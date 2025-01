David Sánchez apela a la unión para "sacar esto adelante"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa para dar sus impresiones en la previa del encuentro que su equipo debe afrontar este domingo (12:00 horas) en El Pozuelo contra el Juventud Torremolinos, segundo clasificado del Grupo 4 de Segunda RFEF a tan sólo tres puntos del líder UCAM Murcia. El preparador sevillano ha resaltado la importancia de romper la dinámica de empates para tomar aire tras caer a zona de play-out después del empate contra el Estepona, ha defendido a su plantilla, "que es la que nos va a sacar de ahí", apelando a la unión de vestuario, cuerpo técnico y afición.

Pregunta.¿Cómo ha ido la semana de trabajo tras una semana en la que el equipo ha caído a zona de play-out?

Respuesta.El equipo siempre trabaja bien, ilusionado, un poco disgustado por el resultado, creo que merecimos ganar, pero ya nos ha pasado varias veces y la realidad es donde estamos. En tantos empates hemos estado más cerca de ganar, pero la realidad es que no ha sucedido y la vida y el fútbol están llenos de retos, tenemos el de sacar esto adelante y creo que estamos en el buen camino, aunque lógicamente tenemos que mejorar. Estamos fuertes, con muchas ganas e ilusión, nos quedan tres meses muy duros y seguramente alguna semana será complicada, pero confiados y a muerte con el grupo, son ellos los que nos van a sacar de esta situación, con mi ayuda, la del cuerpo técnico y de todo el mundo que está alrededor, pero son ellos los que tienen que sacarnos de esta situación y los veo convencidos.

P....

R.Estamos donde más o menos pensábamos estar, quizá un poco mejor, sobre todo en clasificación, a trabajar y a currar, ponernos el mono de trabajo e ir a Torremolinos darlo todo como siempre hacemos y a intentar ganar y a partir de ahí crecer y creer en el camino en el que estamos.

P.El equipo está bien defensivamente, pero en la faceta ofensiva suma cuatro partidos sin marcar, la peor racha de la historia del club. ¿Está preocupado por estos números?

R.No estoy preocupado, estamos jugando con dos delanteros con gol como Abraham y el demonio (Juan Andrés). Estamos bien defensivamente y bien ofensivamente porque no soy mucho de datos pero nos dicen que hemos mantenido la portería a cero igual que el primero y el segundo; dicen que somos el equipo que más centra al área, que rematamos pero no estamos teniendo definición o suerte, no estamos acertados en el gol; los datos dicen que somos el tercer equipo de toda la Segunda RFEF con más palos y largueros... Estamos cerca de ganar, sabiendo dónde estamos y que nos hemos metido en una situación complicada. Pero creemos que estamos en el camino. El otro día fuimos superiores, el entrenador de ellos lo dijo en la rueda de prensa, y a partir de ahí crecer, pero no sólo la gente de arriba, la gente de segunda línea también tiene que marcar goles, los centrales en el balón parado, los laterales... no sólo apuntar a la gente de arriba, hay gente que tiene que sumarse, los mediocentros tienen que sumarse y meter goles. La realidad es que jugamos con dos puntas, dos chicos que siempre han marcado goles, Abraham lleva seis, más que muchos delanteros de equipos que están por encima de nosotros, pero tenemos que empezar entre todos a hacer goles porque son los que definen los partidos, tonto no somos. No podemos crear tanto y no ser efectivos, pero ¿el jugador qué va a querer? Haberla metido. Lo que nosotros podemos hacer es darles confianza y que el gol tiene que llegar.

P.El Torremolinos marcha segundo, aunque curiosamente ha sumado más puntos fuera de casa (19) que en su estadio (13).

R.Si comparas los datos de ellos con los de nosotros están igualados, la diferencia es que el mediapunta de ellos lleva 10 goles, un extremo lleva 4, los delanteros 3 o 4, un central ha hecho 2, un lateral otros 2... Tienen las mismas porterías a cero que nosotros, tenemos datos muy buenos, pero la realidad es donde estamos. Tenemos la sensación de que tenemos que hacer muchas cosas para ganar un partido y ojalá llegue el momento que no haga falta hacer mucho. Tenemos que insistir, apretar y podremos firmar más o menos, pero la base y el núcleo que hay dentro son ellos y tienen que llevar este barco al puerto y estoy convencido de que lo van a hacer. Quedan tres meses duros, lo sabía el 22 de julio cuando comenzamos la pretemporada, tenemos que asentarnos en la categoría, todos tenemos ilusiones, todos esperábamos algo mejor, soy el primero porque soy una persona a la que le gusta los objetivos altos, pero la realidad quizá sea ésta y tenemos que pelear todos juntos, será todo más fácil si en el barco no hay ninguna rotura. El grupo cree en mí, en el proyecto y en el club y su filosofía.

P.Están en una gran dinámica tras sumar 12 de 15 puntos posibles. ¿Qué partido espera?

R.Han firmado en el mercado de invierno a gente hasta de Primera RFEF, es un proyecto con objetivo de subir, están ahí y seguramente lo van a pelear, pero nosotros también le hacemos los partidos muy difíciles a los rivales. Ya lo dijo el entrenador del Estepona, que tenía un plan de partido y lo tuvo que cambiar, algo bien haremos cuando vimos a un Estepona que no estuvo a su mejor nivel. Va a ser un partido difícil ante el segundo, pero sin ningún miedo, vamos a ir a por el partido, intentar ganar y sumar, apretar el culo y sacar esto adelante. Esta situación ya la vivimos el año pasado y nos vino bien, el equipo en ese aspecto está fuerte, hemos aprendido todos y estamos mentalizados y ganas de tener continuidad.

P.Le quiero preguntar por Ilias Charid. El año pasado fue el mejor del equipo y de los mejores de la categoría, pero en las últimas semanas su rendimiento ha bajado. ¿Le ocurre algo al margen de lo deportivo?

R.Entiendo que no es el Ilias del año pasado, pero no estoy de acuerdo que esté mal, quizá a lo mejor tengo una venda en los ojos. Empezó muy bien la temporada, metió 3 goles, provocaba penaltis, y sin estar bien da pases, provoca faltas, provoca circulaciones rápidas. Ilias para nosotros es un jugador muy importante. ¿Que no está en su mejor momento? También te enfrentas a rivales muy fuertes, esto no es Tercera, con todo mi respeto, y no es fácil. Es su primer año en Segunda RFEF y para nosotros es un jugador muy importante, siempre entrena, siempre suma... Ayer hablé con él y no está con esa confianza y alegría que él tiene y le he dicho que esto es fútbol, que el año es muy largo y máxima confianza en Ilias y en todos, son los nuestros y no podemos meterles dudas, ellos son los que van a terminar (la temporada), yo ya no lo sé. Son importantes para el club y tienen que confiar en ellos. Y son los primeros que están preocupados y sufren. No puede haber runrún, hay que darles confianza y yo decidiré si tiene que jugar más o menos. Cuando lo pongo es por algo, tonto no soy, y no me caso con nadie, lo he demostrado en este año y medio. Si lo ponemos es por algo y cuando no, no es por señalarlo sino porque a lo mejor hay otro compañero que tiene que ayudar al equipo, pero Ilias siempre ha estado cuando se le ha necesitado, entrena todos los días, nunca se quita, esté malo o no siempre quiere entrenar, pero estamos en una categoría superior y es su primer año en Segunda RFEF, entiendo a las personas. Me gustaría que estuviese a su mejor nivel, como en Estepona o Granada, ahora está más irregular y somos exigentes, esa exigencia es buena porque significa que esperamos mucho de él y así se lo he dicho. Lo único que puedo hacer es darle confianza.