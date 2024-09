David Sánchez: "El Orihuela es un gran equipo, tenemos ganas de domingo"

Jerez/El Xerez DFC ha comenzado el curso 24/25 con buenas sensaciones y resultados. Ha sumado cinco puntos en los tres encuentros que ha disputado en su regreso al Grupo IV de Segunda RFEF -dos empates ante Estepona y Torremolinos y un triunfo en el derbi frente al Cádiz Mirandilla- y este domingo busca prolongar su condición de invicto ante uno de los gallitos del grupo, un renovado Orihuela, que la pasada campaña se quedó a las puertas del ascenso y que este curso aspira a lo mismo. De momento, ha sumado un triunfo, el domingo en casa ante el Don Benito (2-1), un empate, también como local frente al San Fernando en el estreno liguero (1-1) y encajó una derrota en su única salida con el CD Minera (1-0).

Este domingo, los xerecistas reciben en Chapín a las siete de la tarde al Orihuela y David Sánchez, técnico azulino, no se fía del rival y le considera un buen equipo, pero confía en sus jugadores para sacar adelante el partido en una semana dura, en la que tendrán que encarar tres compromisos, dos de liga y el de Copa RFEF este miércoles en Melilla.

–Tras el primer triunfo del curso en El Rosal ante el Mirandilla, ¿cómo afronta el choque contra el Orihuela?

–Tenemos ganas de domingo, la semana de entrenamientos ha sido buena y tengo que decir que nos vamos a encontrar a un muy buen rival, nos ha gustado mucho en los tres partidos que llevamos. Habrá momentos en los que nos va a hacer sufrir mucho y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para intentar ganar. Será un partido muy igualado ante, insisto, un muy buen equipo. Toca competir y espero un gran ambiente en nuestra casa. Nos tenemos que dejar la vida y hacer muchas cosas bien para estar cerca de la victoria.

–¿En qué medida la victoria en Cádiz ha reforzado al equipo?

–Era importante lograr ese primer triunfo y quitarnos esa mochila. Lo logramos ante el Mirandilla y de una forma especial, hay veces en las que nuestras formas son un poco locas y pasó. De todos modos, estoy contento porque el equipo compitió y creyó hasta el final. Llegamos vivos ante un buen filial, con jugadores rápidos y con talento, que también irán a más. Sumamos los tres puntos, dejamos la portería a cero y seguimos invictos, esperamos seguir en esta línea.

–El Orihuela ha cambiado mucho, pero la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso...

–Han renovado a la plantilla y ha cambiado de entrenador, por lo que creo que van a ir de menos a más. De todos modos, ya he comentado que en estos partidos que los hemos visto que tienen muy buen equipo y muy buenos jugadores, que nos van a hacer sufrir en determinados momentos. Me ha gustado mucho.

–¿Se verá un partido distinto al del Torremolinos?

–El Orihuela nos va a quitar la pelota mucho más que el Torremolinos, espero que seamos capaces de tener mucha posesión, que es siempre nuestro objetivo en casa. Es un equipo que va mucho al ataque, en ese sentido es parecido a nosotros, que le da libertad a ciertos futbolistas para adelantar líneas y ahí podemos hacerle daño, igual que ellos a nosotros. El año pasado estuvieron cerca del ascenso, llevan varias temporadas haciendo buen trabajo y espero hacer un buen trabajo. A los chicos siempre les digo que la gente que venga al campo debe sentirse orgullosa e identificada con su equipo, que lo hemos logrado en estos tres partidos jugados.

Sanciones

–Beto y Jacobo fueron expulsados, ¿tiene claros los sustitutos?

–Esta temporada tengo recambios, me preocupan menos entre comillas las lesiones y las sanciones. Saldrán otros dos compañeros y también en la convocatoria. Sin regalar nada, vamos a intentar que todo el mundo se sienta importante, a todo el mundo le va a llegar su momento. Salguero, por ejemplo, salió el otro día por necesidad y marcó el 0-2 y nos gustó. Esto es fútbol y hay que estar siempre preparado. Vamos a intentar que todos se sientan importantes, los que juegue más y los que lo hagan menos, aunque entiendo que el que no juegue no esté contento. Esto es un equipo, un bloque y esto es muy largo, necesitamos lo mejor para el bloque, no a nivel individual.

–¿Está contento con el arranque liguero de su equipo, que es el mejor en todas sus campañas en Segunda RFEF?

–Sí, todo es cuestión de resultados. En Estepona me quedé con la sensación de que podíamos haber ganado y contra el Torremolinos, también, las sensaciones fueron muy buenas y en Cádiz tuvimos momentos buenos y malos porque el rival también juega y a veces nos olvidamos de que ellos también juegan y hacen cosas bien y nos meten en problemas. Este es el camino, estamos tranquilos y partido a partido, es un tópico, pero es la realidad. La pasada temporada lo hicimos así, tenemos los pies en el suelo y estamos centrados en el Orihuela.

Inicio de liga y rotaciones

–Resultados al margen, ¿qué es lo que más le está gustando de su equipo?

–El equipo no ha perdido sus señas de identidad, no ha perdido la energía, ese salseo que les gusta a ellos. A partir de ahí, hay facetas que tenemos que mejorar con balón, sin balón y a balón parado. Cuando vemos vídeos de nosotros nos damos cuenta de que tenemos mucho margen de mejora, de crecimiento, el equipo está para mucho más y es importante que en la jornada tres pensemos eso. Si no fuese así, iríamos muy justos todo el año. Estoy contento con el nivel y la actitud en los entrenamientos, ha subido el nivel por la competencia que hay, todos están preparados para jugar y los que se juega fuera de la convocatoria o en el banquillo no es por bajo rendimiento, es por el gran nivel de otros compañeros o nosotros creemos que hay otros que se pueden adaptar mejor al partido concreto.

–¿Se piensa en hacer rotaciones con tres partidos a la vista?

–Sí, sabemos que hay un partido el miércoles ante el Melilla y otro el domingo en Águilas, también con un desplazamiento largo. Hemos planteado un poco los tres escenarios, las tres alineaciones, pero luego las circunstancias mandan. Necesitamos que todo el mundo esté en alerta porque vamos a necesitar a todos.