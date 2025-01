David Sánchez aparca el mercado de invierno y se centra en el Cádiz Mirandilla

El Xerez DFC está a punto de cerrar una semana complicada, marcada por la delicada situación deportiva -el equipo encadena cinco jornadas sin sumar de tres y se encuentra en puestos de play-out- y por los movimientos en el mercado de invierno, que no se cierra hasta el próximo 3 de febrero. El plantel, tras la salidas de Carri y Álex Castroviejo, se ha hecho con los servicios de los extremos Sergio García y esta misma semana de Fran Núñez y pueden salir Hugo, central que podría recalar en el Zaragoza, dispuesto a negociar su cláusula, y Pepe Rincón cedido para tener minutos.

David Sánchez, técnico azulino, prefiere pasar de puntillas de momento sobre ese tema y se centra plenamente en el encuentro ante el Cádiz Mirandilla de este domingo (16:30) en Chapín, una cita en la que hay tres puntos muy importantes en juego, ya que se miden dos escuadras de la parte baja de la tabla.

Pepe Rincón

El entrenador xerecista ha explicado que "cuando acabe el mercado será el momento de hablar de todo, de resumirlo todo y de dar mi opinión personal. Al final, son decisiones y no es fácil decidir, pero como no acabó el plazo de fichajes... La idea es que Pepe salga cedido, lo cogimos del filial cuando llegué el año pasado, tuvo mucho protagonismo, nos dio mucho y esta campaña, por una situación y otra, ha pasado a un segundo plano. Creo que por edad y por todo está en pleno crecimiento y creo que lo mejor para él sería salir de su entorno, de su confort, de su ciudad, de su casa... Fuera va a mejorar tanto personal como deportivamente. Se trata de un jugador de futuro y en eso debe pensar el club. A mí me gusta mucho Pepe, ya lo he demostrado, pero creemos que es el momento de que salga y de que siga creciendo en otro lado".

Hugo

Y sobre la posible marcha de Hugo, que podría estar mucho más cerca de salir que de continuar, no se pronunció y mostró más hermético: "Cuando acabe el mercado será el momento de hablar".

Fran Núñez

Por último, valoró la llegada del extremo canario Fran Núñez: "Nos aportará velocidad y, en la situación en la que estamos, llega con la cabeza limpia, igual que Sergio, porque vienen de fuera. Nos dan esa alegría, son dos chicos estupendos y Núñez ha entrado con muy buen pie en el vestuario. Desde el minuto uno los dos tienen que sumar, que para eso los hemos firmado, y estamos muy contentos con las incorporaciones. A ver como acaba el mercado, que será entonces cuando llegue el momento de explicar, bajo mi punto de vista, la situación".