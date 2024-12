Sebastián Alonso, presidente del Xerez DFC, hace balance del 2024 y desvela los retos y deseos para 2025

Sebastián Alonso de Medina se convirtió el pasado 21 de marzo en presidente del Xerez DFC tras ganar las elecciones a la candidatura encabeza por Paco González por un amplio margen, 647 votos por los 481 de su rival. Llegaba al cargo en un momento complicado a nivel institucional, ya que la junta saliente, encabeza por Jesús Viloita, había presentado la dimisión y abierto el periodo electoral por las críticas de una afición que ya no compartía sus ideas tras el descenso a Tercea RFEF de la campaña anterior entre otros motivos.

Alonso asumió el reto con responsabilidad, compromiso e ilusión, la temporada se saldó con un ascenso muy celebrado por la forma en la que se produjo -en el último lanzamiento de la tanda de penaltis de la ida de la final del play-off ante el Jove Español- y nueve meses después y a las puertas de 2025 mantiene intactas sus ganas de seguir adelante y de hacer crecer al club, aunque no esconde que no le agrada la crispación que se está viviendo en la ciudad desde que el derbi ante el Xerez CD se saldó con dos socios de su entidad agredidos después de acceder al estadio cuando se abrieron las puertas en la recta final del choque.

Hace un balance muy positivo del año a nivel deportivo, económico y social y se muestra optimista de cara a un 2025 al que le pide salud y que se cumplan todos los objetivos que se han marcado, resalta lo importante que son el proyecto Antonio Bello y David Sánchez, desvela que hay una partida reservada para hacer fichajes y aboga por la paz social. "Me da pena que gente de la ciudad, que familias, hermanos, hijos lleguen a este estado de crispación por el fútbol, la rivalidad debe reducirse a lo que pasa entre las líneas del verde".

–¿Qué balance realiza de este 2024 que está a punto de terminar?

–La evaluación final es positiva, llegamos a finales de marzo y se ha logrado un ascenso a Segunda RFEF con el que casi nadie contaba y hemos conseguido igualmente enderezar el rumbo en casi todas las áreas y departamentos del club. Además, en lo social estamos en un momento bastante satisfactorio en lo que se refiere a la unión de club y afición. Todos los estamentos de la entidad y la grada nos encontramos en un momento de cercanía y únicamente se habla de lo deportivo.

–¿Cómo fueron los primeros meses al frente de la nave?

–Había mucho trabajo por delante, cuentas que saldar y muchas cuestiones que poner en orden a todos los niveles. Nos costó bastante porque éramos gente con muchas ganas y mucha formación, pero muchos de ellos nuevos en esto del fútbol a nivel de directiva en un club como el nuestro. Nos costó digamos arrancar, pero con la confianza y la seguridad con la que ahora vamos, si nos lo dicen el día 21 de marzo cuando se celebraron las elecciones, no lo hubiésemos creído.

–A día de hoy, ¿hay estabilidad económica en el club?

–Nuestra situación es igual que la de todos los clubes del tipo del nuestro, de fútbol popular, en el que los medios económicos de los que nos abastecemos son las cuotas de los socios, los patrocinados y alguna que otra subvención. Siempre cuesta, pero digamos que nos encontramos en un momento de tranquilidad, las cuentas van poco a paco cuadrando. Hemos ido pagando deudas atrasadas y estamos a la espera de ingresos que deben ir llegando. No voy a decir que el momento es boyante, pero, como he dicho antes, sí de cierta tranquilidad.

La plantilla está al día, fue uno de los compromisos que adquirimos cuando llegamos al club

El presidente del Xerez DFC asegura que a nivel económico el club se ha estabilizado.

–La plantilla y los pagos del día a día están al corriente...

–Sí, fue uno de los compromisos que adquirimos cuando llegamos, nos comprometimos a cumplir cada mes. Los jugadores están al día.

–¿Cómo valora el desarrollo del proyecto a nivel deportivo?

–El proyecto era ilusionante, pero duro y complicado en ese apartado porque no sabíamos en qué categoría tendríamos que competir, por eso lo dejamos en manos de una persona que conoce todo lo que pasa en Jerez, en el Xerez DFC y en la zona y conocimientos de los jugadores que podían recalar en nuestro club, Antonio Bello. Fue nuestro capitán y cuando depositas la confianza en alguien como él te quedas un poco más tranquilo. La categoría es dura, pero, salvo durante cuarenta y cinco minutos en Granada ante el filial que vi a un rival superior a nosotros, en el resto de partidos ningún equipo nos ha pasado por encima. Sí que hemos visto plantillas más fuertes, con jugadores con nombres, pero la familia que se ha creado en nuestro vestuario con David, ese bloque puede con todo. Esa unión supera muchas veces todas las dificultades.

–¿Qué importancia tiene en ese aparado la figura de David Sánchez, entrenador de la primera plantilla?

–Es una persona, un chico con el que se conecta muy bien por su talante y su carisma. Es muy cercano, muy familiar y ha hecho suyo el sentir de este club, por lo que tratar con él es muy fácil. David es muy importante en nuestro club, los mensajes que lanza ya son muy de nosotros, se ha impregnado de la esencia nuestra y creo que es una persona muy válida e importante. Si algún día, porque es ley del fútbol, tiene que salir fuera, probablemente lo que ha aprendido aquí será capaz de ir sembrándolo en otro sitio.

Sebastián Alonso confía en Bello y David Sánchez a la hora de reforzar el equipo.

Tenemos algunos fondos para refuerzos, lo que no haremos será hipotecarnos

–El mercado de invierno se abre en unos días, ¿cómo se presenta?

–Ya se han producido dos salidas, la de Carri y Álex Castroviejo, y ahora Antonio tiene otro trabajo complicado por delante, que es solventar con acierto este mercado. Intentaremos traer a algunos futbolistas que sumen, la confianza en él es absoluta.

–¿Hay una partida para fichajes que no desequilibre el presupuesto?

–Más o menos, compensaremos las altas con las bajas. Tenemos una huchita en la que hay algunos fondos para estos casos. Lo que sí tenemos claro y lo que no vamos a hacer nunca es hipotecar al club por traer a dos o tres jugadores, actuaremos con mucha cabeza y mucho tino. Los traeremos siempre que estén al alcance de nuestros medios.

–Los socios son fundamentales en su club, ¿cómo marchó la campaña en verano y la que se abrió hace unas semanas para la segunda vuelta?

–Tanto la de verano como la que hemos emprendido hace unas semanas están dentro de los números que nos habíamos marcado y esta segunda campaña, que esperemos que deje huella, ha tenido una buena acogida. No tengo aún todos los datos, pero hay bastantes socios nuevos, lo que pretendemos es seguir creciendo y seguir expandiendo lo que es ser xerecista y los valores que aquí tenemos.

–Los socios requieren mucha información, ¿cómo fue el último Ateneo?

–Este tipo de encuentros con los socios para un club de los socios como el nuestro son fundamentales. Aunque en las asambleas se llevan a cabo los encuentros oficiales digamos, estos ateneos son un canal en el que mantenemos conversaciones y contacto con nuestros socios en los que les contestamos a preguntas y les resolvemos dudas. En el último que celebramos hace unos días, por ejemplo, la participación fue alta y los directivos les explicamos los proyectos inmediatos y la forma en las que pretendemos llevarlos a cabo.

–¿Hasta qué punto son importantes los socios compromisarios?

–Es otra bonita iniciativa y, de hecho, todos los directivos somos compromisarios. Es un medio, un vehículo, por el que un grupo de socios estamos también creando una hucha que el día de mañana servirá para afrontar un pago concreto. Todos los integrantes de este grupo, como su palabra indica, están muy comprometidos, tienen ganas de hacer cosas y es de agradecer.

El dirigente xerecista rechaza la violencia y aboga por reducir la rivalidad al verde.

Vivimos con preocupación la crispación que existe en la ciudad, la rivalidad se debe reducir al verde

–¿Cómo son las relaciones de las que tanto se habla con el Ayuntamiento?

–Las relaciones son buenas, lo que sucede es que los temas institucionales siempre requieren su tiempo, todo es cuestión de diálogo. El convenio tardemos en firmarlo, pero fue muy positivo finalmente y estamos contentos. El tema de la carroza de la Cabalgata de los Reyes Magos del que se ha hablado mucho en las últimas semanas también está resuelto y no habrá problemas para salir y con nuestros jugadores del Genuine. Diálogo, hablando se entiende la gente.

–¿Cómo valora el alto nivel de crispación que reina en la ciudad tras los incidentes en el derbi frente al Xerez CD?

–La estamos viviendo con la preocupación de que hay un cierto malestar o una rivalidad malentendida porque el fútbol siempre se tiene que entender dentro de lo que son las líneas del campo, del verde, y que cada uno disfrute y viva fútbol de la mejor manera posible, siempre respetando al que no es de tu equipo. Al fin y al cabo, la rivalidad se debe reducir al plano deportivo. Lo que no entiendo ni puedo aceptar es la violencia. Me da pena que gente de la ciudad, que familias, hermanos, hijos lleguen a este estado de crispación por el fútbol. En ese sentido, se habla mucho y cada uno interpreta los hechos como mejor le parece, pero nosotros no hemos denunciado al Xerez CD, hemos defendido a dos de nuestros socios que fueron agredidos al final del derbi, lo que hemos hecho ha sido poner en conocimiento de la Federación y de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte todo lo sucedido.

–¿Qué le pide a 2025 a nivel deportivo e institucional?

–Para todo el año completo, le pido salud para todos y para la primera mitad del año, que es cuando acaba la temporada, le pido que se cumpla nuestro gran objetivo, que es que logremos la permanencia en la categoría sin sobresaltos ni con lesiones ni con nada. Y también espero que la paz social que vivimos dentro de nuestro club se mantenga, que sigamos creciendo, que sigamos siendo exigentes en todas las parcelas y que todos nuestros socios y aficionados se den cuenta realmente de cuál es el mensaje y de lo que este club pretende. En definitiva, que sigamos creciendo.