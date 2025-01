Rubio: "El Xerez DFC es un rival muy complicado, que no está teniendo suerte"

El Cádiz Mirandilla se presenta este domingo (16:30) en Chapín para medirse al Xerez DFC en su mejor momento de la temporada, después de encadenar cuatro jornadas sin perder y sumar diez de los doce puntos posibles, con tres victorias y un empate. Francisco Cordero 'Rubio', que llegó para suplir a Juanma Cruz, poco a poco, ha logrado que su equipo le vaya tomando el pulso a la competición y si hace un mes está casi desahuciado, ahora no ha dicho su última palabra.

Los amarillos llegan a Chapín, un escenario que no se les da nada mal, ilusionados, pero su entrenador es cauto. "Todos los partidos son importantes de aquí a final de temporada para nosotros por la situación en la que estamos. Es verdad que estamos en una dinámica positiva, pero no tenemos margen de error y debemos luchar cada partido como si fuera el último, como si fuese una fina. El mensaje es el partido a partido y no podemos ir más allá, para nosotros cada partido es el partido y en este caso no va a ser menos y además con un rival directo, aunque están mejor que nosotros".

Rubio no se fía del Xerez DFC y le considera un rival peligroso. "Tenemos que hacernos fuertes y sabemos que va a ser un encuentro muy complicado porque es un equipo muy bien trabajado, es un rival que no está teniendo suerte en sus partidos y nosotros debemos ir con el cuchillo entre los dientes para sacar algo positivo de allí y mantener esta dinámica".

Por último, ha destacado de forma positiva los refuerzos que ha llegado a su equipo. "Me he llevado muy buena impresión. Son futbolistas que hemos visto anteriormente. Celso ya tuvo una etapa en el Cádiz, es un jugador de la provincia, que conoce a varios de los nuestros. La tónica general de todo futbolista que llega aquí es su juventud y él no va es menos, intentaremos sacarle el mayor rendimiento. Y en cuanto a Twizard, las sensaciones también son muy buenas y esperemos que aporte lo que tiene ya, no tenemos tiempo. La situación, como he comentado antes, es la que es y debemos pelear con todas las armas que tengamos a nuestro alcance".