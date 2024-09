David Sánchez: "Un puntito, portería a cero y para Jerez"

David Sánchez, técnico del Xerez Deportivo FC, se marchaba "contento" de El Rubial tras el empate sin goles de su equipo contra el Águilas, aunque con la sensación de que "con un poco de acierto" se habrían llevado la victoria porque "las más claras fueron nuestras". El entrenador se mostró "orgulloso de sus jugadores" y con respecto a ser ya el único equipo invicto del Grupo 4 comentaba que "tanto empatar tampoco es bueno para la clasificación, hay que ganar".

Pregunta.¿Empate justo?

Respuesta.Aparte del palo creo que hemos tenido otra de Ilias. Contento porque el partido refleja lo que somos nosotros, un equpo de lucha, de entrega cada minuto y en ese aspecto no se le puede decir nada a los jugadores. La sensación es que las más claras han sido nuestras. Si metemos la falta a lo mejor nos llevamos los tres puntos, pero si el resultado hubiera sido en contra no le podría reprochar nada a los jugadores.

P....

R.Cuando los jugadores lo dan todo me voy contento porque este es mi equipo, representa lo que trabajamos. Otros partidos no me voy contento aun ganando, pero hoy sí. Hemos hecho todo lo posible o todo lo que estaba en nuestras manos para ganar ante un gran rival, que nos demuestra lo difícil que va a ser esta temporada, tenemos que saber dónde estamos y darnos cuenta del nivel tan alto que nos vamos a encontrar en esta categoría y tanta igualdad.

P.¿Ha salido el partido como tenía planificado?

R.Me ha faltado el gol, el Águilas tiene un equipazo, un plantillóm y seguramente optará a los puestos de ascenso. Los jugadores han entendido bien el plan del aprtido, ha habido momentos de dominio nuestro, el equipo ha estado activo, alguna pérdida innecesaria, pero un puntito y para Jerez. Ha sido una semana complicada por el partido del miércoles en Melilla. A pensar ya en el Linense.

P.Su equipo ha sabido maniatar el centro del campo del Águilas.

R.Y mira que es difícil. He estado con Abenza en el Murcia y soy un amante de los dos mediocentros, tanto Abenza como Tropi, los conozco, jugadores de mucho nivel y experiencia en la categoría. A los dos míos les dije que tenían un buen reto para demostrar que están a su nivel y creo que ha habido momentos que hemos dominado.

P....

R.Tenemos cuatro centrales, dos lesionados y Oca ha sentido ahí un poquito y antes de que se lesionara lo hemos tenido que quitar en el descanso y eso nos ha perjudicado en el balón parado porque hemos tenido córners y faltas y él es muy bueno en esa faceta. Hemos metido a Marcelo de central y sacado a Beto y como siempre los chicos compiten. Una lástima la falta porque nos hubiéramos ido con los tres puntos.

P.El Xerez DFC es ya el único equipo invicto del Grupo 4.

R.Sí, pero tanto empatar tampoco es bueno para la clasificación. Estamos contentos, portería a cero, un punto y sensación que con un pelín de acierto hubiéramos estado cerca de la victoria. Es un buen dato, pero hay que seguir y hay que ganar porque los demás lo hacen. Feliz, contento y orgulloso de mi equipo. No es llorar, pero nuestras posibilidades no son tan altas como otros equipos y le hemos competido a un gran rival. Orgulloso de mis jugadores.