Guadalcacín es de Primera (3-2)

Un formidable Guadalcacín FSF logró con toda brillantez y merecimiento el ascenso a Primera Nacional -la más alta categoría del fútbol sala nacional femenino- al superar a un buen Palau barcelonés que obligó a las de Andrés Sánchez a ofrecer su mejor versión. Y vaya si lo hicieron las guadalcacileñas, jaleadas y aupadas por un público entusiasta que llevó en volandas a su equipo, celebrando al final jugadoras, técnicos y directivos con los aficionados el ascenso de categoría. Lágrimas de alegría -como las de Luis Delgado, el presidente-, de emoción, como las de las jugadoras, bañadas en sudor -el calor dentro del pabellón fue agobiante- y luego en cava, porque con el bocinazo final se desató la fiesta y la euforia, celebración que anoche continuaba en una cena del equipo. Que no pare la fiesta, que lo han merecido.

El Guada cimentó su triunfo en el triángulo formado por Caridad, Lorena y Clara. La portera gaditana fue un muro, un quebradero de cabeza para las catalanas, que se estrellaron una y otra vez en la meta local. Eso en las ocasiones que concedió Lorena, otro muro atrás y que dio una clase magistral de anticipación y estuvo soberbia al corte, al igual que Clara arriba de espaldas, aguantando la llegada de compañeras y jugando al primer toque. Las demás verdes también brillaron a gran nivel, porque si no hubiera sido imposible contener a un Palau que fue de menos a más, se sobrepuso al gol inicial de Clara y hubo fases de partido en las que inquietó más que las locales.

Con las ideas claras arrancó el Guada, presionando arriba para forzar las pérdidas de balón del Palau. Con la posesión, las de Andrés Sánchez movían en horizontal hasta encontrar el pase adelantado, luego el balón atrás y de la diagonal buscando la llegada por las bandas. En una de estas Clara llegó sola desde la izquierda para batir con elegancia a Mariola, haciendo explotar la grada del Pabellón. El Palau trató de reaccionar con tiros lejanos y pudo igualar en un remate de Estefanía al poste tras exhubición de Caridad ante Burgui o en un violento punterazo de Ingrid Carrillo también al poste.

El Guada no se encerró atrás y Clara y Lorena lo intentaron antes de que Caridad volviera a evitar el empate, que llegó en un chutazo lejano de Sandra a la escuadra. Se animaron las catalanas -con continuos cambios de jugadoras- y al Guada le costaba mantener la posesión, pero atrás Caridad era una misión imposible para las visitantes.

La segunda mitad arrancó con intercambio de ocasiones y dos faltas seguidas de Clara que encresparon a los aficionados, pero la atacante local no se descentró y siguió acaparando el protagonismo en las ofensivas verdes. El Palau trató de irse arriba pero el Guada se mostraba firme atrás y llegaba con peligro, como en dos ocasiones de Inma que no encontraron portería. No desistían las visitantes, pero volvía a aparecer Cari a disparo de una batalladora Estefanía.

Y este pulso lo desequilibró Lorena en su enésima anticipación, progresando hasta abrir a la izquierda para que Desi batiera a Mariola acercando un poco más al Guada al ascenso. Lorena pudo hacer el tercero después del tiempo muerto visitante, que llegó de nuevo en un robo suyo y jugada al primer toque con Clara y dejada de esta para que Bibi fusilase el 3-2 a seis minutos y medio del final.

El Palau sacó portera jugadora pero el Guada mostró galones en defensa, y cuando las visitantes lograron filtrar algún pase por elcentro aparecía Caridad hasta que a 48 segundos del final Ingrid Vietes atinó a superar a la portera local. Las de Andrés Sánchez mantuvieron la calma -las valía incluso el empate- y los segundos se fueron consumiendo hasta el bocinazo final que desató la euforia en Guadalcacín, desparramando alegría por todo el Pabellón Municipal. Guadalcacín y el Guada son de Primera.