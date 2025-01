Antonio Bello: "En Jerez tenemos que normalizar cuanto antes que hay dos equipos, cada uno con su idea"

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, ha repasado la actualidad del club azulino, hace balance de la primera vuelta del equipo, confía en que la segunda sea mejor en cuanto a puntos para estar en una zona tranquila, elogia a David Sánchez por su trabajo e implicación en el club y se muestra muy preocupado por la situación del fútbol en la ciudad: "Los niños se están criando en un ambiente de crispación y odio que no debe existir. Estamos más cerca de lo que la gente se cree de que pase algo grave y me preocupa y me duele, sobre todo por los niños, no se pueden criar en ese odio, eso hay que quitarlo de en medio cuanto antes".

Pregunta.¿Qué balance hace de esta primera vuelta?

Respuesta.Contento porque siempre hemos estado cumpliendo el objetivo y nunca hemos pisado zona de descenso, pero sí es verdad que nos hemos ido con un sabor agridulce por tantos empates. Cambiando un par de ellos por victorias estaríamos en una zona mucho más tranquila. Somos ambiciosos, soy muy exigente y creo que deberíamos estar en una zona más cómoda.

P.¿Cree que el equipo, por méritos, debería tener más puntos tal como afirma el entrenador?

R.Sí, estoy totalmente de acuerdo con él porque ha habido partidos que han acabado en empate y que hemos estado más cerca de ganar que de perder. Empates que por jugadas... como el penalti del Orihuela, el balón al larguero del Águilas en el minuto 90, el larguero del Linares en casa en el 90 también... Y no sólo por los palos, también por merecimientos, por juego y por ser dominadores de los partidos. Algunos puntos más deberíamos de tener, pero esto es fútbol y al final la realidad es la que te marca.

P.¿Qué espera de la segunda vuelta?

R.Somos conscientes de la dificultad de la categoría, desde la pretemporada sabíamos que iba a ser un año complicado y que íbamos a sufrir y a nosotros nos ayuda muchísimo nuestra afición: vamos a San Fernando y ganamos, siempre estamos arropados; en La Juventud hemos estado cerca de ganarle al Almería B y a la Minera le ganamos. La afición está respondiendo, pero es consciente de lo que nos estamos jugando y de lo difícil que lo vamos a tener.

P.Además, equipos llamados a pelear por el ascenso están abajo y la lógica indica que tienen que salir. Eso dificultará la segunda vuelta.

R.Es que con nombres no se ganan partidos. Nosotros le hemos ganado a la Minera, que ha estado mucha parte de la primera vuelta arriba y sin embargo hemos ido a Don Benito o Villanovense y no fuimos capaces de ganar. Y fuimos a Águilas a jugar contra un equipo de los llamados a estar arriba e incluso luchar por el ascenso directo y la tuvimos para ganar. Los nombres no te hacen ganar partidos, pero hay que ser realistas y por temas de presupuestos estamos más limitados y ellos tienen objetivos más ambiciosos que el nuestro y cuando se jueguen los últimos partidos estos equipos tienen un plus de experiencia en la categoría y van a tirar para arriba.

P.Mirando números de otras temporadas, los de abajo suelen mejorar en el segundo tramo del campeonato.

R.Está claro y creo que nosotros también vamos a hacer más puntos que en la primera, lo digo sinceramente. ¿Que va a ser complicado? Por supuesto. Todos los equipos se juegan ya algo, parece como la primera vuelta está para ver dónde se está y en la segunda es cuando realmente los equipos aprietan, pero creo que nosotros tenemos mucho margen de mejora y como hemos sido merecedores de tener más puntos, creo que en esta segunda vamos a mejorar y dar ese plus que necesitamos para, no volvernos locos, pero sí para estar más tranquilos en una zona más tranquila para poder trabajar con más confianza.

P.Sólo tres derrotas en la primera vuelta, una más que por ejemplo el líder.

R.Es que el UCAM vino a Chapín y llevaba las mismas que nosotros. Somos realistas y conscientes del nivel que tenemos, de lo complicado que es el grupo y de lo difícil que va a ser, pero no estamos preocupados porque sabemos que podemos estar mejor, pero hay que apretar porque estamos al límite y si en esta situación entras en una dinámica negativa te llevas un susto e igual ganas tres partidos y te metes en play-off. Tres partidos perdidos en la primera vuelta lo hubiéramos firmado todos en verano, cualquiera.

P.¿El partido de Lebrija fue un punto de inflexión?

R.Creo que sí fue un punto de inflexión. Sabíamos que era un campo complicado y fue una derrota que nos dolió porque fue mucha gente, estábamos ilusionados con romper la racha del Antoniano allí, íbamos motivados y nos llevamos un palo. A partir de ahí el equipo se puso las pilas y fue consciente de que como no se apretara íbamos a pasarlo muy mal. Se notó un cambio de actitud y la racha de partidos hasta la derrota con el UCAM ha sido por eso.

P.Tiene una plantilla muy joven con futbolistas que se han adaptado rápidamente a la categoría, casos de Beny, Beto, Juan Andrés, Abraham... ¿Lo esperaba?

R.Estamos muy contentos con todos. Me preguntas por esos nombres pero puedo nombrar a cualquiera. Las cosas pueden salir o no y a todos nos gustaría que nuestros delanteros llevasen 15 goles cada uno y ellos los primeros, pero yo estoy muy contento, tanto el míster como yo, porque en el día a día la implicación de la plantilla es espectacular. Es una plantilla larga y eso hace que los jugadores aprieten porque si no se quedan fuera de la convocatoria y eso hace que tengamos ese plus. Por ejemplo, en el puesto de Beny está David León, que empezó titular y ahora Beny apretó y le quitó el puesto, es una competencia sana. Pero David está apretando y como Beny se descuide le quita el puesto. Quiero decir que esa competencia sana es la que necesitamos nosotros para mejorar y crecer.

P.¿Puede explicar las salidas de Carri y Castroviejo?

R.Es la primera vez que me enfrento a una situación así como director deportivo en un mercado de invierno. Hablándolo con el míster intentando mejorar la plantilla creíamos que era lo mejor. Quizá Castroviejo ha jugado algo más porque al ser delantero siempre es un cambio habitual en los partidos. Carri, sabiendo de la importancia en el vestuario y en el grupo, no estaba quizá participando lo que debería para la importancia que tenía para nosotros. Entonces, lo hablo con el míster y me dice las sensaciones que tiene, compartimos la misma opinión y tomamos esta decisión, que ha sido complicada porque además Carri ha sido compañero mío, pero esto es fútbol y el Xerez es muy exigente y si no estás como creemos que debes de estar es normal que se tomen estas decisiones.

"Hay jugadores que tienen que apretar más, ellos lo saben y ahí está el mercado. Veremos las oportunidades que nos aparecen y si alguna nos puede cuadrar mejorando lo que tenemos lo hablaríamos con el míster"

P.¿Algún futbolista más que no esté como creeis que debe de estar?

R.A ver, los jugadores saben todos que tienen que apretar, si no aprietas estaremos sufriendo todo el año. Hubo un momento de la temporada después de Lebrija que tuvimos que hablar y hacerles ver la realidad, que si no apretaban lo íbamos a pasar mal. Hay jugadores que tienen que apretar más, ellos lo saben y ahí está el mercado. Veremos las oportunidades que nos aparecen y si alguna nos puede cuadrar mejorando lo que tenemos lo hablaríamos con el míster. Pero los jugadores, del primero hasta el último, saben que tienen que dar más para cumplir el objetivo.

R.Lo que tenemos claro es que no nos vamos a salir del presupuesto. Si tenemos cinco y en las salidas hemos gastado tres nos quedan dos para firmar, valga el ejemplo. No voy a hipotecar el club haciendo fichajes que estén fuera de nuestros números. Han salido Carri y Castroviejo y vamos a intentar traer a un jugador que mejoraría lo que tenemos, pero si por las dos salidas tienen que venir uno nada más pues vendría sólo uno, no por salir dos tienen que venir dos. Si la plantilla se queda en 22 o 21 no nos preocupa, lo que sí nos preocupa es que lo que venga mejore lo que tenemos.

P.Lleva menos de un año en el cargo. ¿Cómo está siendo?

R.Estoy muy contento porque estoy en casa, en mi club, donde quiero estar. Me siento muy afortunado y un privilegiado por el puesto que tengo y en el club en el que estoy y todo consensuado con el míster, tanto en verano como ahora. Le damos muchas vueltas, echamos muchas horas porque no somos el UCAM, que puede firmar a dedo porque tiene mucho dinero, nosotros le tenemos que dar muchas vueltas a las cosas para cuadrar los números y para intentar encontrar los jugadores idóneos. Todo lo consensúo con David.

"Renovar a David fue la mejor decisión que he tomado. Es cuestión de tiempo que más temprano que tarde nos lo van a quitar, pero mientras tanto, disfrutarlo"

P.¿David el mejor entrenador que puede tener este equipo?

R.Totalmente. Confianza plena y absoluta. Renovarle fue la decisión más acertada que he tomado porque la palabra proyecto es a medio y largo plazo y ya sabemos que en el fútbol hay muy poca memoria y paciencia y lo que hizo el año pasado había que valorarlo. Es el entrenador idóneo para nuestro club y para el crecimiento que podemos tener.

P.Pocos entrenadores tan implicados con la idea de un club.

R.Sí, creo que él se integró muy rápido, implicado como el que más y desde que estoy de director deportivo igual, tengo mucha suerte de tenerlo como míster porque es un tío que aparte del día a día en los entrenamientos luego se implica en todas las labores del club, se implica para ayudar en todas las labores sociales que hacemos. Tener un entrenador así es una suerte que tenemos. Creo que es cuestión de tiempo porque más temprano que tarde nos lo van a quitar, te lo digo sinceramente, pero miestras tanto, disfrutarlo.

P.¿Le ve haciendo carrera en el fútbol?

R.Ojalá que fuese en categorías superiores con nosotros, ojalá, pero soy consciente. Me he dedicado a esto muchos años, he tenido muchos entrenadores y David trabaja muy bien. Nuestro estilo de juego gusta, llama la atención y la gente del fútbol no es tonta, ve que David Sánchez llega al Xerez en una temporada complicada después de un descenso y lo asciende a Segunda RFEF y sólo lleva tres partidos perdidos con uno de los presupuestos más bajos del grupo y es normal que llame la atención. Más temprano que tarde tocarán la puerta y dirán ' a este me lo llevo'. Me hubiera gustado estar a sus órdenes, además se lo he dicho. Hubiera disfrutado muchísimo jugando con David de entrenador. Pero bueno, el tiempo y la vida me ha puesto aquí en este puesto y estoy encantado porque compartimos muchas ideas de fútbol, coincidimos mucho, está implicado en el club y tener un entrenador con el que se comparten tantas ideas es muy complicado.

P.Le hago la misma pregunta que le hice a Miguel Ángel Rondán hace unos días. ¿Cómo ve la situación del fútbol en la ciudad?

R.La opinión que tengo es que ahora mismo, tal y como estamos en la ciudad, es normalizar cuanto antes que hay dos clubes en la ciudad distintos y que son dos tipos de ideas totalmente distintas. Es verdad que a nosotros todo el mundo viene de haber sido socio del Xerez Club Deportivo, hasta ahí estamos de acuerdo, pero es difícil que tengamos un club en la ciudad cuando las ideas son totalmente diferentes. Nosotros somos un club de fútbol popular, nuestros socios dieron un paso hace años y creen en un tipo de fútbol que es contrario a una Sociedad Anónima Deportiva. ¿Que va a ser difícil llegar al fútbol profesional? Puede ser, el tiempo lo dirá. Pero el paso que dieron nuestros socios no va en la idea de llegar al fútbol profesional, sino de sentirse dueños de su propio club y una gestión totalmente distinta a una SAD. Yo respeto todo y en el fútbol la mayoría de clubes son así, pero creo que en Jerez tenemos que normalizar cuanto antes que hay dos equipos. El pique deportivo gusta, pero hasta ahí... Cuidado hasta donde estamos llegando porque estamos pasando límites y los niños están viendo cosas que no tienen que ver. O los que estamos intentamos que esto se normalice y que se vea como normal o llegará un día que va a suceder algo y de lo que nos vamos a arrepentir y creo que estamos muy cerca de que pase algo así.

P.Los clubes deberían coger esa bandera.

R.Totalmente. Soy un trabajador y no me quiero meter en nada ni crear polémica, ni mucho menos. Pero en este tema sí, quiero que se normalice cuanto antes y, entre comillas, exigir a todos, y esto no va de presidentes o directores deportivos sino de la sociedad, porque estamos llegando a unos momentos... Los niños se están criando en un ambiente de crispación y odio que no debe existir. Estamos más cerca de lo que la gente se cree de que pase algo grave y me preocupa y me duele, sobre todo por los niños, no se pueden criar en ese odio, eso hay que quitarlo de en medio cuanto antes. Hay que inculcar el sentimiento por tu club, pero no el odio y la crispación.