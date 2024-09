David Sánchez: "Estoy contento con el punto, el trabajo y la actitud del equipo"

El Xerez DFC abrió la temporada en Segunda RFEF con un merecido empate en Marbella frente al Estepona, un candidato a pelear por el ascenso, al empatar a uno en un partido atractivo, disputado, que comenzó perdiendo con un gol de Blázquez de falta directa (58') y que empató Ilias de penalti diez minutos más tarde. David Sánchez, técnico del Xerez DFC, se mostró satisfecho con el punto, elogió el trabajo de sus jugadores y cree que hasta pudieron ganar.

–¿Qué valoración realiza del partido?

–Me marcho contento, es lo mínimo que pedimos siempre porque así nos lo exige este club, tenemos que competir, luchar, pelear cada balón, intentar ganar... La lástima es que el gol de ellos llegó en nuestro mejor momento porque empezamos muy bien la segunda parte y habíamos tenido ocasiones. El gol es evitable, pero esto es fútbol. Me ha gustado que mi equipo haya reaccionado porque siempre nos cuesta cuando nos ponemos con el marcador adverso. Después de gol, tuvimos unos minutillos de despiste, pero luego mejoramos. Desde fuera, la sensación fue que si algún equipo debió llevarse los tres puntos fue el nuestro. De todos modos, insisto, estoy contento con la actitud del equipo y también con los jugadores que han entrado desde el banquillo, que eso también es importante, nos han dado un plus, y eso que hay futbolistas que han salido en una posición que no es la suya. Demostraron ilusión, ganas y compromiso y sin malas caras.

–El Xerez DFC llegó con la lección aprendida...

–Todos los equipos nos conocemos. Sabíamos que tienen un buen equipo, un buen proyecto, para ascender a Primera RFEF. En líneas generales, sufrimos en algunos momentos, pero tuvimos más ocasiones que ellos. Me marcho contento con la actitud y el compromiso y lo hubiese hecho igual de haber perdido 1-0.

–¿Será el Estepona uno de los cocos de la categoría?

–Llevo muchos años en esto y nunca se sabe, aunque al final los presupuestos y los futbolistas con experiencia en la categoría se notan. En mi equipo, han debutado bastantes en la categoría en este partido. Nosotros estamos contentos con la unión y el trabajo, va a ser un año muy duro y hay que ir sumando poco a poco con la humildad que nos caracteriza para aguantar toda la temporada.

–Los cambios mejoraron al equipo y el partido no parecía el primero de liga...

–Siempre le metemos mucho ritmo a todos los partidos y ha tenido mucha intensidad. El sábado vi otros encuentros de este grupo y no tuvieron tanto ritmo. Intentamos ir a por el partido, aunque hubo momentos que nos sometieron porque ellos también tienen cosas, pero, como he dicho antes, tuvimos más ocasiones que ellos. Tengo que dar las gracias a los que salieron desde el banquillo, hasta los que jugaron en una posición que no es suya.

Antonio y yo intentamos hacer lo mejor el último día, formar una plantilla lo más competitiva posible con nuestras armas

–Para cerrar la lista, tuvo que dejar a tres jugadores fuera, algo que no sucedía la pasada temporada, ¿cómo lo ha llevado?

–La pasada temporada pecamos de plantilla corta, pero aún así lo sacamos adelante. Esto es fútbol y hay que ser profesionales. Yo soy el que decido y ellos lo tienen que entender, voy a intentar ser lo más justo posible. Me ha encantado la actitud de los que se han quedado fuera. Tenemos que estar unidos porque es fundamental, todos tenemos que ir en la misma dirección.

–Sobre la bocina llegaron Ivo y Castroviejo y cuenta con dos jugadores por puesto...

–Esperamos hasta el final al jugador del Ceuta, pero no pudo ser y nos cambió los planes. El último día, me senté con Antonio después del entrenamiento, los dos opinábamos lo mismo e intentamos hacer lo mejor, hacer la plantilla lo más competitiva posible con nuestras armas. Vamos a intentar que todos se sientan importantes jueguen más o menos, pero esto es un grupo, es un equipo. El que se salga de la línea, no podrá estar aquí. Les animo a que trabajen porque si miramos la alineación que empezó la temporada pasada y la que acabó ante el Jove no tiene nada que ver. Y, también, doy las gracias a la afición que ha venido, que para nosotros es muy importante. A seguir y sumar con humildad.