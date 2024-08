Jacobo: "Hay que tener los pies en el suelo, el Xerez DFC es un recién ascendido"

El Xerez DFC ha presentado a Jacobo Cornejo, futbolista jerezano que vivirá su segunda etapa en la entidad azulina tras conquistar el ascenso a Segunda RFEF en la temporada 20/21 poniendo una campaña más tarde rumbo al San Roque de Lepe, en el que ha militado las dos últimas temporadas. El atacante azulino regresa al Xerez DFC, club por el que fichó en el curso 19/20 procedente del San Fernando de Segunda B. En el XDFC militó tres años, logrando el ascenso a Segunda RFEF y jugando en esta categoría con los xerecistas.

La presentación del nuevo jugador azulino se llevó a cabo en las instalaciones de Clínicas Beiman con la presencia de Silvia del Ojo, directora del centro, y el director deportivo Antonio Bello, que quiso agradecer la predisposición del futbolista porque "apostó por volver a casa cuando todavía no se sabía si ascendíamos".

Jacobo ha sonado todas las temporadas para regresar al Xerez DFC aunque reconoce que "quizá no era el momento porque tenía un compromiso con el club al que me fui, el San Roque de Lepe, y quería cumplirlo". Ahora, apunta que "desde que entró Bello como director deportivo, contactó conmigo, sabía que yo tenía ganas de volver a Jerez y lo cerramos bastante rápido, no me preocupé de la categoría, cuando vine del San Fernando también bajé para jugar en Tercera".

A sus 29 años y con su experiencia en la categoría, Jacobo será uno de los pilares veteranos en una plantilla muy joven pero que ve "bastante preparada para competir en Segunda RFEF. Hay jugadores para competir en categorías superiores. Tengo una experiencia en esta categoría e intentaré ayudar y aportar a los compañeros, sumar en el vestuario", dijo.

En cuanto a la posición que puede desempeñar, recuerda que comenzó en la banda derecha pero que en las últimas campañas lo está haciendo en la izquierda, afirmando que se encuentra cómodo en ambas posiciones. Y sobre la temporada y el objetivo del equipo, admite que "espero la máximas aspiraciones posibles teniendo los pies en el suelo, yendo partido a partido y veremos cómo va transcurriendo la temporada, es una liga muy larga, muy difícil, hay muy buenos equipos este año y hay que tener los pies en el suelo porque somos un equipo recién ascendido, pero iremos a por los tres puntos en cada partido. Intentaré aportar mis virtudes y corregir mis defectos.