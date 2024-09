El Xerez DFC se despide de la Copa RFEF en Melilla en un partido gris (1-0)

Adiós al sueño. El Xerez DFC se ha despedido de la Copa RFEF y de la posibilidad de acceder a la Copa del Rey en la primera eliminatoria. Un solitario gol de Ajenjo en La Espiguera superada la media hora de partido ha otorgado a la UD Melilla el triunfo y su pase a octavos y ha dado al traste con las aspiraciones de los azulinos. En un partido espeso, con poco fútbol, escasas oportunidades y demasiado juego directo -el campo no permitía demasiado-, la escuadra xerecista empujó al final, pero sin acierto y no pudo con un rival que se limitó a nadar y guarda la ropa tras adelantarse en el marcador.

David Sánchez apostó por un once con cambios respecto al que presentó ante el Orihuela como era normal, pero con la presencia de pesos pesados. En la portería sí se estrenó Ángel Lozano en lugar de Matías Ramos, con una defensa de derecha a izquierda con Beto, Oca, Salguero y David León, y una medular con Espinar y Álvaro Martínez, con Jacobo, Carri y Juan Andrés por delante y Abraham como referente. Regresaron Beto, Jacobo y Carri, que no había tenido minutos ni en El Rosal ante el Cádiz Mirandilla ni en Chapín contra el cuadro alicantino.

Salguero es atendido en el suelo por los fisios mientras sus compañeros piden el cambio. / UD Melilla

Salguero, lesionado

Las cosas se complicaron pronto para los azulinos, que en el minuto 19 tuvieron que hacer un cambio obligado por la lesión de rodilla de Salguero, que abandonó el campo con ayuda y con gestos de bastante dolor. Hugo Carrillo saltó al verde sin apenas tiempo de calentar. El equipo acusó el golpe.

El encuentro no era atractivo y ni unos ni otros generaban demasiadas oportunidades. Con máximo respeto, lo importante en un campo de esas características era no encajar. A los 24 minutos, Carri probó fortuna desde lejos y en el 28', Álvaro Martínez tuvo la acción más clara, con un disparo desde la frontal del área que se marchó junto a la cepa del poste izquierdo de la portería defendida por Romero.

Álvaro Martínez lucha por el balón con un jugador del Melilla. / UD Melilla

Ocasión de Álvaro y 1-0

Apenas sucedía nada, pero superado la media hora, el Melilla aprovechó un desajuste defensivo tras una pérdida de Juan Andrés. Ajenjo controló a la perfección dentro del área un gran balón de Robert García y casi desde el punto de penalti superó a Lozano. 1-0. Minuto 33. Los locales se crecieron con el tanto y volvieron a anotar en el 39', pero el árbitro no concedió el gol por fuera de juego de Ajenjo y de ahí al final de un primer acto que tuvo cuatro minutos de descuento, sólo destacar un lanzamiento de Oca a las manos del portero.

El juego directo primó en un primer acto aburrido, sin continuidad, con dos escuadras más pendientes de no encajar tantos que de marcar y un cuadro azulino al que le costaba la misma vida adaptarse a un terreno de juego pequeño y de césped artificial y que nunca pudo hacer su juego.

Segundo acto, espeso

Los dos técnicos no tardaron en mover los banquillos y el Xerez DFC, a base de empuje, intentaba tocar más y meter en su campo a un Melilla que se sentía cómodo en esa situación, aunque sufría porque tampoco encontraba la forma de abrir brecha en el marcador. En el 67', Carri no se lo pensó y desde lejos buscó sorprender a un Romero bien colocado que atrapó bien y sin problemas.

El crono volaba y ni el ritmo ni el rumbo del encuentro cambiaba pese a que David Sánchez sacó su arsenal y su equipo ya jugaba con más jugadores arriba. Llegaba, pero no concretaba y los balones que colgaba no encontraban rematador. Los de Mere dieron un paso más atrás aún y se dedicaban a defender su gran tesoro.

Los xerecistas no perdían la paciencia y en el tramo final pisaron el acelerador, pero no había manera. No encontraba la fórmula para doblegar a los norteafricanos, que ya en el descuento pusieron a prueba a Lozano. Un disparo duro abajo de Tovar lo atajó en dos tiempos el meta onubense. Y para finalizar, amarilla a Álvaro Martínez. Adiós a la ilusión de recibir a un Primera en Chapín.

Once inicial del Xerez DFC en su partido de Copa RFEF en Melilla. / UD Melilla