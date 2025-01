Rafa Parejo hace "autocrítica, toca analizar los errores para no volverlos a cometer"

El Xerez DFC se encuentra en su peor momento de la temporada. Encadena cinco jornadas sin vencer, en las que sólo ha sumado tres puntos sobre quince. Este domingo en El Pozuelo comenzó ganando al Juventud Torremolinos, que es segundo en la tabla, con un tanto de Abraham, pero los costasoleños le dieron la vuelta al marcador en el ecuador de la segunda mitad y vencieron por 2-1. Los azulinos están en play-out y encaran una serie de partidos decisivos de cara a sus aspiraciones de salir de la zona complicada de la clasificación. Esta jornada reciben en Chapín al Cádiz Mirandilla, luego deben visitar al Orihuela y regresar al Municipal para esperar al Águilas.

Rafa Parejo, uno de los pilares azulinos en el centro del campo, lamenta la derrota en Torremolinos, asegura que el vestuario está fastidiado, que deben hacer autocrítica para analizar los errores cometidos y no volverlos a cometer y ya se centra en sacar adelante el derbi ante los amarillos para cortar la dinámica negativa en la que se ha instalado el equipo azulino. David Sánchez, que regresará al banquillo tras sus dos citas de castigo, el domingo tendrá que buscarle sustituto para afrontar el derbi contra los amarillos, ya que el medio vio ante los de Antonio Calderón la quinta amarilla del curso y será castigado con un encuentro. Las tarjetas las recibió ante Cádiz Mirandilla en la primera vuelta, en un compromiso en el que abrió el marcador de penalti, Águilas, Balona, Don Benito y el domingo.

Sobre la derrota de esta jornada, ha resaltado que "después del empate del pasado domingo, teníamos ganas de ganar. El partido se nos puso de cara con el gol de Abraham en la primera parte, pero en la segunda, con la situación en la que nos encontramos ahora mismo todo se torció. Al final, los partidos los marcan pequeños detalles y en cinco minutos en los que ellos tuvieron oportunidades le dieron la vuelta al marcador. Te vas jodido porque habíamos hecho lo difícil. De todos modos, ya no queda otra que levantarnos y empezar a preparar el próximo partido".

Y a la hora de analizar qué le pasó al equipo para pasar de tener controlado el encuentro a ponerse por detrás en el marcador, detalla: "Como he comentado antes, son pequeños detalles los que nos están marcando. Cuando estás en una dinámica positiva, esos detalles suelen ser a favor y en la situación en la que nos encontramos en estos momentos nos cuesta más. Insisto, habíamos hecho lo más complicado, ponernos por delante, pero cuando no matas el partido y no haces el 0-2, en cualquier ocasión te pueden empatar, como así fue, y luego nos hicieron el 2-1. Sabíamos que ellos están en una buena dinámica, hicimos una buena primera parte y empezamos bien la segunda, pero se nos escapó el partido".

El vestuario está tocado, pero no hundido y Rafa Parejo apela a la unión. "Estamos fastidiados, afrontábamos el partido con muchas ganas de ganar porque, a pesar de empatar ante el Estepona, habíamos hecho cosas bien y merecimos ganar ese partido. Toca levantarnos, hacer autocrítica, ver los errores que tuvimos en esos cinco minutos en los que nos han dado la vuelta y prepararnos para el partido del domingo para ganar al Cádiz, que es la única solución que existe ahora mismo. Necesitamos el apoyo de todos y es lo que siempre le decimos a los nuestros, que hay que estar juntos, cuerpo técnico, jugadores y afición. Nosotros por nuestra parte haremos toda la autocrítica del mundo y por trabajo no va a ser. Daremos todo lo que tengamos para sacar adelante el encuentro de la próxima semana y si tenemos que hacer el doble, pues lo haremos".