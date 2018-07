La ilusión de volver a casa

En el conjunto azulino siguen a la espera de cubrir las fichas que aún quedan libres con algún refuerzo potente. Y es que, aunque el míster dijo hace unos días que de momento no le hace falta reforzar nada, Edu Villegas sigue expectante a los descartes de algunos equipos de categorías superiores que comienzan ahora la pretemporada y que podrían quedarse colgados en las próximas semanas. En el club son pacientes y se dedican a entrenar con la mayoría de la plantilla ya cerrada y con algunos jugadores del filial que luchan estos días por ganarse la confianza de Pepe Masegosa y una ficha del primer equipo.

Si bien, no se quiso olvidar del que ha sido su club los dos últimos años, el Atlético Sanluqueño, con quien logró ascender a Segunda B hace unas semanas. "Me traigo buenos recuerdos y me vuelvo orgulloso de haber devuelto al Sanluqueño a la categoría que, como mínimo, se merece. Un ascenso es lo más bonito que se puede vivir en el mundo del fútbol".

Barba se despide del club por las redes sociales

Hace unas semanas el Xerez DFC confirmaba que su capitán, Barba, no continuaría formando parte de la plantilla. El centrocampista azulino era, junto a Padilla, el único superviviente que quedaba de aquella histórica plantilla que comenzó a competir en Segunda Provincial allá por el año 2013. El futbolista se despedía ayer por la tarde a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. “Llegué siendo un joven, pero me voy sintiéndome adulto, siento que he crecido como futbolista, pero sobre todo como persona [...] He coincidido con compañeros increíbles a los que doy las gracias por haberme hecho sentir importante. Entrenadores y profesionales que me han hecho crecer [...] Mención a parte a la afición, de la que he sentido el cariño desde el primer día”, rezaba, entre otras cosas, el comunicado.