El Xerez DFC, a comenzar con buen pie ante un Estepona aspirante al play-off

Llegó la hora del esperado regreso del Xerez DFC a la Segunda Federación. El equipo azulino militó dos campañas en esta categoría, descendiendo hace poco más de un año a Tercera, en la que sólo ha estado una temporada para dar de nuevo el salto al cuarto escalón del fútbol nacional tras el histórico ascenso en San Vicente del Raspeig.

Con David Sánchez de nuevo al mando de la plantilla, el club azulino ha mantenido el bloque del año anterior en lo que se presume como un buen movimiento de la dirección deportiva que encabeza Antonio Bello, quien estima que uno de los principales errores hace dos campañas fue no mantener la columna vertebral del primer curso en 2ª RFEF.

No obstante, nueve son las caras nuevas que han aterrizado en el club, las dos últimas casi sobre la bocina en el cierre del mercado de fichajes de este pasado 30 de agosto, Ivo y Castroviejo. Para la portería y para competir con Matías Ramos ha llegado Ángel lozano procedente del Cartaya. La defensa mantiene al bloque de la temporada anterior y en esta parcela sólo se ha fichado al joven Antonio Salguero. En el centro del campo, una cara más que conocida, la de Jacobo Cornejo, que vuelve tres años después a la entidad; además de Espinar y Asier. Y arriba, además de Álex Castroviejo, el club se ha hecho con dos de los máximos goleadores la temporada pasada en Tercera, Abraham (Pozoblanco) y Juan Andrés (Ciudad de Lucena).

Con estos mimbres tiene ahora el encargo David Sánchez de hacer un buen cesto. El equipo sigue jugando bien y no ha perdido las características del curso pasado, aunque el técnico no acabó contento del último partido de pretemporada contra el Atlético Central. No obstante, los azulinos han mostrado su mejor versión contra rivales de superior categoría como el Atlético Sanluqueño y el Algeciras, a los que superó y tampoco dio malas sensaciones contra Sevilla Atlético y Recreativo de Huelva. No obstante, de lo que sí ha adolecido es de una clara falta de gol. Sólo cinco en los ocho encuentros disputados de pretemporada.

Toda la plantilla viaja hasta Marbella excepto los dos últimos refuerzos, que se incorporarán al equipo a principios de esta próxima semana. De esta forma, se desplazan 21 jugadores y el técnico tendrá que realizar tres descartes. los 21 convocados son Matías Ramos y Ángel Lozano (porteros); Alberto Durán, David León, Hugo, Marcelo, Beto, Beny, Antonio Salguero, Antonio Oca (defensas); Álvaro Martínez, Rafa Parejo, Carri, Ilias Charid, Espinar, Jacobo, Asier, Pepe Rincón (centrocampistas); y Abraham, Juan Andrés y Teté (delanteros).

El Estepona, una plantilla nueva

El equipo que dirige Oriol Riera con el jerezano Ramón Verdú como segundo entrenador y los exxerecistas Robin Lafarge y Nacho Goma, además del también jerezano Hugo Rodríguez en sus filas, ha sido uno de los animadores del mercado de fichajes, prácticamente hasta el último momento. Este viernes pasado cerraba una plantilla (de la que sólo quedan cuatro integrantes de la anterior) con tres nuevas incorporaciones: el centrocampista procedente del Sevilla C Juanan; Álvaro Hidalgo, centrocampista ofensivo de tan sólo 18 años formado en el filial del Mallorca; y el mediocentro rumano George Gogescu, internacional en las inferiores de su país.

También llegaron en este mercado veraniego, el central José Antonio Caro, Eric Gómez, lateral izquierdo, el mediapunta Jorge García, el centrocampista Antonio Marchena y el meta Lucas Martínez. Antes, ya habían llegado los defensas Alfonso Candelas, Diego Mirapeix, Fran Lara, Antonio Marín y Ramón Blázquez; los centrocampistas Ekhiotz Orobiogoikoetxea y Fran Callejón, y los atacantes Ruizma, Matías Castillo y Dago.