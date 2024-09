José Ramón, técnico del Orihuela, destaca el talento de los mediapuntas del Xerez DFC

El Orihuela CF es uno de los gallitos del Grupo IV de Segunda RFEF, que la pasada temporada se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF, y llega este domingo (19:00) a Chapín para medirse al Xerez DFC con la intención de confirmar las buenas sensaciones que mostró ante el Don Benito en Los Arcos, en la tercera jornada de liga en una cita que se adjudicó por 2-1 después de tener que remontar el tanto extremeño. En estos momentos, suma cuatro puntos y es décimo en la tabla, mientras que los azulinos son séptimos con una unidad más.

José Ramón Rodríguez, técnico del conjunto alicantino, cuenta con toda su plantilla disponible y espera en el Municipal un partido complicado. Bajo su punto de vista, el Xerez DFC es "un equipo que tiene mucho talento en los cuatro mediapuntas, tiene buenas individualidades, juega bien, se está mostrando sólido, es muy competitivo y nos pondrá las cosas muy difíciles. Será un partido bonito y disputado".

El preparador de los oriolanos añade que "les hemos analizado bastante en estos partidos que han disputado, conocemos sus virtudes y sus debilidades y vamos a tratar de hacerles daño en Chapín, que es un auténtico campazo en el que da gusto jugar. Lo he comentado con la plantilla, tenemos un gran escenario para disfrutar y para intentar hacer nuestro fútbol".

Asume que no será fácil tumbar a la escuadra de David Sánchez y para lograrlo cree que "mi equipo tendrá que mostrar la misma identidad que estamos teniendo, estar muy junto, mostrar solidez defensiva para que no nos hagan muchas ocasiones, tendrá que ser presionantes en campo contrario y a partir de ahí estoy seguro que tendremos nuestras oportunidades. El equipo, además, está bien físicamente y siempre en la recta final de los partidos hemos dado ese pasito al frente que nos puede dar un plus".