El método Seda en el Xerez DFC

Jerez/La preparación física a día de hoy es un pilar fundamental en el fútbol para alcanzar el máximo rendimiento y el asegurarse el éxito. Un jugador bien preparado físicamente siempre tendrá la capacidad de rendir a un ritmo óptimo, con los beneficios que eso aporta a su equipo. El jerezano José Antonio Seda se ha convertido en nuevo preparador físico del Xerez DFC tras la marcha de Rodri Maqueda, se ha adaptado rápido a la filosofía de David Sánchez porque "mi trabajo debe estar al servicio de las necesidades del entrenador en cada momento" y basa su método en "la periodización táctica, buscamos que la preparación de los jugadores sea la óptima en base al sistema de juego del equipo".

Seda llega avalado por su experiencia en diferentes categorías y, especialmente, la acumulada junto al también jerezano Diego Galiano en el Guadalcacín y en el Antoniano y confiesa que "Diego para mí lo es todo, mi experiencia con él ha sido brutal, tanto en el Guada en División de Honor como luego cuando nos fuimos a Lebrija. Llegamos con el reto de salvar al equipo, lo logramos, a la temporada siguiente acabamos campeones de Tercera y subimos y la pasada temporada logramos la permanencia cuando nadie apostaba por el equipo y fue muy gratificante. Le estaré agradecido de por vida, aunque también he trabajado con otros entrenadores como Jesús Mendoza o Juanjo Durán".

El 'profe' se encuentra encantado y advierte que "desde el primer día me di cuenta de que todo era diferente, hasta el hecho calzarte las botas y salir al campo. Para mí, el xerez DFC es un club grande y se me presenta una oportunidad brutal para seguir creciendo. Llego con una ilusión increíble. Cuando me llamó Bello y me reuní con él y luego con el míster, no tuve dudas. Poco a poco, me estoy adaptando a la filosofía de trabajo que quiere el míster".

Y las ideas de ambos van en sintonía. "Vengo de una filosofía muy arraigada porque llevaba cinco años con el mismo cuerpo técnico y ya sabía lo que quería Diego sin preguntar. La filosofía de David es totalmente distinta, pero me encanta, me siento muy identificado. Cuando me reuní con él, lo primero que le pregunté fue qué quería porque toda mi capacidad la debo enfocar primero, a mejorar a los jugadores y luego, a como transferir toda esa mejora física a la situación estática que quiere el entrenador. Debo trabajar en base a lo que él quiere, un juego asociativo, con presión brutal, juego activo, atacar en campo rival, ser protagonista del juego, dominar el balón... Él quiere ser protagonista, lo tiene muy claro, y contamos con jugadores que están capacitados para hacerlo, confiamos plenamente en ellos".

José Antonio Seda mira el reloj en un entrenamiento en el Anexo Pepe Ravelo. / Xerezdfc.com

Los futbolistas me han sorprendido, se parten la cara en cada entrenamiento y su nivel de exigencia es altísimo"

Y con los futbolistas está "encantando. Desde el primer día se ve que se parten la cara en cada entrenamiento, es brutal, pero ya no es solo es que se partan la cara en el campo de entrenamiento, es que lo hacen desde una hora y media antes de empezar a trabajar sobre el campo en el vestuario y en el gimnasio. Cuando saltan al campo, te das cuenta de que ellos mismos tienen la exigencia de estar lo mejor posible y ya tengo parte del trabajo hecho, sólo me queda el trabajo colectivo".

El equipo lleva una semana de pretemporada y todos han vuelto "muy bien, fue increíble. Me habían hablado muy bien de este vestuario y la pasada campaña había visto partidos desde la grada, pero desde fuera no es lo mismo. Conocía a futbolistas como Oca, Marcelo o Pepe, pero cuando entré en el vestuario y comprobé la unión que tienen entre ellos y el míster, la forma en la que tienen afianzados los conceptos y su nivel de exigencia tan alto me sorprendió, es genial. Y ya no son solo los que siguen, es que futbolistas como Espinar o Jacobo, que terminaron la liga antes, vienen genial, igual que Abraham que disputó play-off. El vestuario los ha acogido genial, ellos se han integrado y dan igualmente la vida en cada entrenamiento".

Cada maestrillo tiene su librillo, dicen, y él tiene el suyo. "Dentro de las diferentes metodologías que existen, a mí la que me gusta llevar a cabo, como he comentado antes, es la periodización táctica y eso significa que en base al modelo de juego que quiere el entrenador, yo me adapto. Para que los aficionados nos entiendan, toda la preparación física va en base esa idea. Si un equipo juega a la contra, yo tengo que preparar al equipo para que juegue a la contra, pero si es muy asociativo o muy activo, como quiere David, tengo que preparar al equipo para ello. Los GPS son fundamentales, siempre trabajo con ellos, todo es asociativo. Él me dice lo que quiere y yo lo aplico. El balón es el principal actor de nuestra película por así decirlo".

Por último, lanza un mensaje de optimismo a la afición: "Nuestros seguidores pueden estar tranquilos con nuestros jugadores, vamos a trabajar a tope, siempre que las lesiones nos respeten, para llegar en las mejores condiciones al inicio de liga. Vienen de una carga importante de la recta final de la pasada temporada, que fue muy dura, y eso les hace que todo sea más complicado, tenemos que jugar un poco con la preparación, la recuperación y la estabilización e intentar que los que han llegado nuevos se pongan al mismo nivel de sus compañeros. Estamos contentos porque si desde el primer día ofrecen este nivel, el margen de mejora es brutal. No darán un balón por perdido y sudarán la camiseta a muerte. Su nivel de adaptación es tremenda y también te ayudan a integrarte desde el minuto uno".