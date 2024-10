David Sánchez: "El Villanovense no ha ganado y saldrá con el cuchillo entre los dientes"

Jerez/El Xerez DFC, tras su empate -el tercero consecutivo- la pasada jornada en Chapín frente a la Balona (2-2), ya encara la recta final de la preparación de su cita ante el Villanovense de este domingo (12:00) en el Municipal Romero Cuerda y David Sánchez, técnico azulino, se muestra optimista de cara a la visita a los serones, espera pulir los errores que están costando goles a su equipo y no se fía de un rival que no ha ganado porque "saldrá con el cuchillo entre los dientes y habrá que igualarles en intensidad".

–¿Cómo afrontan este partido ante el Villanovense?

–Desde la jornada uno todos los partidos sin importantes, estamos ante otra oportunidad de hacer un buen encuentro y de terminar con buenas sensaciones. La realidad es que no hemos perdido, pero también hemos sumado demasiados empates y en la mayoría de enfrentamientos, por no decir en todos, estuvimos más cerca de ganar que de empatar. Esto es fútbol y no puedo recriminar nada a mis jugadores, que lo dan todo, lo pelean todo con más o menos acierto y están afrontando finales desde la jornada uno. A partir de ahí, sólo nos queda mejorar y corregir los pequeños errores que nos están costando goles. Los datos dicen que somos de los equipos que más crea, pero nos está costando finalizar. Vamos con muchas ganas y con la ilusión de volver con los tres puntos de Villanueva, que serían muy importantes.

–El reto por lo que comenta, mejorar en las dos áreas...

–Sí, pero son pequeños detalles. La Balona también cometió muchos errores defensivos que pudimos haber aprovechado para hacer el segundo gol antes del 1-2, creo que lo tuvo Carri en un saque de banda con Beto y Pepe. Esto es fútbol y así somos nosotros, son cosas que puede pasar, pero acabé muy contento con el trabajo y también con el de la gente que salió del banquillo, que aportó muchas cosas positivas. Todo el mundo quiere ganar y es lógico que estemos fastidiados, aunque más que yo no creo que haya nadie en el mundo porque soy el que más se alegra cuando su equipo gana y el que peor lo pasa cuando perdemos. Estamos todos muy unidos, el vestuario está muy bien, con muchas ganas de romper esta racha de empates, pero, insisto, esto es fútbol.

–El Villanovense no ha perdido, ¿qué le dice el dato?

–No será fácil, cada partido es un mundo y diferente. Hay que salir en todos los encuentros enchufados, con muchas ganas y hacer las cosas bien. Eso de que si ha ganado o no en la jornada siete es una barbaridad, pero entiendo que desde fuera se hable de esos datos y se analice. Es la realidad, el Villanovense no ha ganado, pero más miedo da. Igual que nosotros queremos romper la racha de empates, ellos querrán ganar. Esperemos que sea un buen partido, competiremos, nos dejaremos la vida y buscaremos estar acertados en las dos áreas, que lo que mandan son los resultados.

–¿Es una ventaja jugar fuera de Chapín en las condiciones actuales?

–No, no... Chapín es nuestra casa y tenemos a nuestra gente. Puedo entender el murmullo, alguna crítica o alguna opinión, pero yo firmaría jugar en mi casa todas las semanas. En casa estamos siendo bastante superiores al rival, aunque tengamos nuestros momentos malos porque los contrarios son buenos, acabamos de ascender y estamos empezando. Nuestra opinión no debe ser de barra de bar, no nos podemos contagiar de eso, debemos contagiarnos de la realidad, de lo que vemos. Hay muchas cosas que mejorar, pero también muchas que hacemos bien. A un equipo se le pide que se deje la vida en el campo y mis jugadores lo hacen, acaban los partidos reventados y fastidiados cuando no ganan. Un amigo mío vino a ver el partido el domingo y me lo dijo, que con el 2-2 quisimos más y el día del Orihuela, igual, cuando otros equipos dan por bueno el punto.

–(...)

–Soy un sufridor nato, pero sé en qué lugar estoy y vamos en línea ascendente, aunque algún día perderemos. Vamos a intentar que sea lo más tarde posible. Estoy muy contento con los chicos, se dejan el alma por su club, son muy respetuosos, profesionales y jóvenes. Son todos muy competitivos y los que salen del banquillo nos están dando mucho. Vamos a más. Ahí están los casos de Teté, Espinar o Asier... Entiendo que la gente quiere ganar y que el equipo esté arriba, también tenemos nosotros mucho interés en que eso suceda.

–El césped del campo del Villanovense se encuentra en buen estado, ¿es una ventaja?

–Siempre lo decimos, que cuando jugamos en campos con buen césped hacemos buenos encuentros. En Estepona lo hicimos muy buen y también en Águilas. La hierba estaba impresionante y eso se nota y si encima llueve un poco y la pone rapidita, perfecto. De todos modos, ellos también están acostumbrados. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque los campos no están en buenas condiciones, pero es lo que tenemos. Aún así, firmaría jugar en Chapín todos los domingos con nuestra gente, es un orgullo, un placer, un privilegio. El partido va a ser muy complicado porque no han ganado y van a salir con el cuchillo entre los dientes. Nosotros tenemos que igualarles esa intensidad y no cometer errores en las áreas que nos están costando goles e intentar estar más acertados ofensivamente.

–¿Oca y Durán están ya recuperados?

–Sí, han entrenado ya con normalidad y Marcelo de central fue el domingo de los mejores o el mejor, se adapta a todo con más o menos condiciones. Es un orgullo y un honor para la plantilla tener un capitán como él juegue más, menos o no juegue, siempre está sumando, es muy positivo. Hay que estar para sumar como él dice, aunque entiendo que algunos quieran jugar más, intentamos ser lo más justos posible, aunque en este vestuario ahora mismo es imposible, todos trabajan muy bien y nadie tira la toalla. No estamos contra nadie, ni marcamos a nadie, ni hacemos cambios en el descanso para señalar a nadie, son mis niños, son mi gente y forman parte de familia. Intento siempre ser lo más justo posible y hacer lo mejor para el equipo, lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Somos más de cuatro mil socios y cada uno lo ve a su manera.