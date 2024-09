David Sánchez: "Son tres finales para llegar a la Copa del Rey y a Melilla vamos a por la primera"

El Xerez DFC se estrena este miércoles (21:00) ante el Melilla en La Espiguera por las obras en el Álvarez Claro en la Copa Federación disputando los dieciseisavos de final. Los azulinos se ganaron la pasada temporada el pasaporte a esta competición por su tercer puesto en el Grupo X y sueñan con volver a participar en el torneo del k.o. esta vez ante un Primera División, premio que obtendrán si pasan tres rondas y se proclaman campeones de su grupo.

David Sánchez, técnico azulino, afronta esta eliminatoria ilusionado, ya ha cambiado el chip tras el empate del domingo frente al Orihuela, destaca el potencial del cuadro que entrena el portuense Mere, le hubiese gustado jugar en el Álarez Claro, un escenario que conoce a la perfección por su pasado como futbolista del cuadro norteafricano y admite que será especial volver por el cariño le tiene a su exequipo y a la ciudad.

–El domingo no terminó contento con la imagen de su equipo ante el Orihuela, ¿cómo ha reaccionado el vestuario al toque de atención?

–No fue toque de atención, dije que no me gustó mi equipo, ellos son los primeros que sufren. Cualquier equipo que emapte ante el Orihuela de penalti y en la prolongación se hubiese ido hasta contento, pero este equipo quiere más, tiene mucha hambre, somos muy exigentes con nosotros mismos y nos fuimos hasta tristes y enfadados y eso es bueno. El equipo tiene que estar enfadado juegue donde juege y esté como esté. Fue una pena porque merecimos ganar, lo tuvimos ahí, pero esto es fútbol. Ya nos hemos limpiado las heridas y estamos pensando en el Melilla para competir, ser nosotros y lograr una victoria. Hay que ir partido a partido, pero es bueno no quedar satisfechos empatando ante todo un Orihuela, eso demuestra que queremos más y que somos exigentes.

–¿Cómo afronta el Xerez DFC esta primera eliminatoria de Copa RFEF?

–Encaramos el partido con muchas ganas, es un encuentro que vamos a disfrutar gracias al trabajo del año pasado, auque el viaje no es lo más cómodo y en estas categorias no estamos acostumbrados a jugar entresemana. Sacaremos el mejor equipo posible e intentaremos pasar, por supuesto, no vamos a regalar nada. Vamos con ganas y la ilusión de pasar la eliminatoria.

–Este tipo de encuentros no son iguales que los de la liga, ¿qué espera?

–Son partidos diferentes, son finales, hay noventa minutos, más la prórroga y si no hay penaltis. Nos vamos a medir a un buen equipo, que acaba de descender de primera RFEF, tiene un buen bloque, con jugadores importantes y su proyecto pasa por volver a ascender. Es una final, tenemos tres para llegar a la Copa y vamos a por la primera.

–¿Les puede pasar un poco de factura el viaje y no jugar en el Álvarez Claro?

–Pasa facura todo, ya he comentado que el viaje no es fácil, venimos de jugar el domingo y lo volvemos a hacer otra vez el domingo fuera y con otro desplazamiento largo. La Espiguera es de césped artificial y ya lo comentamos la temporada pasada, no nos beneficia. De todos modos, hemos mejorado en ese aspecto y espero que sigamos compitiendo en esos campos y haciendo las cosas lo mejor posible, aunque no es fácil hacer nuestro fútbol. Las dimensiones también son reducidas y hay que adaptarse a todo. Toca competir y hacer un buen partido.

–¿Cómo valora la trayectoria del rival?

–No ha empezado bien del todo la liga, pero aún es muy pronto para todos los equipos, acaba de descender y esto es muy largo. Admás, a partido único puede ganar cualquiera en cualquier categoría. Va a ser un partido muy difícil, en un campo reducido y de césped artificial. Tendremos que compertir bien, ellos tendrán a su afición, que en ese campo está más cerca. Será un buen partido, entre dos buenos equipos y esperamos estar fuertes y concentrados para intentar lograr la victoria, que es lo que queremos realmente.

–Regresa a Melilla, una ciudad en la que como jugador dejó un grato recuerdo...

–Estuve año y medio allí y le tengo mucho cariño al club y a la ciudad, disfruté muchísimo, guardo gratos recuerdsos. Me fui porque me llamó el Cádiz, que aspiraba al ascenso. Fue una etapa muy bonita, mi familia estuvo muy a gusto. No conocía Melilla, me fui preocupado porque era una ciudad difernte, fuera de la Península, y fui feliz. Dejé allí muy buenos amigos, con los que todavía mantengo relación.