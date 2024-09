David Sánchez: "No me ha gustado mi equipo, nos ha faltado chicha"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, expresó su decepción al final del partido que su equipo empató en Chapín a dos ante el Orihuela en el descuento después de haber hecho lo más complicado, voltear el marcador ante un buen rival, que demostró que tiene madera para estar arriba, como lo hizo su equipo a pesar de las tablas. El preparador azulino subrayó que no le gustó su equipo, que quiere más, que les faltó chicha, que estuvo frío en la primera parte y que no mostró la mordiente necesaria.

–¿Qué valoración hace del empate ante el Orihuela?

–Me marcho jodido. El día del Torremolinos empatamos igual y estaba contento. En esta oportunidad, no me puedo ir contento. No me ha gustado mi equipo. En la primera parte he visto a un equipo frío, ha sido un equipo normal de la categoría ante un muy buen rival. Insisto, mi equipo no me ha gustado, es la realidad. Mis equipos tienen que salir de otra forma. Esteramos mejor o peor con los pies y con balón, pero tenemos que salir de otra forma. Sabemos lo que tenemos que ser, lo explico bien, lo entendemos bien, lo entrenamos bien, pero en este partido en casa, con un ambientazo en la grada hay que hacer lo que decimos. En el descanso intentamos apretar, en una pérdida o en un pase atrás, no recuerdo bien, hicieron el 0-1. Hicimos luego lo difícil, darle la vuelta, y ya fuimos más nosotros. Que con el 0-0, hubiésemos seguido igual, pues no lo sé. Con el 0-1 apretamos más y el equipo dio un paso adelante, con el penalti se nos fue el triunfo en el descuento y es una lástima.

–Estábamos en un buen momento, aprendimos el año pasado a que no se nos fueran los partidos al final cuando íbamos ganando y se nos ha escapado. Es para estar contento con un punto ante un buen rival, pero, personalmente, no estoy contento porque no me ha gustado mi equipo. Quizás tengo parte de culpa, pero nos hace falta más mordiente en todos los sentidos, desde el minuto uno hasta el final. Tuvimos un buen rato y tenemos que ser más parecidos a eso que a los primeros minutos. Y que conste, que los jugadores quieren, no ha sido un problema de actitud, pero no hemos estado acertados en la presión, no tuvimos esa marcha más.

–¿Le preocupa que su equipo necesite recibir un golpe para reaccionar y sacar su mejor versión?

–No porque eso no es así. En Estepona en la primera parte y contra el Torremolinos el equipo me gustó mucho y lo dije. Hicimos lo que trabajamos y estuvieron bien en la presión. Los dos rivales se adelantaron, pero fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y esta vez nos ha faltado chicha, más cosas. Aquí hay mucha responsabilidad personal y grupal y hay que salir a por todas desde el minuto uno. El jugador que sale de titular sabe que debe dejarse la piel y no hablo de uno, de dos o de tres, hablo de todos. En la segunda parte, la entrada de Abraham y de Juan nos ha dado ese plus, los dos tienen una marchita más que siempre van. Le dimos la vuelta de forma merecida y no estuvimos bien a balón parado en los lanzamientos. Tenemos mucho margen de mejora y quedarnos con lo positivo, que el miércoles tenemos otro partido importante en Copa.

–Realizó cinco cambios y no todos estuvieron mal...

–No, no. Hay futbolistas que están jugando que no han estado bien y otros que no lo están y sí han rendido. No hablo de sensaciones individuales, cuando hablo de que no me gustó el equipo es una sensación grupal. Hemos hecho cosas que normalmente no hacemos y nos faltó una marcha más. En el descanso, rectificamos y le dimos la vuelta al marcador por empuje, por ganas, por meter balones en el área, por creer... y llegó la mala decisión del penalti. Me marcho jodido, creo que se nos han escapado dos puntos. Lo que ha hecho el Orihuela es más fallo nuestro que virtud de ellos y me parece un equipazo a nivel colectivo e individual.

–Los dos goles llegaron a balón parado...

–La temporada pasada no había manera de rematar un balón parado, era casi imposible, este año tenemos gente que remata bien y así se ha visto, no sólo en los dos goles. Hay gente que va bien en el juego aéreo y que tiene hambre de gol, que tiene ganas. Me alegro por el gol de Abraham, que le viene bien y por el de Juan, que debutaba. Ya sólo pensamos en el partido del miércoles, en el que pondremos a los que creemos que estén mejor para ganarle al Melilla. El tren va hacia adelante y hay que competir. Esto es fútbol y hay que competir, competir y competir y trabajar y, a partir de ahí, si estamos bien con balón, pues mucho mejor. Lo siento mucho, pero lo vuelvo a repetir, no me ha gustado mi equipo. El día del Torremolinos me fui contento, lo hicimos todo para ganar, y con el Orihuela también lo hicimos, creo que la victoria hubiese sido justa, pero podíamos haberle hecho mucho más daño al rival. Nos faltó ese equipo con una marcha más en la primera parte. Es complicado jugar aquí, los chicos son jóvenes y ese runrún... Después del gol de ellos hubo cinco o seis minutos en los que nos fuimos del partido y hay que mejorar.

–¿Cómo se plantea la semana con el partido en Melilla?

–Nunca he jugado Copa y también es una experiencia nueva para mí. Hicimos un once pensando en ese partido y el miércoles haremos el mejor posible, hayan jugado o no este partido. Los que han salido no han estado mal, pero me ha faltado un ritmo más a nivel grupal y ellos lo saben porque en el descanso lo hablamos. Hay que ser muy exigentes porque en esta categoría hay muy buenos jugadores, plantillas y entrenadores. Hay que competir en cada partido, cada uno es una batalla. Es mi forma de ver el fútbol cuando aquí esté otro entrenador, seguramente les pida otra cosa. Lo han intento y ha sido más por no poder que por no querer, toca aprender y yo, el primero.