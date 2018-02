Desconectados

Algunos y algunas siempre tuvimos la sensación de que, por un inexplicable fenómeno, nuestra provincia, también Jerez, no está en los mapas que usan nuestros políticos. A un lado y otro del Guadalete tenemos una tasa de desempleo 6 puntos superiores a la media andaluza y un 13% más que la media de España. En mi ingenua lógica ciudadana pienso que la apuesta por la cohesión social, la articulación territorial y la equidad económica, que tanto pregonan, haría que estuviéramos, también Jerez, en todos los planes que nos conectaran internamente, con el resto de Andalucía, España y los corredores internacionales.

En la ordenación territorial son fundamentales los medios de transporte y comunicaciones. El tren es limpio, confortable rápido y económico. Por el contrario, la red de cercanías en Cádiz, también en Jerez, es cara, poco frecuente, con horarios irracionales, y lenta, entre Jerez y Cádiz podemos tardar más de 45 minutos. En vez de buscar soluciones a la saturación de la vía, quizás desdoblando una para uso de alta velocidad, al parecer la medida ha sido retirar unidades de la línea de Cádiz, también de Jerez, para trasladar estos vagones a Cataluña, así lo denunciaron Sindicatos y hasta la Consejería de Fomento de la Junta.

En la misma línea de "promover" la articulación de nuestra provincia, también de Jerez, el Ministro de Fomento, hace tan solo cuatro días, no aclara si, tras el vencimiento de la actual concesión de la autopista, este año se va a liberar el peaje que sufrimos. Resulta curioso, como ha señalado una conocida periodista jerezana, que seamos los únicos no conectados con la capital, Sevilla, por una vía de carretera desdoblada libre de peaje. Señor Ministro, en esto de la defensa del territorio cohesionado y la unidad patria lo más importante no son las banderas.