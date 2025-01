Hugo se despide del Xerez DFC "orgulloso, me cuesta mucho separarme de esta familia que hemos formado"

La marcha de Hugo Carrillo al Zaragoza es oficial y el ya nuevo central de la cantera del club aragonés se ha despedido del Xerez DFC orgulloso de haber defendido la camiseta azulina durante seis temporadas, agradecido y deseando lo mejor a la entidad: "Le digo a la afición que esté tranquila porque el objetivo de la permanencia se va a conseguir". El defensa jerezano confiesa que "ha sido complicado, me cuesta mucho separarme de este club y de la familia que hemos formado, pero es un paso hacia adelante en mi carrera que tengo que dar sí o sí".

El jerezano se enrola en las filas de un filial de un equipo del fútbol profesional después de haber sido canterano azulino y no oculta que "es un orgullo para mí haber pasado por casi todas las categorías de la cantera y haber llegado al primer equipo, que me ha permitido dar el paso de llegar a un club del fútbol profesional. A la afición quiero darle las gracias por apoyar siempre al equipo y le digo que esté tranquila porque el objetivo se va a conseguir".

Bello: "Hugo se va por la puerta grande"

Por su parte, Antonio Bello, director deportivo azulino, ha detallado cómo se fraguó y se consumó la operación: ·"El Zaragoza se puso en contacto con nosotros con la idea de incorporar a Hugo a la plantilla del filial, pero con miras del primer equipo. Creemos que para el futbolista es una oportunidad importante en su carrera y hemos llegamos a un acuerdo para un traspaso, que es el primero que hace el club. Estamos contentos por un lado, pero con un sabor agridulce por otro porque se nos va un jugador importante, un espejo en el que se tienen que mirar los niños de nuestra cantera. Ha llegado al primer equipo, ha sabido esperar su momento y aprovecharlo para ser el ídolo de muchos niños. Se va por la puerta grande porque su comportamiento siempre ha sido de diez, ha sido un profesional y tanto su familia como su entorno se han portado genial. No me he sentido presionado en ningún momento por su parte para que se llevase a cabo la operación y, al final, es una salida con la que todos ganamos. Le deseamos la mejor de las suertes y ojalá le veamos pronto en el fútbol profesional".

El mercado de invierno está aún abierto y el club "desde que el Zaragoza se puso en contacto con nosotros comenzamos a buscarle un sustituto. Sabemos que va a ser muy complicado por el mercado que es y, además, por su nivel, que es difícil de encontrar. Estoy trabajando junto al cuerpo técnico para que venga un central de garantías que le pueda suplir. La primera oferta que nos hicieron fue insuficiente, no se correspondía con el nivel que tiene Hugo y ya no comento lo importante que era para nosotros, no habría dinero para pagarla. Lo hablé con el cuerpo técnico, con la junta e incluso con el jugador y, luego, poco a poco, las negociaciones llegaron a buen puerto. El Zaragoza entendía que era un buen jugador, con miras de futuro para el primer equipo y estamos contentos.

Sebastián Alonso de Medina, presidente xerecista, también ha tenido palabras de agradecimiento para el canterano: "Es un jugador importante para nosotros, que empezó con nosotros hace seis años en la cantera y el devenir del fútbol le depara caminos diferentes a nuestro club. Le agradecemos su trabajo, su esfuerzo, su implicación y le deseamos la mejor de las suertes en el futuro y que allá donde vaya lleve siempre un trocito de xerecismo, aquí siempre tendrá su casa y su familia".

Pepe Rincón cree que su salida al Motril le vendrá bien para seguir creciendo. / Xerezdfc.com

Pepe Rincón, satisfecho con su cesión

Pepe Rincón también ha salido del club este fin de semana, en este caso en calidad de cedido al Motril, equipo del Grupo IX de Tercera RFEF, y Bello también ha explicado los detalles de su marcha. "El caso de Pepe ya lo hemos explicado, nuestra idea es que saliera cedido para que tuviese minutos esta temporada porque es un futbolista de la casa con el que contamos para el año que viene y lo que no queremos es que se quede sin minutos de aquí al final. Queremos que vuelva más hecho, más maduro. Sé que Pepe, por sus cualidades, podía quedarse perfectamente, pero es una decisión que tomamos pensando en el futuro del jugador, creemos que va a volver más rodado y nos va a aportar mucho más. Su caso es especial, es un jugador canterano, muy querido por todos, ha sido compañero mío y tenía muchas novias. Nos decantamos por el Motril porque compite por meterse en play-off y ascender a Segunda RFEF y va a tener los minutos que le están faltando aquí".

Y el extremo xerecista se ha tomado bien su salida y se muestra dispuesto a darlo todo para regresar más fuerte "Voy a afrontar bastante bien este nuevo reto, que me viene bien. Me voy a despegar de lo habitual y futbolística y personalmente me vendrá bien. Me voy con la sensación de que me marcho de mi casa, pero espero volver pronto junto a mi afición y a mi gente. Pienso que para relanzar tu carrera siempre tienes que salir fuera. Tenía equipos de más cerca, pero el hecho de salir del Grupo X era bueno para conocer a gente de otra parte de Andalucía. Insisto, estoy contento. Me marcho, pero estaré atento a todo lo que sucede en el club, lo seguiré por redes sociales, compraré los partidos y vendré cuando pueda. Además, estoy mil por mil seguro de que lo vamos a conseguir, confío desde el primero hasta el último".