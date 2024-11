El Xerez DFC asalta el Iberoamericano de San Fernando (0-1)

San Fernando/El Xerez DFC ha logrado una importantísima victoria en el Iberoamericano de San Fernando y agrava aún más la crisis deportiva del conjunto isleño, en puestos de descenso, amargando el debut de Dani Mori en el banquillo tras la destitución de Antonio Iriondo. Un gol de Juan Andrés le ha bastado al conjunto de David Sánchez para llevarse los tres `puntos en el que quizá ha sido el mejor partido de la temporada de los xerecistas, que han controlado en todo momento el encuentro y han gozado de las mejores ocasiones. Una victoria que aleja a los azulinos de la zona peligrosa lograda ante más de 1.200 aficionados del XDFC en las gradas del gélido estadio isleño.

David Sánchez apostó de entrada por el mismo once inicial que jugó frente al Almería B, esto es con dos puntas, Abraham y Juan Andrés, y con Beto repitiendo en la banda derecha por delante de Marcelo, quedando Ilias Charid en la izquierda aunque como es habitual en él abandonando esa posición para reforzar la mediapunta, por lo que el carril izquierdo quedaba para el poderío físico de Beny. En la medular repitieron Rafa Parejo y Álvaro Martínez, la pareja que mejor se complementa en el centro del campo de los azulinos. En el banquillo esperaban Carri, Salguero, Jacobo, Castroviejo, Pepe Rincón y Espinar, además del meta Ángel Lozano, quedándose una semana más fuera de la lista jugadores como Alberto Durán, David León y Asier. Igualmente, Teté se caía de la lista.

Dominio y palo

El Xerez DFC avisó de sus intenciones nada más arranca el encuentro. Oca recuperó el balón en el centro del campo, Beto abrió en la banda derecha hacia el desmarque de Juan Andrés y el centro de este no lo alcanzó Abraham por centímetros en el primer palo, despejando un defensa cuando Ilias ya acudía al segundo presto a rematar. A los seis minutos se repetía la jugada, esta vez poniendo Beto el balón en el área y rematando Abraham, pero flojo a la media vuelta y sin peligro para la meta de De la Calzada.

El equipo xerecista era el dominador del partido en este tramo inicial que estuvo a punto de decantar para su lado a los diez minutos tras un saque de esquina rechazado por la defens isleña. El balón le caía a Parejo en la frontal y el derechazo a media altura del mediocentro se estrellaba en el poste izquierdo de la portería local.

Del San Fernando hasta ese momento, había pocas noticias. Un par de saques de esquina y poco más del equipo de Dani Mori, que se estrenaba en el banquillo tras la destitución de Antonio Iriondo. Los isleños partieron con un 4-4-2 con Rubén Enri en punta y Julio Iglesias por detrás como variante más destacada.

Aparece Matías... y De la Calzada

Le tenía ganada la partida en el centro del campo el Xerez DFC a un San Fernando demasiado hundido cuando defendía. En una de esas recuperaciones cerca del área local, Juan Andrés ponía un buen centro que Abraham remataba de cabeza a la izquierda de Ángel de la Calzada en otra buena llegada de los azulinos, de negro en esta ocasión al coincidir con los colores de los 'cañaíllas'.

Un centro de David Carmona que Antonio Oca remató hacia su portería se convirtió en la primera llegada de peligro de los locales, reaccionando magníficamente Matías Ramos para sacar una pelota que se colaba, si bien el colegiado anulaba la acción por fuera de juego. Apareció de nuevo Matías Ramos, y esta vez sí valía, para estirarse con una gran parada al disparo desde le frontal de Julio Iglesias.

Matías se estira para despejar el balón en una jugada que quedó invalidada. / xerezdfc.com

Abraham tuvo que ser atendido por una patada de Germán a la altura de la cabeza. El partido estuvo parado 3 minutos, pero el colegiado sólo daba uno de descuento y en este, un saque de banda de Juan Andrés lo peinaba Oca y Abraham remataba, mandando De la Calzada a córner, que no se lanzó porque el árbitro decretó el tiempo de descanso, para enfado de la parroquia xerecista.

No puede seguir Abraham

El segundo tiempo comenzó con un cambio obligado en los de David Sánchez. Abraham no pudo seguir en el campo por el golpe que sufrió en los minutos finales de la primera mitad y entraba en el campo Castroviejo. Este segundo ac to comenzó sin llegadas a ambas porterías y con un juego más trabado y menos fluido. Dani Mori no lo veía nada claro y daba entrada a Airam Cabrera, Manny Rodríguez y Yerai Ávila, pero los xerecistas seguían muy metidos en el partido. Un defensa isleño tuvo que despejar un centro envenenado de Beny cuando ya estaba para rematarlo Juan Andrés y Matías Ramos atrapaba el esférico en un tímido disparo de Manny.

Gol de Juan Andrés

Juan Andrés remataba junto al poste izquierdo de De la Calzada un buen servicio de Ilias y acto seguido se cantaba gol en el Iberoamericano en un remate de Airam que daba en el lateral de la red engañando a la parroquia local el efecto óptico. Atrapaba Matías un disparo colocado pero sin demasiada fuerza de Yerai y David Sánchez cambiaba a Beto y a Ilias, este último desaparecido, por Pepe Rincón y Jacobo. La primera acción del '7' del Xerez DFC era oro puro. En una contra, se montó en la moto y metía un pase por delante de la defensa y en ventaja que Juan Andrés convertía en el 0-1 con veinte minutos más el descuento por delante. Era el premio a la superioridad de los xerecistas durante todo el partido ante un San Fernando que tiene muy mala pinta.

El equipo isleño estaba tocadísimo y era el momento de sentenciar par no sufrir al final del choque. Rafa Parejo condujo una contra que acabó en un centro de Rincón que no encontró rematadory el rechace le caía al propio '6' azulino, pero el disparo iba fácil a las manos del meta local.

En el tiempo de descuento, Matías Ramos aparecía para evitar el empate de Julio Iglesias y en el rechace Hugo Carrillo salvaba bajo palos el 1-1. La suerte por una vez sonrió a los azulinos, que festejaron a lo grande el triunfo con los más de 1.200 aficionados desplazados hasta San Fernando mientras la parroquia local pedía la marcha de Louis Kizinger, mandatario local.

Los aficionados del Xerez DFC llenaron Fondo Sur.