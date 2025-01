El Cádiz Mirandilla llega a Chapín en el mejor momento de la temporada

El Municipal de Chapín acogerá el próximo domingo 26 de enero un duelo de aspirantes a la permanencia en el Grupo 4 de Segunda Federación. Por un lado, el Xerez Deportivo FC, que atraviesa un mal momento de resultados, no ha ganado en las seis últimas jornadas y afronta el encuentro tras caer en El Pozuelo frente al Juventud Torremolinos en un partido que le remontaron en la segunda mitad después de adelantarse en el marcador con un tanto de Abraham que ponía fin a una malísima racha de cinco choques seguidos sin ver puerta. Los azulinos siguen ocupando la 13ª posición aunque de los cinco grupos de 2ª RFEF son el que más puntos suma de los que ocuna el play-out y de acabar así la temporada no tendrían que disputar la fase de descenso. Del otro lado, un Cádiz Mirandilla que lleva toda la temporada en zona de descenso a Tercera RFEF, pero que de la mano de Francisco Cordero 'Rubio' ha reaccionado en las últimas semanas y se está acercando a la permanencia, que tienen ahora a cuatro puntos. El duelo en Chapín, si no es decisivo, lo es casi para marcar un antes y un después en la temporada.

En efecto, el filial amarillo ha pasado en pocas semanas de estar casi desahuciado a soñar con la salvación. En la 14ª jornada se encontraba a 8 puntos de la permanencia y cuatro fechas después ha recortado distancias gracias a una buena racha de resultados con tres victorias y un empate sumando 10 de 12 posibles. El filial arrancó la temporada con Juanma Cruz en los banquillos y acumulando malos resultados. Caía en la primera jornada en El Rosal contra la Deportiva Minnera, sumaba el primer punto del curso en Don Benito ante otro equipo que lucha por evitar el descenso y en la tercera jornada recibía al Xerez DFC, que por entonces tampoco había ganado. Los azulinos salieron victoriosos gracias a un tanto de penalti de Rafa Parejo y a otro de Salguero en el tramo final pese a acabar el choque con nueve futbolistas por las expulsiones de Beto Plaza y Jacobo. Tras esa derrota, el filial amarillo caía goleado en Murcia contra el UCAM (4-0) y por idéntico resultado en casa frente al Estepona.

Marcos Denia, máximo goleador del Cádiz Mirandilla con 6 tantos. / Cadiz CF

El conjunto cadista tuvo una pequeña reacción empatando en dos salidas consecutivas contra Juventud Torremolinos y en Chapín ante el Xerez CD y tomaba aire logrando la primera victoria de la temporada, que llegaba en la octava jornada venciendo en la Ciudad Deportiva al Orihuela. Sin embargo, los amarillos volvieron a las andadas cayendo consecutivamente contra Águilas, Balona y Villanovense y la directiva cesaba al entrenador tras la debacle en tierras extremeñas ante un rival directo que le hacía cuatro goles con el excadista Alberto Cifuentes en el banquillo.

Reacción

A rey muerto, rey puesto y llegaba al cargo Francisco Cordero 'Rubio'. El lebrijano se estrenaba con triunfo frente a un Linares Deportivo que ya por entonces no levantaba cabeza, pero a este buen resultado le seguían tres derrotas seguidas contra Recreativo Granada (3-0), La Unión Atlético (0-.1) y Antoniano (1-0). La reacción ha llegado en el tramo final de 2024 y comienzo de 2025 con tres triunfos y un empate. Los amarillos vencían al Almería B (1-0) y daban la sorpresa en el Iberoamericano superando al San Fernando (0-1), empataban en casa de la Deporgiva Minera (1-1) y este fin de semana pasado superaba al Don Benito (2-1). Números que sitúan al Cádiz Mirandilla en la 15ª plaza con 19 puntos, tres menos que el San Fernando y a cuatro del Xerez DFC (play-out) y Orihuela.

Francisco Cordero 'Rubio', técnico del Mirandilla. / Cadiz CF

Con Juanma Cruz, el filial cadista era colista con 6 puntos, había anotado 7 goles y recibido 24 en 11 jornadas; mientras que con Rubio ha sumado 12 unidades, anotado también 7 tantos y recibido 8 en 8 jornadas. El Mirandilla sigue siendo el equipo menos goleador del grupo con 14 dianas y el que más recibe (32). El futbolista que más destaca en Marcos Denia, máximo goleador de su equipo con 6 tantos (casi la mitad de los que hace su equipo y 3 en los últimos cuatro encuentros) y es además el segundo jugador con más minutos tras el meta Aznar.

Refuerzos

En plena vorágine de mercado de fichajes, el Mirandilla también ha movido ficha y esta semana han llegado dos jugadores para sumarse a la plantilla de Rubio. El Cádiz y el Kafue Celtic Football de Zambia han alcanzado un acuerdo para la incorporación de dos jóvenes promesas a la cantera cadista. Así el centrocampista Twizard Mulenga llega cedido al filial hasta final de temporada con opción de compra. Igualmente la entidad gaditana y el Villarreal CF han alcanzado un acuerdo para la cesión de Celso Bermejo hasta final de temporada. El contrato contempla una opción de compra sobre el delantero natural de La Línea de la Concepción. La pasada temporada, en División de Honor Juvenil, anotó 17 goles en 31 partidos.