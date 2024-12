David Sánchez: "Para ganar en Don Benito tendremos que competir como animales"

El Xerez DFC se encuentra en su mejor momento de la temporada después de encadenar por primera vez esta temporada dos victorias seguidas -San Fernando y Deportiva Minera-, remontar un encuentro también por primera vez este curso y colocarse noveno con 22 puntos a dos del Orihuela, que es quinto y marca la zona de play-off. Esta jornada se mide en el Vicente Sanz (17:30) al Don Benito, un equipo que se encuentra en puestos de descenso, pero David Sánchez, técnico azulino, no se fía. El entrenador azulino avisa de lo que es capaz el cuadro pacense, le considera competitivo, con buenos jugadores e intenso y cree que su equipo sólo tendrá posibilidades de volver a sumar de tres en este desplazamiento si "competimos como animales" y estima que el encuentro se decidirá por pequeños detalles y que les tocará ponerse el mono de trabajo.

–¿Cómo llega el Xerez DFC al Vicente Sanz para medirse al Don Benito tras dos triunfos seguidos?

–El encuentro va a ser muy difícil, pero vamos a intentar lograr la tercera victoria consecutiva. Es un campo complicado, nos vamos a medir a un equipo que acaba de perder como local, que repite en casa y que seguro tenía previsto sacar puntos en este doble enfrentamiento para salir de la zona baja. Es un rival muy intenso y mínimo le tenemos que igualar esa intensidad. Vamos con ganas y con la ilusión de lograr tres conseguir tres puntos. Tres victorias seguidas en esta categoría se nota mucho en la clasificación.

–De cara a este partido, ¿le preocupa más el campo, el rival o ambas cosas?

–El campo, por desgracia, no, llevamos una época en la que estamos habituados a ese tipo de terrenos de juego y en este caso no puede ser una excusa. Me preocupa el rival, que perdió en casa 0-1 de penalti en un partido igualado. Es un equipo que compite, con buenos jugadores y colectivamente tienen que ir mejorando. Va a ser un partido, como he dicho antes, complicado, nos tendremos que poner el mono de trabajo y lo van a macar los pequeños detalles. Debemos intentar estar defensivamente bien, mantener la portería a cero y estar acertados de cara al gol, que ahora parece que estamos un poquito más finos en ese aspecto.

Intentaremos lograr el tercer triunfo seguido, pero será complicado y no podemos fiarnos de la clasificación del rival

–Tras dos triunfos seguidos, ¿puede ser un alma de doble filo un exceso de confianza?

–No lo creo. Trabajamos mucho con ellos siempre y les damos la misma tranquilidad, la misma calma y la misma normalidad ahora que estamos bien que cuando estamos peor. Somos equilibrados en ese sentido. Lo vuelvo a repetir, va a ser un partido muy difícil, que no hay que mirar la clasificación. Esta liga es muy igualada y a nosotros, por el club y por nuestro presupuesto, nos interesa porque cualquiera le gana a cualquiera y también te puede ganar cualquiera. Tenemos que ponernos el mono de trabajo y pelear, mantener el ritmo que va a necesitar el partido y competir como animales porque este equipo lo hace y se lo hace complicado a todos sus rivales. Antes de perder con el Deportivo la pasada jornada de penalti le había ganado a equipos como el Antoniano y había sumado muchos puntos en su campo.

–Habla de confianza y de competir, su equipo está demostrando ambas cosas en las últimas jornadas...

–Desde que comenzó la temporada lo vengo comentando. La categoría es igualada y me ha sorprendido para bien, hay muchos grandes equipos y muy buenos jugadores. No estoy descontento con mi equipo en ese sentido, hay partidos en los que puede estar mejor o peor, pero mi equipo siempre compite, aunque no siempre salen las cosas como uno quiere. Los futbolistas entrenan bien, tienen buen ambiente y soy de los que creen mucho en el vestuario. Competimos siempre. Fuimos a Granada, perdimos y metimos tres goles, ante el Águilas o el Estepona merecimos ganar... Y en casa, igual. El día del Linares tuvimos un penalti que el árbitro primero pita dentro y luego lo saca, contra el Orihuela hicimos un penalti en el descuento y nos empataron... Siempre hemos estado muy cerca de ganar y merecíamos algún punto más que nos hubiese permitido estar más arriba. El fútbol es resultadista, pero también hay que mirar el trabajo, que es el que te lleva a esos resultados. No todo vale. A mi equipo le gusta competir y la marcha. Cuando los chicos lo dan todo, no les puedo reprochar nada, el cuerpo técnico está contento con ellos.

Los tres partidos que restan antes del parón de Navidad son duros, pero nuestro objetivo es cerrar el año lo mejor posible

–La primera vuelta está llegando al final, ¿puede su equipo meterse en la zona alta?

–Nosotros tenemos claro el objetivo, estamos ahí y queda mucho. Nos restan tres partidos muy difíciles para el parón de Navidad y vamos a intentar puntuar lo máximo posible para cerrarlo bien a nivel de clasificación. Sumar en esta liga siempre es bueno y la temporada es larga y dura. Estamos en el buen camino y hay que seguir empujando y creyendo. De momento, debemos pensar en el Don Benito. Vamos a intentar hacer un buen partido y sumar los tres puntos, que serían muy importantes para seguir creciendo.

–Esta semana recupera a Marcelo tras cumplir su sanción, más competencia...

–Vuelve nuestro capitán, que eso siempre es bueno, e intentaremos sacar el mejor once posible, Salguero hizo un buen partido y cumplió bastante bien. A ver qué convocatoria hacemos, nos cuesta dejar fuera a gente importante que está trabajando bien. De todos modos, el año es muy largo y todos van a tener oportunidades. Estamos muy contentos con todos, la gente del banquillo nos está dando y la de fuera también y eso no sucedía el año pasado. Todos suman para lograr el objetivo.