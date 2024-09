El Xerez DFC necesita ganar en Melilla para soñar con la Copa del Rey

Beto y Jacobo, que no jugaron ante el Orihuela por sanción, pueden tener minutos en Melilla.

Jerez/El Xerez DFC tiene un sueño que cumplir, medirse esta temporada a un Primera División en Chapín, y su camino para lograrlo comienza en la noche de este miércoles (21:00) en La Espiguera. El cuadro azulino se mide al UD Melilla en el que será el primer partido de su historia en la Copa RFEF (dieciseisavos de final), que le puede abrir las puertas a su segunda participación en la Copa del Rey. La primera fue hace campañas y el Leganés, entones en Segunda División, terminó con sus ilusiones. Los de David Sánchez, eso sí, para conseguir su reto deben superar tres eliminatorias y proclamarse campeones del grupo en el que han quedado encuadrados.

La eliminatoria es a partido único, por lo que si los noventa minutos finalizan con empate, se tendría que jugar una prórroga de media hora y, en el caso de permanecer la igualada al término de los 120 minutos, todo se decidiría tras una tanda de penaltis.

Los azulinos rinden visita a un cuadro norteafricano entrenado por el portuense Mere en un escenario inusual. El histórico Álvarez Claro se encuentra en obras y la cita se disputará en un campo de reducidas dimensiones, de césped artificial y con un aforo muy pequeño.

David Sánchez, que como jugador defendió la camiseta del Melilla, sabe perfectamente que no es fácil jugar allí y que el partido ante un rival de su misma categoría, recién descendido y que milita en el Grupo V, les va a obligar a mostrar un buen nivel para sacarlo adelante. De todos modos, los azules no han iniciado la liga de forma regular, han ganado un partido, perdido dos y empatado otros dos, el último ante el líder Cacereño, que hasta el domingo contaba por victorias sus compromisos.

Sin convocatoria

El técnico sevillano, que no ha facilitado la lista de convocados, tiene previsto repartir los minutos y el once será distinto al que empató ante el Orihuela el domingo. Futbolistas como el portero Ángel Lozano, que no se ha estrenado, puede tener su oportunidad y también pueden tener opciones Beto y Jacobo, que se perdieron el último choque por sanción. Del mismo modo, en ataque pueden tener opciones tanto Juan Andrés como Abraham, suplentes el domingo. La expedición viajará en la mañana de este miércoles desde Málaga y regresará a Jerez ya el jueves.

Los aficionados xerecistas, que siempre acompañan al equipo, en esta oportunidad tendrán que seguirlo por televisión. Esta cita será ofrecida por el Canal 2 de RFAFtv de forma gratuita después del acuerdo alcanzado por la entidad azulina con la televisión local de Melilla y la Andaluza.

El Melilla, por su parte, ha convocado a todos los jugadores disponibles. Se han quedado fuera los lesionados Anouar Tamoune e Iván Fernández y es alta Corbalán, que no pudo jugar ante el Cacereño por sanción. Mere, con un bloque que no acaba de despegar, en principio podría apostar por una alineación similar a la que montó para plantar cara al equipo de Julio Cobos.