Honda preocupación en el Xerez DFC por el estado del césped de Chapín

El Xerez DFC ha mostrado su gran preocupación por el estado del césped del Municipal de Chapín, cuya resiembra cumple la sexta semana de las ocho que al menos deben pasar para poder pisarse el campo sin esperar contratiempos futuros. Así, el terreno de juego no va a estar en las condiciones idóneas para el partido que este viernes van a disputar Xerez CD y Real Madrid C y podría empeorar la próxima semana, ya que están programados otros dos encuentros: el día 21 el Xerez CD-Balompédica Linense y el 24 el Xerez DFC-Atlético Central.

El club azulino está muy preocupado por el estado del césped y que éste pueda ir a peor a lo largo de la temporada y hasta la próxima resiembra, que normalmente se realiza en el parón de la competición. Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, ha explicado que "no es normal que hace unos días me digan que el campo no va a llegar bien para el partido del viernes y que hoy me digan que se juega el viernes sí o sí".

"Respeto la decisión -añadía el director deportivo-, pero me dijeron que el césped no llegaba y si me dicen eso hace unos días no me pueden decir ahora que sí llega. Estamos preocupados, pero es una cosa que no sólo nos influye a nosotros, sino a los dos equipos, porque el Xerez CD debuta en liga antes que nosotros. Estamos dispuestos a renunciar al partido del 24 y jugarlo en La Juventud siempre y cuando no se juegue ningún partido de pretemporada en Chapín para que el campo llegue en condiciones para la liga. Si no, como se jueguen los tres partidos antes del inicio de liga el día 1 ya te digo yo que el campo nos lo cargamos".

"Quien tome la decisión que luego se haga responsable si el campo está destrozado en la jornada diez" — Antonio Bello - Director Deportivo del Xerez DFC

En efecto, el azulino confirma que la entidad se ha puesto en contacto con el Área de Deportes para expresarle su alarma por las malas condiciones que puede presentar el césped conforme vaya avanzando la temporada: "La resiembra son ocho semanas y este fin de semana era la sexta, quedan dos más y me sorprende que ahora el campo esté bien. Me dijeron que iban a emitir un informe no positivo de cara a los partidos de pretemporada. Estamos dispuestos a renunciar al partido del 24 en Chapín para que el campo llegue bien a principios de liga para los dos equipos, no porque queramos fastidiar a nadie". Y apunta que "quien tome la decisión que luego se haga responsable si el campo no llega bien o está destrozado en la jornada 10. A mí me dicen que si al campo le metemos ahora esta tralla de partidos lo va a acusar en la liga".

Antonio Bello añade que "debemos ser conscientes tanto unos como otros que el campo nos lo podemos cargar antes de empezar la liga o que esté en condición regular. Los que mandan son los que mandan, pero los perjudicados somos nosotros. Se ve el césped débil y con mucha tierra, el viernes puede estar el campo como la playa de Valdelagrana. No quiero polémicas ni jaleos, simplemente digo que hay que ser conscientes de lo que ocurre y si el especialista te dice que no se puede jugar...".

Por último, comentaba que "entiendo que el Ayuntamiento está haciendo esfuerzos para que haya una cordialidad y coherencia entre los dos equipos, pero hay temas que es mejor decirnos que no a los dos que contentar a los dos" y de cara a la temporada que viene "que se haga la resiembra antes para que podamos jugar nuestros partidos de pretemporada en Chapín. No podemos ser los únicos equipos de España que tienen que hacer sus pretemporadas fuera de casa. Es que si juegas cuatro o cinco partidos en casa, con las taquillas puedes pagar una primera mensualidad y la afición puede ver a su equipo en la ciudad, no que hoy jugamos como local en Arcos y buscando partidos fuera porque no tenemos campo. Es una barbaridad".