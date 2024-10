Otro empate en un partido gris (0-0)

No pudo ser. El Xerez DFC se presentaba en el Romero Cuerda -de césped natural y de grandes dimensiones- invicto para plantar cara al Villanovense, penúltimo en la tabla que no conoce el triunfo, y salió del campo extremeño sin perder, pero con un empate a cero que sabe a poco en un partido gris, en el que nunca se sintió cómodo y en el que no mostró su buena versión de otras ocasiones. A los xerecistas, espesos, les costó generar y apenas pusieron en aprietos a un adversario débil, que en los minutos finales hasta asustó a los de David Sánchez.

El combinado azulino se ha abonado a las tablas y encadena cuatro seguidas y seis en total desde que arrancó la temporada. Alcanza los nueve puntos y se instala en la zona media de la clasificación. El próximo domingo tendrá una piedra de toque importante en Chapín, el Linares, que se ha colocado líder de forma provisional tras su triunfo por 2-0 ante el Don Benito.

Espinar fue uno de los azulinos que recuperó la titularidad. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Cambios en el once

El club, a través de su página web, anunció que David Sánchez contaba con la baja de Salguero, lesionado, y que en la lista entraba el meta del filial Ricky. El motivo, evidente en el once titular contra los extremeños. Matías Ramos finalmente no podía jugar porque arrastra problemas físicos -molestias en una rodilla que sufrió en el calentamiento ante la Balona- y se quedó fuera de la convocatoria definitiva junto a Oca, Carri, titular el pasado domingo en Chapín, Castroviejo y Jacobo.

El técnico azulino volvió a realizar variantes en todas las líneas, hasta cinco. Ángel Lozano salió de inicio en el puesto del argentino, por lo que se estrenaba en la liga, ya que hasta ahora sólo había jugado el choque de Copa RFEF contra el Melilla. Al lateral derecho regresó Marcelo por Beto Plaza y en el izquierdo entró David León por Beny. En el centro de la defensa, Alberto Durán, una vez recuperado de sus problemas en la cadera, formó pareja con el fijo Hugo Carrillo.

En la medular, más cambios. Rafa Parejo y Álvaro Martínez conservaron la titularidad, pero Carri volvió a quedarse fuera del once y de la convocatoria, con Espinar entrando en el once. Ilias, que contra la Balona ya abandonó el verde a la hora de juego, no entró de salida por primera vez y Teté regresó. Abraham, tras su gol y su trabajo, repitió como referente.

El Xerez DFC aspiraba a romper su racha de cuatro igualadas seguidas y presionó alto de inicio, pero los villanos necesitaban también los tres puntos y apretaron a balón parado, con dos saques de esquinas que se vieron obligados a forzar los azulinos en los cuatro primeros minutos de juego.

Rafa Parejo volvía a su localidad natal y recibió el apoyo de la grada. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Error clamoroso

A los siete, fallo increíble de unos y otros y de la colegiada. Una falta colgada al área por Rafa Parejo provocó que los locales arriesgaran a la hora de tirar la línea del fuera de juego en una acción que Elisabeth Calvo se comió y dejó seguir. Hasta cinco xerecistas se quedaron solos ante José Andrés y no supieron qué hacer. Ni Hugo ni Abraham acertaron a superar al meta extremeño. Los xerecistas perdonaban una acción de las que no se pueden fallar en un encuentro en el que mandaban, pero con un juego poco vistoso y trabado. Y al cuarto de hora, un excelente centro de Teté, en una buena acción, la remató mal Pepe Rincón y evitó que llegara Abraham.

El crono avanzaba y el Xerez DFC apretaba el acelerador ante un rival que defendía fuerte, especialmente los centros laterales, pero apenas se dejaban ver en ataque, aunque en el 24' un buen balón filtrado de Christian Díaz para Uzochukwu sirvió para que el nigeriano se sacara un buen lanzamiento al que respondió seguro abajo Lozano. Marcelo cometió una falta en la corona del área sobre Benji que le costó una amarilla y generó una acción clara para los locales en el 32'. La infracción la ejecutó Ruyman buscando el palo de Lozano y la mandó desviada.

Marcelo lució el brazalete de capitán y ocupó el lateral derecho. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Pocas ocasiones

Los de Gus perdían confianza, cometían fallos en la salida de balón que los xerecistas no aprovechaban y Lozano apareció en el 38' para atajar sin dificultades un disparo de Abreu. El juego era espeso, ni unos ni otros eran capaces de mandar y las oportunidades claras brillaban por su ausencia. Carlos Daniel lo intentó desde la frontal en una segunda jugada (38') y mandó el esférico fuera.

La hinchada xerecista comprobaba que su equipo no estaba cómodo -especialmente en la medular- y que no estaba mostrado el nivel de otros días y apretaba tanto que se hacía notar más que la local para darle ánimos y llegar al final de un primer acto algo gris y muy diputado con tablas.

Pepe Rincón dejó su puesto en el segundo tiempo a Beto. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Variantes rápidas

Los dos técnicos, pese a que el primer tiempo no fue brillante, optaron por mantener a los mismos jugadores sobre el verde en el inicio del segundo. Teté comenzó avisando con y luego le tocó entrar en acción a Lozano. El partido se mantenía por los mismos derroteros. Y los dos entrenadores apostaron pronto por realizar variantes. En los locales entró Viti y en los xerecistas salieron Pepe Rincón y Abraham para que entrasen Beto Plaza y Juan Andrés. Y minutos después, Teté salía para dejar su plaza a Ilias.

Superada la hora de partido, Viti lo intentó contra el mundo y su tiro se marchó a saque de esquina. Unos y otros lo intentaban, pero no había manera de crear opciones claras. Espinar mandó un tiro alto (71'). El cuadro azulino, con los futbolistas de refresco, eso sí, controlaba sin problemas, pero le faltaban ideas en la finalización. A falta de diez minutos, David Sánchez quemó sus naves. Retiró a Marcelo y Espinar para dar opciones a Beny y Asier.

Ilias, que entró en el segundo acto, salta con Benji. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Susto final

El Villanovense nadaba y se ahogaba en la orilla, no tenía mucho más y demostraba los motivos por los que no ha ganado. Y el Xerez DFC quería pero no podía. El encuentro entraba en su recta final y las imprecisiones hacían acto de presencia. Hugo mandó a córner un balón que colgó Carlos Daniel, los extremeños lo botaron en corto y Ruyman, totalmente solo, perdonó de cabeza el 1-0. Luego, en una contra de cuatro para tres, otra vez los de verde dejaban patente sus limitaciones y desaprovechaban otra ocasión. El descuento se hacía largo para los xerecistas, que tenían asumido su cuarto empate consecutivo.

Once inicial del Xerez DFC en el Romero Cuerda ante el Villanovense. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com