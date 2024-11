David Sánchez: "El triunfo, que ya lo merecíamos, queda en segundo plano, lo que importa es Valencia"

Jerez/El Xerez DFC ganó su primer partido de la temporada en Chapín por 1-0 a La Unión y el final no fue el esperado. Los jugadores de uno y otro equipo se enzarzaron en una tángana en la que hubo algo más que palabras. David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró satisfecho por el triunfo, destacó el trabajo de su equipo, el apoyo de la afición, no quiso entrar en polémica después de que el técnico de La Unión denunciara insultos racistas a uno de sus futbolistas y subrayó que lo más importante en estos momentos era Valencia y el drama que está viviendo.

El preparador azulino destacó que "se encontraba muy muy contento por los jugadores, por la afición, la directiva y por mí. Creo que nos merecíamos un triunfo mucho antes, había hecho un buen trabajo para ello, pero esto es fútbol. De todos modos, la victoria queda en un segundo plano por la tragedia de Valencia. Es una pena lo que estamos viendo y desde aquí, todos le mandamos el máximo apoyo a la Comunidad Valenciana, que están sufriendo y esperemos que lo antes posible llegue la ayuda para que vuelvan a su día a día y se normalice un poco la situación. El resultado es muy importante, pero es lógico que todos saquemos nuestro lado más humano porque hemos sufrido esta semana como todo el mundo. Estoy orgulloso de mi país porque la gente está ofreciendo su ayuda y es un ejemplo. Nosotros, como no podía ser de otro modo, también hemos puesto nuestro granito de arena. Nos quitamos un poco esa presión, esa ansiedad de no poder ganar en casa".

Bajo su punto de vista, el triunfo ha llegado "en un partido muy correcto e igualado. No estamos ahora para ganar a los rivales siendo muy superiores, algo que en esta categoría es muy difícil. Hubo ocasiones para los dos, nos hemos adelantado, supimos defender y la gente del banquillo salió a muerte. He respirado ambiente de play-off en la grada y esos somos nosotros, el equipo del pueblo en el que todos sumamos. Veníamos de muchos empates y durante la semana olí lo que es mi club y estoy orgulloso. Creo que hicimos un buen trabajo y este es el camino".

Insultos racistas

Sobre el arbitraje y las polémicas declaraciones de Campos no quiso entrar al trapo: "No he escuchado eso. Mi vestuario tiene muchos valores, mi club tiene muchos valores. Después del partido me he ido y no sé qué habrá pasado, durante el partido no sé. Lo que sí he escuchado es a un jugador de ellos insultar a nuestro banquillo desde dentro. Yo no voy a decir nada sobre eso, de esas palabras que decís han salido de su boca. Muchas veces en caliente tanto unos como otros decimos cosas, pero tienen que quedarse en el campo. ¿Qué insulto vale o no vale? No lo he escuchado, lo juro por mis hijos, ya me conocéis. No se me ocurriría nunca decirlo. Es algo que está en su boca. Si ha pasado algo que denuncie y haga lo que tenga que hacer. Nosotros seguro que no vamos a denunciar lo que hemos escuchado desde el otro banquillo. Estoy hablando porque me habéis preguntado, son cosas que pasan.".

El árbitro

El árbitro no pudo terminar el partido y lo hizo un asistente y eso no lo considera "normal. No es lógico que el linier esté cojeando, esa situación no se puede dar. Imaginad que nos marcan en una jugada clarísima con un gol en fuera de juego con el árbitro que estaba de línea si poder. No creo que estuviera mal. Estoy muy orgulloso del comportamiento de mis jugadores y de mi club, tenemos valores antes que el resultado".

El primer triunfo se ha resistido y estaba contento, pero volvía a recordar lo que está sucediendo en Valencia. "Nos ha costado mucho lograr la primera victoria en casa y estamos contento porque nos hacía mucha falta, pero creo que Valencia está por encima del resultado, del partido y de todos nosotros. Estoy superorgulloso de todos los españoles. Cuando somos uno, igual que nuestro club, esto va para delante".

Por último, espera que la victoria dé a su equipo tranquilidad porque durante el choque "tuvimos momentos de ansiedad por querer conseguir la victoria y genera fallos. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros las nuestras. Esto es un sufrimiento, pero es lo que queda en una categoría tan igualada. Esto es muy duro. Hoy ha sido un sufrimiento y es lo que toca. La unión que tenemos es lo que nos va a sacar de esto. Vamos en el buen camino".