de marzo y a falta de cinco jornadas tenían la salvación en su mano, pero un empate contra el San Fernando y la derrota frente al Don Benito, ambos partidos en Chapín, provocaron la preocupación entre los aficionados. El derbi en la peúltima jornada supuso un doble golpe. Victoria, tres puntos y permanencia atada y, de paso, se dejaba al Xerez CD sin opciones de llegar a la última cita del curso con posibilidades de pelear por el play-off de ascenso. En la última jornada, el equipo caía goleado en casa del UCAM.

Permanencia

Para el nuevo curso, la dirección deportiva y la directiva siguió confiando en Antonio Fernández entendiendo que se había ganado la renovación por salvar al equipo. Antonio Bello y el técnico gallego trabajaron codo con codo durante el verano para confeccionar una plantilla competitiva, pero a la hora de la verdad, el orensano no le supo sacar partido y el XDFc sólo obteía un triunfo -ante el Yeclano- en las ocho primeras jornadas. El equipo marcaba en todos los partidos, pero en defensa hacía aguas y tras la derrota en Alemendralejo (3-2) y después de protagonizar el peor arranque de su historia, se decidía prescindir de los servicios de Fernández Rivadulla.

Adiós a Antonio Fernández, llega Diego Caro

El elegido para el banquillo fue Diego Caro, un viejo anhelo de la entidad que por fin podía convencer al exentrenador de Puente Genil, Córdoba B e Illescas. El de Villa del Río cogía al equipo en la antepenúltima plaza con 6 puntos y daba rápidamente con la tecla. De hecho, desde su llegada el equipo está invicto con cuatro triunfos y otros tantos empates y, lo más importante, cortando la sangría de goles en contra y manteniendo la producción goleadora. De hecho, hasta la pasada, el Xerez DFC era junto a FC Barcelona y Racing de Santander los tres únicos equipos que habían marcado en todas las jornadas de liga, racha que se truncó con el 0-0 frente al Lorca Deportiva.

La llegada de Diego Caro ha supuesto un soplo de aire fresco para el Xerez DFC. / Miguel Ángel González

Con Caro en el banquillo, el equipo azulino ha dado un salto en la clasificación, ha salido de los puestos de descenso aunque suma los mismos 22 puntos que el Puente Genil, en play-out, y no ve demasiado lejos el play-off de ascenso (27). De momento, el equipo ha pasado de protagonizar el peor arranque de su historia a igualar la mejor primera vuelta en Segunda RFEF y todavía tiene pendiente el derbi de este sábado contra el Xerez CD, contra el que nunca ha perdido jugando como visitante. De los refuerzos en este mercado de invierno dependerá si los azulinos pueden pelear por algo más que la permanencia.