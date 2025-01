David Sánchez: "Debemos recuperar nuestra esencia, estamos preparados para darle la vuelta a la situación"

El Xerez DFC no atraviesa su mejor momento y este domingo (16:30) ante el Cádiz Mirandilla abre un ciclo de encuentros ante rivales directos de la parte baja de la tabla que pueden marcar un punto de inflexión de cara a sus aspiraciones de seguir pasando apuros y de complicarse demasiado la existencia. David Sánchez, que ya podrá sentarse en el banquillo tras cumplir los dos encuentros de castigo que le cayeron por su expulsión ante el UCAM, ha vivido mil batallas en el fútbol como jugador y sabe lo caprichoso que es el balón.

El técnico azulino cierra filas con su equipo, destaca el trabajo descomunal que sus jugadores realizan en cada encuentro, lamenta la pizca de suerte que les está faltando para ganar los partidos a pesar de ser superiores a los rivales, considera que el problema es más mental que de fútbol, aboga por recuperar su esencia, la que la pasada campaña les llevó a lograr el ascenso, y subraya que están capacitados para voltear la situación.

–¿Cómo ha ido la semana después del duro revés en Torremolinos?

–Ha sido dura, como todas cuando se pierde. Venimos de una serie de partidos en los que no logramos la victoria pese a intentarlo continuamente, no estamos acertados y esos resultados desfavorables seguidos no ayudan a coger confianza, esa alma que tenemos nosotros, esa esencia. Por mucho que hable es que no hay nada más, hay que ganar. El fútbol es cuestión de resultados, todo depende de eso. Hay que ganar como sea y es nuestra misión. Estamos concienciados y preparados para el partido ante el Mirandilla, que llega con muy buenas sensaciones. Con el nuevo entrenador han dado un paso hacia adelante y nosotros tenemos muchas ganas. Es un gusto comprobar como el vestuario cree en nosotros y nosotros en él. Aquí dentro no hay fisuras, no encontramos culpables, todo lo contrario, buscamos soluciones... Cuando hablo con ellos me transmiten la tranquilidad de que vamos a sacar esto adelante y, insisto, tenemos muchas ganas de hacerlo.

Llegan con buenas sensaciones, han dado un paso adelante con el nuevo entrenador, pero estamos preparados y con ganas de ganar

–Su equipo ganó en El Rosal su primer partido de liga, ¿será el de esta jornada muy diferente a aquel?

–Igual no es tan distinto. Ellos no estaban entonces en la dinámica tan negativa que cogieron, era el tercer partido. Creo que va a ser igualado, como allí. Es que da un poco igual lo que diga, da igual ir al campo del segundo clasificado y ser mejor durante 67 minutos y en cinco perder el partido... Son situaciones que se dan, aunque seguramente cometamos errores tácticos y en el campo, pero esto es fútbol. Con toda la igualdad que hay este año, en ningún momento hemos tenido esa pizca de acierto o de suerte... Lo único que vale es ganar, ganar y ganar y para eso estamos preparando al equipo. En todos los campos salimos a hacerlo, a por ellos. La semana pasada jugamos casi toda la primera parte en el campo de ellos y en cinco minutos se nos escapó. El 1-1 dolió al equipo por las circunstancias en las que estamos, en la que nos cuesta mucho ganar, ellos están en una dinámica buena y cambió el partido. Nos marchamos con la sensación de haber regalado no un punto, los tres. Fuimos durante gran parte del partido superiores.

–Es una tontería hablar de ser mejores, de unos datos que están ahí a favor nuestra, no en ese partido únicamente, en muchos más, lo que hay que hacer es ganar y sumar de tres en tres. Me quedo con las caras de los futbolistas, con su convencimiento cuando hablo con ellos, creen en nosotros y nosotros creemos en ellos. Solamente hay apoyo, hay confianza, empuje y no hay ninguna fisura. Como dice nuestro psicólogo, en este barco no hay ninguna fisura. Somos los que tenemos que sacar esto adelante y estamos preparados y con muchas ganas de darle la vuelta a la situación y de darnos una alegría, que nos vendría muy bien para seguir mejorando.

El técnico del Xerez DFC confía en su equipo y apuesta por salir de la zona baja de la tabla. / Vanesa Lobo

El equipo tiene carácter y personalidad, más que desconfianza creo que tiene impotencia, hacemos muchas cosas bien para ganar y no lo hacemos

–¿Es más problema mental que de fútbol?

–Opino que sí. Al final, cuando uno insiste en muchos partidos, eres superior al rival y no ganas, eso influye. Haces muchos esfuerzos y no lo digo yo, lo dicen los datos de algunas aplicaciones, y no hay recompensa. Tiramos más saques de esquina, hacemos más centros y lanzamientos a puerta, tenemos más posesión que el rival y estamos más tiempo en campo contrario, pero da igual... Es volver a repetir lo de otras semanas, nos falta ese acierto, pero tenemos que volver a recuperar esa esencia nuestra y no podemos perderla. Es lo que hemos intentado recuperar esta semana, esa esencia, esa personalidad, ese carácter, el pelear hasta el final, el creer, el darle la vuelta a la situación con todo en contra... Hay que recuperar la confianza, creer en nosotros y lo vamos a lograr. El equipo entrena muy bien, está muy unido, en este barco no hay fisuras, de puertas hacia dentro somos uno y a partir de ahí, a crecer y a ganar y ojalá sea esta semana, que nos vendría muy bien para crecer y creer. Vamos a trabajar hasta el último segundo a muerte para sacar esto adelante porque nos vemos capacitados. El primero que comete los errores soy yo, pero los jugadores, que son los protagonistas, van a sacar esto adelante.

–El Xerez DFC marcó en Torremolinos y acabó con una racha de cuatro partidos sin ver portería, ¿se liberaron los jugadores?

–Sí. Abraham lleva siete goles, es el cuarto anotador de la categoría, pero es cierto que los futbolistas de segunda línea, Ilias, Teté, Juan Andrés, Jacobo, Sergio, Fran, Asier, todos los de segunda línea tienen que sumar. No me quiero olvidar de nadie, también los del centro del campo y los centrales. Cuando nos enfrentamos a los rivales vemos que los goles están más repartidos y a nosotros nos está faltando eso en algunas zonas. Ellos quieren, no quieren fallar un penalti, no quieren desaprovechar situaciones de gol, están deseando de marcar. Estamos en esta situación, pero esa negatividad ha quedado atrás. Ya esta semana hemos cambiado la frase. En Torremolimos dijimos que iba a marcar la gente de arriba y lo hizo Abraham y esta semana lo van a hacer los de arriba, los de banda y los centrales... Vamos a defender mejor, vamos a apretar y vamos a ser positivos porque la positividad trae positividad. Somos humanos y cuando trabajas mucho en muchos partidos y has merecido ganar y no lo haces, pues te toca un poquito la moral, te llega un poco la desconfianza, pero somos fuertes, somos guerreros y vamos a sacar esto adelante. El domingo es la primera final para solucionar el problema en el que nos hemos metido a nivel de clasificación.

–Ante esa situación, ¿puede pesarle la presión al equipo?

–No, para nada, ya lo hemos demostrado. El año pasado había mucha más presión, había partidos de mucho peso, muy complicados, y los solventamos. El equipo tiene mucho carácter, mucha personalidad. Más que desconfianza creo que tienen impotencia, es lo que me comentan cuando hablo con ellos individualmente. Hacemos muchas cosas bien y nos cuesta mucho ganar. Esa impotencia es la que hemos intentado eliminar esta semana. El máximo culpable soy yo, el que se equivoca y acierta soy yo y ellos tienen que disfrutar en el campo y pelear. No se les puede apretar a ellos en el sentido de no dar todo en cada partido porque lo hacen, aunque como todos los equipos tenemos momentos de desconexión y a nosotros nos están costando mucho. Ahí, hay que mejorar. Cuando tengamos momentos malos en el campo, el chip en la cabeza debe avisarles. No pasa nada, esto es fútbol, el rival puede ser mejor y recibir algún gol, pero estamos capacitados para darle la vuelta a la situación.