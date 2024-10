David Sánchez: "Competimos ante un buen rival y las ocasiones más claras fueron nuestras"

El Xerez DFC no pasó del empate a cero en su visita al Municipal Romero Cuerda para enfrentarse a un Villanovense, penúltimo en la tabla y que no conoce la victoria. Los azulinos, espesos y con las ideas poco claras en ataque, sumaron su sexta igualada del curso y siguen invictos, pero sólo atesoran nueve unidades de veintiuna posibles. David Sánchez, técnico azulino, no terminó satisfecho con el empate, pero defendió el trabajo de su equipo, cree que merecieron más y lamenta las opciones claras que no convirtieron sus futbolistas.

–¿Cómo ha vivido el partido?

–Bien, ha sido un encuentro muy igualado, en el que las ocasiones más claras han sido nuestras. El Villanovense tenía ganas de ganar porque no lo ha hecho todavía y nosotros también porque llevamos muchos empates seguidos. Por momentos, creo que fuimos superiores a ellos con balón y luego también hubo momentos en los que ellos nos dominaron porque el campo es grande y césped de natural y cualquier equipo es capaz de hacerlo. Ha sido una pena porque en las dos áreas estuvimos bien, defendimos bien la nuestra y en la primera parte tuvimos tres ocasiones claras para habernos adelantado y hubiese sido otro partido. Estamos en esta situación y hay que seguir trabajando. No nos vamos contentos con el punto, pero los chavales se han dejado el alma, han corrido y han trabajado, luego ya es otra cosa estar mejor o peor con balón. Han competido ante un buen rival en un buen campo.

–En el lado positivo, que el equipo sigue invicto y dejó la portería a cero...

–Era una de las consignas y en ese sentido nos vamos contentos. Debutaba Ángel, no ha encajado y tuvo varias intervenciones buenas. En ataque, tuvimos varias opciones, las de la primera parte fueron muy claras y no las aprovechamos. Hay que seguir insistiendo en eso, en ser fuertes en las dos áreas. Defendimos bien el balón parado, los tiros de ellos fueron de media distancia o desde el borde del área, pero nos faltó estar más acertados en ataque. La ocasión de Hugo con Abraham nada más empezar el partido fue muy clara. Ahora, toca seguir trabajando y pensar ya en el domingo siguiente.

–¿Qué le ha pasado a Matías para quedarse fuera?

–El domingo pasado en el calentamiento en Chapín se hizo daño en la rodilla. Le preguntamos si estaba bien, quiso seguir y durante la semana ha estado incómodo. Hemos hablado con él, tiene molestias después de hacer un mal gesto y pisar mal en el campo. Estamos contentos porque ha debutado Ángel y ha cumplido. En ese aspecto, estamos contentos con los jugadores, que siempre intentan sumar y ayudar.

–Después de siete jornadas de liga, el Xerez DFC sigue sin perder, pero lleva seis empates...

–Es cierto, pero tuvimos ocasiones claras, hubo una clarísima. He visto la foto y no sé si hay fuera de juego o no, pero había cinco jugadores delante del portero. Estamos en esa situación, no sabíamos si iban a pitar o no fuera de juego, no estuvimos listos y no la aprovechamos. En ese sentido, hay que seguir trabajando y concienciarnos en esas jugadas. El fútbol está muy igualado en cualquier categoría y los pequeños detalles marcan diferencias. No hemos perdido y es perfecto, pero necesitamos ganar. Era un partido que habíamos preparado bien, nos faltó efectividad arriba y tuvimos pérdidas innecesarias que de haber estado bien en tres cuartos, hubiésemos tenido más ocasiones. Los chicos han llegado al vestuario jodidos porque querían ganar. No queda otra que seguir trabajando con este punto y pensar en preparar el partido con el Linares, que es otra final ante otro gran equipo y será difícil seguro.

–Ha vuelto a hacer muchos cambios, ¿qué buscaba?

–Pensando un poco en el rival y en nosotros queríamos hacer variantes. Conocemos a los jugadores perfectamente y durante la semana todos trabajan bien y compiten, hay dos por posición, no se pueden relajar y hay que trabajar bien. Hemos sacado a Ángel, a Espinar o a Durán y han hecho un buen partido, se han vaciado. Teté también ha hecho un bien partido, tuvo situaciones muy buenas y, como he comentado antes, taca seguir insistiendo para romper la dinámica de empates. A ver si el domingo podemos brindarle a la afición una victoria. Hay que agradecerle su apoyo en Villanueva, un domingo y a tres horas y media o cuatro de Jerez y lloviendo. Sentimos mucho no haberles ofrecido los tres puntos. Hay que seguir trabajando y esperamos sacar todos juntos esto adelante.