Jacobo: "El triunfo tenía que llegar compitiendo como lo estamos haciendo"

Jerez/El extremo jerezano Jacobo Cornejo, que regresó el pasado verano al Xerez DFC tras su paso por el San Roque de Lepe, estaba llamado a convertirse en uno de los jugadores importantes de la plantilla por sus cualidades y su experiencia, pero su protagonismo en el primer tramo de competición fue de más a menos. El futbolista comenzó el curso como titular, pero fue expulsado en El Rosal frente a Cádiz Mirandilla con roja directa al final del choque y, a partir de ahí entró menos en los planes del entrenador, que incluso le llegó a dejar fuera de la convocatoria en varias ocasiones.

Hace dos jornadas recuperó la titularidad contra el Recreativo Granada (4-3) en una cita en la que su equipo perdió la condición de invicto, se ha puesto las pilas y este domingo repitió ante La Unión Atlético, completando un aceptable partido. Todos los focos se centraron en él, anotó el gol del triunfo de los azulinos, su primer tanto esta temporada, y salvó bajo palos el que hubiese sido el tanto de la igualada de los murcianos. Gracias a esas dos acciones, el conjunto azulino firmó su primer triunfo como local del curso 24/25.

El xerecista se ha mostrado feliz tras el triunfo y ha destacado que "no me siento tan protagonista como se dice, creo que no ha sido de los mejores partidos que hemos hecho ni a nivel de equipo ni personal, aunque siempre se agradece marcar y salvar esa jugada para sumar los tres puntos".

La primera victoria en Chapín se le ha resistido a los azulinos y Jacobo es de los que piensan que "nos la merecíamos anteriormente, pero, como he comentado anteriormente, ha llegado en un partido que no ha sido el mejor que hicimos. Esta categoría es muy complicada y aquí en casa contra el Linares, si el árbitro no hubiese cambiado su decisión, teníamos un penalti a favor en el último minuto ante uno de los mejores equipos del grupo y ya podíamos habernos llevado los tres puntos. No ha sido el encuentro en el que más méritos hicimos, pero sí supimos sufrir y defender en la segunda parte. Quizás la presión, el miedo a no conseguir los tres puntos que teníamos en la mano, igual que la jornada anterior, nos pesó, no queríamos que el resultado se nos escapase. Esto es fútbol y se trata de sufrir, de saber defender y lo conseguimos".

El Xerez DFC es el rey del empate en la categoría y le costaba ganar y para los jugadores resulta "complicado" gestionar dentro del campo el miedo a no ganar cuando lo tienen cerca. "No es fácil eso. Personalmente, me amarro a saber competir. En ese tipo de situaciones hay que tener más el balón, más calma, pero es complicado dentro del campo gestionar esas emociones. Esta vez supimos sufrir porque no nos sentíamos cómodos con balón, nos faltaba confianza, pero sí la teníamos para defender y mantener la portería a cero".

El equipo perdió la pasada jornada en Granada su condición de invicto y la derrota "nos dolió por la forma, pero no es que fuera un revulsivo. Venimos mostrando una línea bastante regular desde el principio de la temporada, hubo partidos en los que merecimos un poco más y en Granada hicimos una de las mejores primeras partes de esta campaña y en la segunda, tuvimos algunos fallos que nos mermaron mucho. Fueron cuatro errores que no podemos cometer en esta categoría y menos ante un filial con mucha calidad a nivel individual, salimos perjudicados en ese sentido, pero reforzados interiormente porque estamos haciendo buenos encuentros y tenemos que seguir con esta línea. Sabíamos que compitiendo así tarde o temprano iba a llegar el triunfo".

Jacobo muestra su alegría tras anotar su primera diana de la temporada ante La Unión. / Manuel Aranda

El gol

Su gol llegó tras un buen pase de Teté y recuerda: "Cuando me han cambiado, se lo he comentado a mis compañeros del banquillo. Antes del partido, estaba hablando con Teté y me dijo que cuando recortase para dentro rompiese entre el central y el lateral que iba a intentar ponértela ahí y salió perfecto. Lo vi que se metía para dentro, vi el espacio y me puso el balón ahí. El portero se quedó, llegaba antes que él, lo intenté regatear y la metí, menos mal".

Y en cuanto al tanto que salvó, detalló que "creo que era una falta lateral o un córner, me quedé al rechace en una transición de ellos y me tocaba defender en el sitio de Marcelo, que estaba de central. Tenía que seguir con la jugada y gracias a Dios estaba en el sitio. Acompañé la jugada y con la zurda, aunque tenía un poco de miedo, la despejé bien".

Al final del encuentro, los jugadores protagonizaron una tángana y José Miguel Campos, entrenador de La Unión, denunció insultos racistas a sus jugadores. El extremo xerecista no pudo aclarar lo ocurrido porque "no me enteré muy bien. Oí que hubo insultos por ambas partes y que ellos se quejaban, pero no me enteré bien. Es la tensión del partido, el final fue bastante tenso, ellos querían pelear por el empate y no tenemos que darle más importancia de la que tiene, lo que pasa en el campo que se quede ahí como se dice siempre".