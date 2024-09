Notable estreno (1-1)

El Xerez DFC ha logrado un importante y merecido punto en el Marbella Football Center ante el Estepona en su regreso a Segunda RFEF. Los azulinos han empatado a uno un encuentro intenso, vistoso, con oportunidades para los dos equipos y en el que muestran una buena imagen frente a un rival llamado a pelear por el ascenso a Primera RFEF, pero al que no dejan mostrar su mejor versión en ningún momento.

Los de David Sánchez mantienen la buena línea con la que terminaron la pasada campaña y nivelaron un choque que se les puso cuesta arriba en el tramo inicial del segundo tiempo. Ramón Blázquez adelantó a los costasoleños de falta directa y el extremo llias, que mantiene su idilio con el gol, niveló la contienda desde los once metros en un penalti claro que Marín cometió sobre él mismo.

Jacobo, que fue titular, se dispone a golpear el balón. / Xerezdfc.com

Primer once

David Sánchez dejó fuera de la lista finalmente a Salguero, Asier López y Juan Andrés, que lleva varias semanas con problemas físicos, y puso en liza una alineación idéntica a la que utilizaba el pasado curso y que logró el ascenso a Segunda RFEF, en la que se 'coló' Jacobo, en lugar de Pepe Rincón, habitual la anterior campaña, como el único refuerzo. La portería fue para Matías Ramos, con Marcelo, Hugo, Durán y David León en defensa de derecha a izquierda. Rafa Parejo y Álvaro Parejo aparecieron nuevamente en la medular, con Carri por delante, escoltado por Jacobo e Ilias y con Teté como jugador más adelantado.

El Estepona intentó asumir el control y puso a prueba a los azulinos, primero con un saque de esquina en corto que botó Goma y luego, superado el minuto tres, con un remate del exazulino Goma que se le fue arriba tras un centro al primer palo y en el 7' un forcejeo entre Alberto Durán y Dago no lo consideró pena máxima el árbitro a pesar de las protestas. El Xerez DFC se defendía con mucho orden y sin pasar excesivos apuros y también se acercó a las inmediaciones de Alfonso con dos acciones que acabaron en saques de esquina botados por Carri. Jacobo no pudo sacar partido tampoco a sus disparos.

Intercambio de golpes

El crono avanzaba, el fuerte calor se dejaba notaba y en el 18', un buen pase de Teté no lo pudo rematar Ilias en el segundo palo porque lo salvó la defensa. Los azulinos no se descomponían, mantenían su presión alta, controlaban la situación muy bien plantados sobre el verde, mostrándose muy solidarios y obligaban al adversario a buscar una y otra vez los balones largos al punta Jacques Dago, que también se topaba una y otra vez con el azulino Hugo. Y precisamente el delantero de Costa de Marfil tuvo una ocasión clara (23'), que obligó a lucirse a Matías Ramos. El meta azulino salió valiente a sus pies y evitó que el atacante levantara el balón tras un balón filtrado. Y minutos después (28'), segundo susto para el cuadro xerecista. Dago le ganó la posición a Hugo tras un saque de esquina y el balón no entró de milagro, se marchó al palo.

Sin tregua, en el minuto 35 fue el meta Alfonso el que negó el gol a Carri con una buena parada y en el 40', un excelente contragolpe de los xerecistas liderado por Jacobo, muy activo, se estrelló en un zaguero del cuadro esteponero. Ambas escuadras se marcharon al descanso con tablas, después de un primer acto intenso, con oportunidades para los dos conjuntos y con un Xerez DFC muy serio, que supo contrarrestar las mejores armas de los locales, que únicamente podían demostrar su calidad a cuentagotas. Sólo su tanque Dago daba algún que otro quebradero de cabeza a los de David Sánchez.

Carri estuvo muy activo durante los minutos que estuvo en el campo. / Xerezdfc.com

Segundo acto, sin cambios

El segundo tiempo comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con claro color azulino. Liceras, que mide casi dos metros, se hizo aún más grande. Tuvo que salir de su área para evitar que Marcelo abriera el marcador (47') en un mano a mano después de una buena acción de Jacobo. Los xerecistas comenzaban avisando y mostrando la misma solidez del primer periodo. Querían los primeros tres puntos de la temporada.

Golazo de Blázquez (1-0)

Pero a balón parado recibieron un duro castigo. En una falta en la frontal del área de Alberto Durán, que tuvo que frenar a un Dago que se marchaba, el Estepona abrió la lata. Ramón Blázquez ejecutó la infracción de forma impecable y colocó el balón fuera del alcance de Matías Ramos, que nada pudo hacer para llegar al palo para despejar el balón que entró a media altura. 1-0. Minuto 58.

Doble cambio

David Sánchez no espero para agitar el árbol y refrescar el once y realizó un doble cambio. Apostó por Abraham y Beny en lugar de Cari y Teté. Y nada más pisar el césped, Abraham tuvo en sus botas el empate en boca de gol. El ariete mostraba sus señas de identidad desde el primer momento. Pero el partido no daba tregua. Un Mati Castillo con muchas ganas y que dio un plus al cuadro costasoleño forzó un saque de esquina que Marchena mandó de cabeza por encima del larguero. El Xerez DFC no se achicaba y seguía plantando cara a uno de los favoritos para pelear por el ascenso. Espinar, que también acababa de entrar, probó fortuna desde la frontal del área con un trallazo que se marchó ajustado al palo izquierdo. De ahí al final, nervios y alegría final. Los jugadores celebraron el punto con su afición.

Ilias tira de magia (1-1)

Y en el 68', Ilias sacó a pasear su calidad para empatar el encuentro. Se marcó una excelente jugada, en la que dejó atrás a varios rivales hasta que fue derribado de forma clara dentro del área por Marín. El árbitro no dudó en señalar el penalti de libro sobre el extremo. El navarro no lo dudó. Agarró el balón con seguridad y anotó desde los once metros. 1-1. Minuto 69. Era el justo premio al partido que estaba realizando el combinado xerecista, que no merecía ir por detrás en el tanteador.

Tras la igualada, podía pasar de todo. Los dos conjuntos buscaban el triunfo, pero ya no era fácil. Las defensas se aplicaban y los porteros, también. Matías se lució ante Goma, que acabó lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, y Pepe Rincón, que había ocupado la plaza de Jacobo también quiso sumarse a la fiesta con un disparo que se le marchó desviado.

La recta final fue intensa y tensa, con los dos equipos acusando el esfuerzo pese a los cambios. Y el árbitro añadió más madera. Descontó nada más y nada menos que diez minutos, en los que las fuerzas estuvieron igualadas, pero Espinar la tuvo. En el 98', recogió un rechace y el balón terminó en saque de esquina.

Primer once de la temporada del Xerez DFC, con Jacobo como el único refuerzo de salida. / Xerezdfc.com