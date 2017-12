Bienvenido Mister Zoido

Las más de doscientas zambombas que se celebran en la ciudad ponen a prueba nuestras capacidades y de manifiesto nuestras lagunas. Se hace explicito, por ejemplo, el estado de limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano resultado de: falta de financiación, incumplimientos de Urbaser y nula reacción de nuestro gobierno municipal. Se hacen notorios los actos de vandalismo, destrozos, suciedades, uso inadecuado de espacios públicos y falta de respeto a la calle que es propiedad colectiva. Se presenta palmario que adolecemos de un plan de movilidad.Entre los visitantes que hemos acogido se escondía la sorpresa, paseando por nuestras calles nos encontramos, nada más y nada menos, que a dos ministros del Gobierno. Algunos ingenuos pensamos que cuando un ministro viaja y no duda en buscar la difusión mediática es que está trabajando. Esperábamos que se nos explicara el patético desarrollo de las obras de la nueva comisaría, la mejora de efectivos y medios en materia de seguridad, o se anunciaran medidas frente el denunciado incremento de la desigualdad, la injusta financiación que recibe Andalucía y Jerez, o la pobreza energética, el frío, de los que no pueden afrontar, incluso trabajando, incrementos de más del 12 %, los últimos 10 años la luz ha subido más del 80 %.Zoido y Dasti entran sin llamar a la puerta, ni convocar a las autoridades locales, cuestión de educación y lealtad institucional. Entre el séquito ministerial reapareció, entre tabancos y churros, la Señora Pelayo, la misma que dice no cumple sus tareas como concejala por su labor como parlamentaria ,mientras en que la web del congreso no registra ninguna iniciativa como diputada. Rememorando a Pepe Isbert y Lolita Sevilla, nos faltan al respeto y, cuestión de educación, les deseamos Felices Pascuas, con alegría.