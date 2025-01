Fran Núñez: "Vengo a aportar trabajo, velocidad y a intentar meter goles"

Fran Núñez, el segundo de los refuerzos del Xerez DFC en este mercado invernal, ha sido presentado este miércoles en la sala de prensa de Chapín. El jugador canario, que es internacional con la República Dominicana al tener la doble nacionalidad, ha asegurado en su presentación que viene al equipo para "ayudar y aportar trabajo y goles" desde su rol de extremo derecho, aunque afirma que puede desenvolverse en todo el frente de ataque.

El jugador ha firmado hasta final de temporada y Antonio Bello, director deportivo de la entidad, lo definía como unfutbolista "rápido, de ir al espacio y que transita muy bien, un perfil que necesitábamos". En cuanto a la duración del contrato, apuntaba que "en principio hasta final de temporada y veremos el transcurso de aquí a final de liga, ya hemos dicho otras veces que no queremos hipotecar el club y tendrán que estar el año que viene los que se lo ganen y así vamos a seguir trabajando. Estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo y planificaremos lógicamente con los jugadores que se lo ganen en el campo".

Fran Núñez tenía su primera toma de contacto con el equipo en el entrenamiento de la mañana en el Anexo Pepe Ravelo y comentaba sus primeras impresiones: "Muy contento, hay un pedazo de vestuario y vengo con muchas ganas e ilusión de poder aportar mi granito de arena. El primer día ya me habían dicho que había un vestuario espectacular". Se define como un jugador "rápido, me gusta jugar por derecha y me desenvuelvo bien arriba, vengo a aportar trabajo, velocidad e intentar meter goles, que es superimportante. Es muy importante meter la pelota en la jaula, estamos haciendo grandes partidos y nos está faltando eso, meter goles para poder sumar de tres".

Sabe que llega a un equipo que se encuentra en "una situación complicada" y afirma que "me motiva para salir de ahí abajo, creo que hay equipo para salir y estar tranquilos. Como se suele decir, es muy importante tener mente fría y corazón caliente, estar tranquilos mentalmente y saber que las cosas nos van a salir bien, tener confianza". Y pese a que lleva pocas horas en Jerez, ya le han comentado que el partido del domingo contra el Cádiz Mirandilla es especial: "Me han hablado que es un derbi, que hay un ambiente espectacular y con ganas de vivirlo y poder ayudar. Es un partido importante, creo que quedan bastantes partidos, pero ya todos son finales, estamos pegados y va a ser un partidazo. He mirado la clasificación, está todo superigualado en Segunda RFEF y este grupo es muy duro".