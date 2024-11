Matías Ramos, portero del Xerez DFC, vuelve a la que fue su casa: "Para mí no es un partido especial"

Matías Ramos Mingo, portero del Xerez DFC, recuperó la titularidad en el encuentro contra el Almería B en el que su equipo empató en el Pedro Garrido, dejando la portería a cero. El meta argentino, héroe del ascenso a Segunda RFEF, ha disputado hasta el momento 7 encuentros con los azuilnos en los que ha encajado 6 goles, por los cinco de su compañero Ángel Lozano, que ha visto perforada su portería en 7 ocasiones.

El portero de Córdoba se sintió "muy bien y muy contento por volver a contar con minutos, todos los jugadores queremos jugar y sumar, pero lo importante es que el grupo vaya en buena dirección. Contento por dejar la portería a cero, hicimos un gran partido a nivel de juego y actitud y merecimos más, pero de esta forma y con estas ganas muchos mejores resultados van a llegar", comentaba.

Lo cierto es que el Xerez DFC dio una imagen contra el Almería B bien distinta a la ofrecida una semana antes en Lebrija contra el Antoniano. "En la primera parte fuimos superiores, ellos salieron más enchufados en la segunda y luego el partido se abrió, no tuvieron ocasiones claras y creo que hicimos méritos para ganar". La pelota, como en el disparo de Carri al larguero "no quiso entrar, son momentos y hay que estar ahora fuertes porque la moneda caerá de nuestro lado y llegarán muchas más alegrías".

Cuando un portero pierde la titularidad es más complicado recuperarla que para un futbolista de campo, una situación que Matías Ramos califica de "complicada". "En mi caso fue por lesión, le tocó a Ángel y dio un rendimiento espectacular. Hay que saber entenderlo por muy difícil que sea, trabajar duro y en silencio, esperar la oportunidad y estar preparado para aprovecharla", apunta.

El Xerez DFC visita este domingo al San Fernando, que tras destituir a Antonio Iriondo el lunes anunciaba el martes por la noche la contratación de Dani Mori. El cancerbero argentino perteneció cuatro temporadas al San Fernando, estuvo dos en el club cañailla y otros dos cedidos, primero en el Sanluqueño y la pasada campaña en el Xerez DFC, donde fue un bastión. Sin embargo, el club isleño no lo renovó y Ramos Mingo se quedó en "mi Xerez". Aunque, el portero no se considera "un ídolo" entre sus aficionados pero "sí me tienen muchísimo cariño y respeto por todo lo que hicimos el año pasado porque todo el mundo sabe lo complicado que es ascender cuando se venía de un descenso".

Del equipo isleño comenta que "sabemos poco de ellos, tiene entrenador nuevo, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a mirar por nosotros. Cuando hay un entrenador nuevo todo el mundo quiere demostrar que está para jugar y si ellos van al doscientos por cien nosotros iremos al trescientos, nos vamos a dejar la piel porque la afición se va a desplazar en masa y una forma de mostrar nuestro agradecimiento es dejarlo todo en el campo".

Y de su paso por el Iberoamericano resalta que "va a ser un partido bonito porque voy a volver a ver gente con la que compartí tiempo y a la que tengo cariño, pero no es un partido especial. Tampoco me lo tomo como reivindicación. No conté con los minutos que deseaba y tuve que irme fuera, pero no me voy a reivindicar, trabajo para mí y para mi equipo, si ellos vieron que no estaba preparado tendrán sus razones, yo estoy muy contento en el Xerez e iremos a hacer un gran partido".

Sí le extraña el mal momento deportivo de su exequipo, en puestos de descenso cuando está llamado a pelear por el play-off: "Extraña porque cuenta con una gran plantilla, la gente vive el fútbol con mucha pasión y espero que mejore la situación después de nuestro partido". Y es que el Xerez DFC, tras dos derrotas seguidas a domicilio, quiere enmendar la plana: "Es verdad que venimos de dos derrotas seguidas fuera de casa, vamos a hacer todo lo posible por cortarlas y a empezar a sumar que es importante. La categoría está muy igualada, ganas tres partidos seguidos y te metes arriba y pierdes dos y estás abajo, por eso es importante sumar, obviamente quiero sumar de tres, hacemos todo lo posible, se vio contra el Almería B. No se pudo, pero lo dimos todo y me fui con la conciencia tranquila".