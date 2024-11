David Sánchez: "Me preocupa no haber encontrado un once a estas alturas de campeonato"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha lamentado el empate de su equipo contra el Almería B, ha asegurado que sus jugadores se han merecido los tres puntos y con respecto a los cinco cambios del partido en Lebrija se ha mostrado preocupado porque "a estas alturas" de campeonato "aún no hemos dado con el once". Además, ha abierto la puerta a la posibilidad de plantear seguir jugando en el Pedro Garrido, como piden muchos aficionados, porque es un campo "que ayuda a ganar partidos" por el ambiente que se vive y también ha criticado al colegiado por "la prepotencia y falta de respeto con la que nos han tratado".

Pregunta.¿Qué sensaciones le deja este empate?

Respuesta.Me toca felicitar a los jugadores. Este nivel de competición, de duelos, de correr y trabajar tiene que mantenerse. Da gusto jugar aquí, el campo incita mucho, la afición, la cercanía... Da gusto y ayuda a ese nivel de compromiso que han dado los jugadores. Lo han hecho todo para ganar. Estoy contento del plan de partido. Ha sido una primera parte en la que hemos sido superiores, jugando en campo rival, con ocasiones... No hay que olvidar que nos hemos enfrentado al líder, que llevaba cuatro victorias seguidas, no ha perdido fuera de casa y no le recuerdo un tiro entre los tres palos en la primera mitad y nosotros hemos tenido varias. La pena es que nos vamos 0-0 al descanso sabiendo que el ritmo de la primera parte era muy difícil de mantener y que en la segunda se igualaría y así ha sido. Hemos sacado una alineación muy ofensiva, los cambios han sido todos ofensivos y hemos acabado con Carri de 8 y dos puntas. Lástima la de Carri, es el ejemplo de cómo estamos ahora. Lástima del empate, no nos vale el punto, lástima porque el ambiente era para tres puntos, pero en esta categoría hay que ganar, no ayudan los empates para la clasificación, pero creo que es el camino. Han puesto otra vez el nivel muy alto, se nota cuando lo damos y la afición lo ha valorado, así que no puedo decir nada. Contento por ellos porque se han dejado la vida, por mi cuerpo técnico porque esta semana hemos tomado decisiones no fáciles y disgustado por que me hubiera gustado los tres puntos, nos los hemos merecido.

P.Habla de decisiones, cinco cambios con respecto al partido en Lebrija. ¿Qué buscaba?

R.No soy partidario de hacer muchos cambios, pero la realidad es que no hemos encontrado el once en la jornada que estamos y es lo que me preocupa. Necesitábamos un cambio, hemos jugado con dos puntas, el campo y el viento no ayudaban, hemos quitado un mediapunta sabiendo que perdíamos posición, pero sí a tener más área, al 'Demonio' (Juan Andrés) le gusta moverse mucho por ahí cerca de Abraham es un tío listo y ha marcado el gol, no sé si ha sido fuera de juego. Mi cuerpo técnico es más valiente que yo, no es fácil hacer tantos cambios y luego hemos acabado con Carri de 'ocho', con dos puntas (Abraham y Castroviejo), con Teté y Pepe... Y nada, a seguir. Me hubiera encantado lograr los tres puntos por mis jugadores y mi cuerpo técnico, sufren más por mí que por ellos, pero esto es fútbol y orgulloso de mi gente. Lo que se vive en este campo no tiene precio

P.Si este campo estuviera en condiciones, ¿le gustaría jugar aquí toda la temporada como piden muchos aficionados?

R.Es una opinión que me voy a guardar. A mí me gusta y me gustaría hablar con los directivos y el presidente a ver qué idea tienen, pero la realidad es que este campo incita mucho, te acerca a las victorias por lo que tenemos alrededor. Es verdad que los vestuarios no son los de Chapín, que está nuevo, pero es un campo que gusta al jugador, se respira fútbol y vamos a ver, vamos a reunirnos con el presidente y la directiva, es una opinión personal y veremos qué deciden para la mejora, sobre todo, del equipo.

P.¿Cómo ha visto el gol anulado?

R.No me voy a meter en la decisión, si es gol o un penalti a Oca en una falta lateral que le empujan, no me voy a meter. Pero como persona de fútbol, me sabe mal la prepotencia con la que nos ha hablado. Nosotros estamos a cien, hablamos con respeto, a lo mejor un poquito más fuerte de volumen, hoy no porque me he levantado afónico, y me he sentido impotente, desde antes de empezar el partido, la forma de hablarnos del linier... No sé, somos humanos, no hemos hablado mal y desde el minuto uno dirigirse con esa prepotencia, a mí concretamente amenazando desde el minuto uno creo que no está bien y no es forma de llevar un partido. No es normal la falta de respeto y de educación con la que nos han hablado.