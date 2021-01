La directiva del Xerez DFC no puede entrar en el Antonio Gallardo de Arcos

Cuatro directivos del Xerez DFC, entre ellos el presidente Rafael Coca, no han podido entrar en las instalaciones del Antonio Gallardo de Arcos para presenciar el partido del equipo azulino frente al equipo arcense.

Los directivos xerecistas se han desplazado hasta la vecina localidad serrana, pero se han encontrado con la oposición de su homóloga. El presidente del Arcos, Antonio Sánchez Casanueva, ha explicado que en la primera vuelta les ocurrió lo mismo. "A principios de semana nos pusimos en contacto con el club, yo hablé personalmente con Juanma, un directivo, y ya les comuniqué que sólo podían entrar las personas con ficha federativa".

Por su parte, Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, explicaba la situación: "Según el protocolo, cuatro directivos pueden entrar con la expedición y con nosotros nadie se ha puesto en contacto durante la semana. Si lo hubieran hecho no habríamos venido". El dirigente cree que se trata "de una revancha a lo que pasó en el partido de ida, pero en aquella ocasión era el primer partido sin público y fue el ayuntamiento quien nos aconsejó que no viniera nadie de Arcos, no fue una decisión nuestra".

Diez minutos antes del partido, se personó la Policía Local, que tras oír a las dos partes concluyó que el Arcos cumplía con el protocolo, ya que actualmente la situación sanitaria es Fase de Alerta 4 Grado 2. Tras esto, los directivos azulinos se marcharon de las instalaciones del Antonio Gallardo.