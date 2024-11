Juan Andrés, héroe del Xerez DFC en San Fernando: "Con esta afición, cómo no te vas a dejar la piel"

Juan Andrés anotó en San Fernando el tanto de una victoria balsámica para el Xerez DFC, que se ha alejado de los puestos de descenso que ahora tiene a tres puntos. Los azulinos cortaron su mala racha lejos de casa -habían perdido en sus dos últimas salidas a Granada y Lebrija- y sumaron el tercer triunfo de la temporada para colocarse en la décima plaza comandando un triple empate a 17 puntos con Recreativo Granada y Xerez CD gracias a su mejor diferencia general de goles. El punta cordobés anotó su segundo gol del campeonato -el primero se lo hizo al Orihuela hace unas semanas- y esta vez sirvió para sumar tres puntos importantísimos.

"Nos vamos con muy buenas sensaciones y muy contentos porque por fin ha llegado la victoria que llevamos mereciendo desde hace mucho tiempo. Todo el trabajo que llevamos realizado en equipo se ha visto reflejado con la victoria. Todas las semanas estábamos haciendo un gran trabajo, lo que pasa es que no ha querido entrar a la pelotita y esta semana ha entrado y nos llevamos los tres puntos a casa y muy feliz. Aunque sumar siempre es importante, si lo haces de tres pues imagínate, más aún. Así que sí, muy contentos. Ahora, a seguir en esta dinámica y la semana que viene con nuestra gente a por otros tres puntos. Parecía que estábamos jugando en casa, inceíble el ambiente que se ha vivido".

El delantero vio puerta por segunda vez esta temporada, aunque la semana anterior le anularon un gol frente al Almería B que hubiera significado la victoria frente al que por entonces era líder. Juan Andrés resumía así la jugada del 0-1: "Es un balón largo que le dan al espacio a Pepe y veo que controla y que tiene la intención de darla por delante, he visto que podía ir al primer palo y me la he puesto perfecta para empujarla. La verdad es que ha sido un caramelito, una de esas ocasiones que si la fallas después te pasas unos días pensando en ella. Cuando la he pegado ya sabía que eso era gol. Y además en la portería donde estaba toda la afición. Fue increíble, una emoción, una adrenalina que te da celebrar con ellos que es increíble. Como te digo, parece que estábamos jugando en nuestra casa. La afición es increíble, muy contentos por ellos. Estoy muy contento por ayudar al equipo con trabajo, goles, asistencias, todo lo que sea ayudar es bueno y importante".

"Es una coña que Beto un día entrenando me dijo que parecía un demonio por un chaval que se dedica en YouTube a subir vídeos y a partir de ahí se quedó el mote"

David Sánchez se ha referido al delantero en más de una ocasión por su apodo, 'Demonio'. Juan Andrés cuenta de dónde procede: "Es una coña que Beto un día entrenando me dijo que parecía un demonio por un chaval que se dedica en YouTube a subir vídeos y se hizo un personaje que se llamaba Juanillo Demonio y a partir de ahí me dijo demonio y ahí se ha quedado el mote", explicaba entre risas. Un poco más en serio, reiteraba que "los tres puntos eran vitales. Sabíamos que el partido iba a ser complicado de principio a fin y ha sido como nos dijo el míster. Nosotros sabíamos que el San Fernando venía con entrenador nuevo y siempre tiene esa chispita para intentar demostrar, pero lo sabíamos y hemos salido a tope desde el principio y con nuestra gente ahí, ¿cómo no te vas a dar la piel?".

El Xerez DFC repitió la alineación inicial de la semana anterior, es la segunda titularidad consecutiva para Juan Andrés, que se complemente muy bien con Abraham y parece que el técnico ha dado por fin con la tecla en cuanto al equipo base, algo que reconoció que le estaba costando. "Nos complementamos muy bien, él es el delantero centro puro de toda la vida y yo soy un poco más de moverme a los lados y la verdad que juntos estamos muy contentos los dos", decía Juan Andrés con respecto a su compañero en la faceta atacante, pero añade que "todos los que estamos en el equipo somos jugadores importantes para el míster, todos sumamos. Juegue quien juegue siempre se da el máximo, tenemos una competitividad muy sana dentro del vestuario y eso es muy bueno".