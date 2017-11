Soy el Flamenco, no temáis

María del Mar Moreno, una de las mejores embajadoras del flamenco jerezano, fue ayer la encargada de dar lectura al tradicional manifiesto que organiza el Ayuntamiento para conmemorar el Día del Flamenco en Andalucía, que coincide con el sexto aniversario de la designación del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La bailaora asumió el reto con el espíritu creativo que le caracteriza preparando para la ocasión una original puesta en escena para la que contó con su otra mitad artística, el cantaor Antonio Malena. María puso la voz al flamenco y El Malena lo hizo cante.

Su discurso no sólo aglutinó un pensamiento propio sino que a través de la ironía y la metáfora lanzó algún que otro dardo envenenado a los que todavía no creen en el potencial de este arte que ha convertido a Jerez, desde hace años, en uno de los grandes meollos. "No quiero ser esclavo de ideologías, ni de modas, el capricho de unos pocos o excusa barata, tampoco mercancía y moneda de cambio porque...porque no tengo precio", exclamó.

Ese flamenco que defiende la bailaora quiere "estar en manos de los que me conozcan y me respeten, quiero ser libre, no depender de ideas ni de intereses".

Por eso lanzó al cielo varias peticiones como la "unión y el compromiso" y evitar "más prejuicios ni recelos, ni que os dejéis morir unos a otros".

El acto contó con la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, y diferentes miembros de la corporación municipal, que estuvo representada al completo, con concejales del Partido Popular, Izquierda Unida, Ganemos Jerez y Ciudadanos. Tampoco faltó la representación de la UCA, con su rector Eduardo González Mazo, y el director de comunicación, Francisco Perujo, y de personalidades del flamenco como Juan Manuel Suárez Japón, Isamay Benavente, Angelita Gómez y miembros de algunas peñas flamencas jerezanas. Las únicas ausencias fueron los artistas, que no se dejaron ver.

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco tuvo ayer especial ajetreo durante toda la jornada. Por la mañana, el Palacio Pemartín fue escenario de la inauguración de la exposición discográfica 'Navidades Flamencas', que se podrá visitar hasta el 5 de enero. La muestra recorre un siglo de grabaciones sonoras, desde los primeros discos de pizarra de la 'Niña de los Peines' o Manuel Vallejo pasando por las aportaciones de Manolo Caracol o El Niño Gloria. No falta la colección 'Así canta nuestra tierra en Navidad', con un apartado propio, o las grabaciones más actuales.

La exposición, que puede visitarse de 9,00 a 14,00 horas, recoge también definiciones de instrumentos relacionados con la Navidad en esta Baja Andalucía, y algún que otro estudio o declaraciones de nombres como Caballero Bonald, Martín Martín, Rafael Infante, Fernando Quiñones o Ángel Álvarez Caballero.

La mañana sirvió además para la presentación con público del último proyecto de Silvia Marín, 'Pulpitarrita con pasaporte flamenco', al que asistieron dos centros educativos de la ciudad, el CEIP San José Obrero y el IES Santa Isabel de Hungría. Para la ocasión, la profesora madrileña contó con la colaboración del cantaor jerezano José Carpio 'El Mijita'.

Ya por la tarde, el salón de actos abordó una nueva temática, esta vez relacionada con la investigación. Tres nombres propios, Emilio Ros-Fábregas, Investigador Científico en Musicología y Director, Fondo de Música Tradicional CSIC-Instituciò Milá i Fontanals de Barcelona, Manolo Naranjo, Etnomusicólogo y miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez y la maestra Angelita Gómez.

Tras la presentación del delegado territorial de Cultura, Daniel Moreno, Emilio Ros-Fábregas hizo un recorrido por la historia del que antaño nació con el nombre de Instituto Español de Musicología en 1943, y que hoy día conserva el Fondo de Música Tradicional. Precisamente sobre este último, Ros-Fábregas y su grupo de colaboradores han desarrollado un trabajo extraordinario que se inició en 2010 con un inventario de las misiones folcloristas realizadas entre 1947 y 1960 y el diseño de una web, y continúa con la digitalización de esa misma información que aglutina documentos gráficos y sonoros.

De esas misiones, encargadas a folcloristas de la época, se han rescatado más de 24.000 piezas, que se pueden conservar (aún faltan por digitalizar) en la web www.musicatradicional.eu.

Entre ellas destacan las que efectuó Arcadio de Larrea en Jerez y otras localidades de la provincia. Entre ellas destaca las que realizó a María Pantoja Antúñez y Sebastián Núñez, dos nombres importantes dentro del flamenco jerezano y que hasta ahora no tenían documentos sonoros propios. Este hecho supone "una satisfacción", apuntó Manolo Naranjo, sobre todo porque "abre otras puertas en el flamenco, tan falto de un trabajo de campo". Con ellas además, "se podrá ver la evolución" de algunos aspectos.

Durante la charla, se oyeron cantes de María Pantoja, que fue maestra de Angelita Gómez. Por ello, oír su voz supuso "algo muy grande", dijo la bailaora que agradeció el enorme esfuerzo de Ros-Fábregas por rescatar estos documentos. Un villancico, alegrías o soleares evidencian la personalidad de esta artista jerezana, al igual que la del guitarrista Sebastián Núñez, al que podemos escuchar haciendo farrucas, bulerías o tangos.

Fueron diversos los centros educativos de la ciudad que prepararon actos para este Día del Flamenco. El CEIP Isabel La Católica, Andrés de Ribera, San José Obrero o los institutos Fernando Savater o Santa Isabel de Hungría fueron algunos de los más participativos.

Precisamente este último, además de una exposición, inauguró por la tarde un espacio dedicado al flamenco en su biblioteca. A la cita acudieron tres mujeres habituales en la Peña Tío José de Paula y que representan al baile más tradicional del barrio de Santiago. Tía Yoya, Tía Curra y Tía Bastiana fueron homenajeadas por los alumnos del centro, en un evento que terminó, como no podía ser de otra manera, con una pataíta por bulerías que levantó los aplausos de los más jóvenes.